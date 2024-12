Xbox’a özel oyunlar için yolun sonuna gelindi

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Playstation 4 ve Playstation 5 karşısına getirilen Xbox One ve Xbox Series konsollarında beklediği başarıyı yakalayamayan Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Game Pass sistemi ile Xbox’ı bir servis haline getirmeye başladı. Bu doğrultuda Xbox platformunu akıllı televizyonlara, akıllı telefonlara ve VR başlıklara getiren Microsoft’un sevilen marka hakkında gelecek planları ortaya çıktı.

Microsoft, Xbox’a özel oyun üretmeyecek

Xbox platformunun Playstation ve Nintendo karşısında beklenen başarıyı göstermemesiyle Microsoft, geçtiğimiz yıl içerisinde Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves dahil birçok Xbox stüdyo yapımını Playstation 5 sistemi için satışa çıkarmıştı. Strateji değişikliğinden beklediğini bulan Microsoft, geçtiğimiz aylarda The Outer Worlds 2’nin ve DOOM: The Dark Ages’in Xbox, PC ve PS5 platformlarında aynı anda yayınlanacağını belirtmişti. Bazı Xbox hayranlarını kızdıran bu strateji, önümüzdeki dönemde Microsoft’un genel stratejisi haline dönüşebilir.

Tam Boyutta Gör Microsoft’a yakın kaynakları ile bilinen Windows Central yazarı Jez Corden, Microsoft’un Xbox’a özel oyun geliştirmeyi bıraktığını ve tüm Xbox Studios yapımlarının Playstation ve Nintendo platformlarına gelebileceğini belirtti. Corden, bazı oyunların bir süre Xbox ve PC platformuna özel olabileceğini ancak tüm oyunların eninde sonunda diğer platformlarda da yayınlanacağını belirtti. Ayrıca Corden’a göre Playground’ın merakla beklenen yapımı Fable, eninde sonunda Playstation 5 için de yayınlanacak.

Xbox konsolları üretilmeye devam edecek mi?

Microsoft’un Playstation ve Nintendo için oyun geliştirmeye başlaması, Xbox markasının geleceği hakkında bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Corden’a göre Microsoft, yakın zamanda Xbox konsollarını geride bırakmayı düşünmüyor ancak Xbox satışlarının ve kullanıcılarının azalması, firmanın eninde sonunda Xbox konsollarını terk etmesine sebep olabilir.

