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    Anlık Bildirim

    Xbox’a özel oyunlar için yolun sonuna gelindi

    Game Pass sistemi ile Xbox’ı bir servis haline getiren Microsoft’un gelecek planları ortaya çıktı. İddiaya göre firma, Xbox konsolları için süresiz özel oyun yapmayı tamamen terk etmiş durumda.
    Xbox Tam Boyutta Gör
    Playstation 4 ve Playstation 5 karşısına getirilen Xbox One ve Xbox Series konsollarında beklediği başarıyı yakalayamayan Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Game Pass sistemi ile Xbox’ı bir servis haline getirmeye başladı. Bu doğrultuda Xbox platformunu akıllı televizyonlara, akıllı telefonlara ve VR başlıklara getiren Microsoft’un sevilen marka hakkında gelecek planları ortaya çıktı.

    Microsoft, Xbox’a özel oyun üretmeyecek

    Xbox platformunun Playstation ve Nintendo karşısında beklenen başarıyı göstermemesiyle Microsoft, geçtiğimiz yıl içerisinde Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves dahil birçok Xbox stüdyo yapımını Playstation 5 sistemi için satışa çıkarmıştı. Strateji değişikliğinden beklediğini bulan Microsoft, geçtiğimiz aylarda The Outer Worlds 2’nin ve DOOM: The Dark Ages’in Xbox, PC ve PS5 platformlarında aynı anda yayınlanacağını belirtmişti. Bazı Xbox hayranlarını kızdıran bu strateji, önümüzdeki dönemde Microsoft’un genel stratejisi haline dönüşebilir.

    Xbox Series X Tam Boyutta Gör
    Microsoft’a yakın kaynakları ile bilinen Windows Central yazarı Jez Corden, Microsoft’un Xbox’a özel oyun geliştirmeyi bıraktığını ve tüm Xbox Studios yapımlarının Playstation ve Nintendo platformlarına gelebileceğini belirtti. Corden, bazı oyunların bir süre Xbox ve PC platformuna özel olabileceğini ancak tüm oyunların eninde sonunda diğer platformlarda da yayınlanacağını belirtti. Ayrıca Corden’a göre Playground’ın merakla beklenen yapımı Fable, eninde sonunda Playstation 5 için de yayınlanacak.

    Xbox konsolları üretilmeye devam edecek mi?

    Microsoft’un Playstation ve Nintendo için oyun geliştirmeye başlaması, Xbox markasının geleceği hakkında bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Corden’a göre Microsoft, yakın zamanda Xbox konsollarını geride bırakmayı düşünmüyor ancak Xbox satışlarının ve kullanıcılarının azalması, firmanın eninde sonunda Xbox konsollarını terk etmesine sebep olabilir.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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