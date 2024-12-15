Xbox’a özel oyunlar için yolun sonuna gelindi

Microsoft, Xbox’a özel oyun üretmeyecek
Xbox platformunun Playstation ve Nintendo karşısında beklenen başarıyı göstermemesiyle Microsoft, geçtiğimiz yıl içerisinde Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves dahil birçok Xbox stüdyo yapımını Playstation 5 sistemi için satışa çıkarmıştı. Strateji değişikliğinden beklediğini bulan Microsoft, geçtiğimiz aylarda The Outer Worlds 2’nin ve DOOM: The Dark Ages’in Xbox, PC ve PS5 platformlarında aynı anda yayınlanacağını belirtmişti. Bazı Xbox hayranlarını kızdıran bu strateji, önümüzdeki dönemde Microsoft’un genel stratejisi haline dönüşebilir.
Xbox konsolları üretilmeye devam edecek mi?
Microsoft’un Playstation ve Nintendo için oyun geliştirmeye başlaması, Xbox markasının geleceği hakkında bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Corden’a göre Microsoft, yakın zamanda Xbox konsollarını geride bırakmayı düşünmüyor ancak Xbox satışlarının ve kullanıcılarının azalması, firmanın eninde sonunda Xbox konsollarını terk etmesine sebep olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor