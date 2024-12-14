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Tam Boyutta Gör Sony, Dark Souls ve Elden Ring'in geliştiricisi FromSoftware'in bağlı olduğu Kadokawa Group'u satın alma niyetini resmen doğruladı. Şirketin bu yöndeki ilgisi ilk olarak geçen ay gündeme gelmiş, ancak detaylar netlik kazanmamıştı. Sony'nin, Kadokawa ile olan görüşmelerini doğrulaması, oyun ve medya sektöründe büyük yankı uyandırmış durumda.

Sony, FromSoftware ile ilgileniyor

Sony, Yahoo Japan’a verdiği demeçte, “İlk niyet beyanında bulunduğumuz doğrudur. Ancak, şu aşamada daha fazla yorum yapmaktan kaçınmamızı anlayışla karşılamanızı rica ederiz" ifadelerini kullanarak sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Kadokawa ise geçtiğimiz ay Sony'den niyet mektubu aldıklarını ancak "şu anda herhangi bir karar alınmadı" demişti.

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Aktarılanlara göre Sony'nin olası satın alma hamlesi Kadokawa çalışanları arasında karışık duygulara yol açtı. Japonya'nın tanınmış haber platformlarından Bunshun'un bir haberine göre şirketin bazı çalışanları bu gelişmeyi heyecanla karşılıyor. Bazılarının ise CEO Takeshi Natsuno altındaki mevcut yönetimden memnun olmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte, satın alma planına eleştirel bakanlar da var.

Bazı analistler Kadokawa'nın bağımsızlığını kaybederek daha katı bir yer haline geleceğini söylüyor. Elbette bunlar bir iddia ve olası satın alımda bu durum Sony’ye bağlı olacak. Bu arada Sony, halihazırda Kadokawa’nın yüzde 2 hissesine sahip. Ayrıca firmanın FromSoftware'deki azınlık hissesi ise yüzde 15 civarında bulunuyor.

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Sony, FromSoftware'i satın almak istediğini resmen doğruladı