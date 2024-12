Tam Boyutta Gör Video oyun dünyasının efsanevi isimlerinden FromSoftware, Elden Ring evreninde geçen yepyeni bir oyun duyurdu: Elden Ring Nightreign. Bağımsız bir co-op aksiyon oyunu olan Elden Ring Nightreign'ın ilk fragmanı da The Game Awards 2024 kapsamında yayınlandı.

Elden Ring Nightreign, 2025'te geliyor

Elden Ring Nightreign, Elden Ring serisinin bir sonraki oyunu olacak. Aynı zamanda Nightreign, ana oyundan ve Shadows of the Erdtree DLC'sinden tamamen farklı bir oynanış yönüne açılacak. Bu yeni oyun, aksiyon ve hayatta kalma türlerinin bir kombinasyonu olarak tasarlanmış ve tamamen bağımsız bir yapım. Üstelik co-op (ortak) multiplayer moduyla, oyunculara en fazla üç kişi birlikte oynama imkanı sağlıyor.

Oyunda, oyuncular Nightfarer adı verilen karakterleri kontrol edecek. Sekiz farklı karakter arasından seçim yapılabilecek ve her biri kendine has yeteneklere sahip olacak. Oyuncular, Lands Between dünyasına benzer ancak farklı bir atmosferde bir gün boyunca hayatta kalmaya çalışacaklar. Ve elbette boss karşılaşmaları olacak, bu kapışmalar her günün sonunda olacak.

Merakla beklenen The Witcher 4 için ilk video yayınlandı 11 sa. önce eklendi

Elden Ring Nightreign’de harita, her yeni günle birlikte değişen bir yapıya sahip olacak. Bu durum, oyuncuları sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmeye zorlayacak. Dövüş mekanikleri ise klasik Elden Ring’e kıyasla daha hızlı ve çevik olacak.

FromSoftware yaptığı açıklamada Elden Ring Nightreign’in Xbox Series X|S, PlayStation 4/5 ve PC platformlarında olacağını açıkladı. Oyun ise 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni Elden Ring oyunu “Nightreign” tanıtıldı: 2025’te geliyor