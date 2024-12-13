Yeni Elden Ring oyunu “Nightreign” tanıtıldı: 2025’te geliyor

Elden Ring Nightreign, 2025'te geliyor
Elden Ring Nightreign, Elden Ring serisinin bir sonraki oyunu olacak. Aynı zamanda Nightreign, ana oyundan ve Shadows of the Erdtree DLC'sinden tamamen farklı bir oynanış yönüne açılacak. Bu yeni oyun, aksiyon ve hayatta kalma türlerinin bir kombinasyonu olarak tasarlanmış ve tamamen bağımsız bir yapım. Üstelik co-op (ortak) multiplayer moduyla, oyunculara en fazla üç kişi birlikte oynama imkanı sağlıyor.
Oyunda, oyuncular Nightfarer adı verilen karakterleri kontrol edecek. Sekiz farklı karakter arasından seçim yapılabilecek ve her biri kendine has yeteneklere sahip olacak. Oyuncular, Lands Between dünyasına benzer ancak farklı bir atmosferde bir gün boyunca hayatta kalmaya çalışacaklar. Ve elbette boss karşılaşmaları olacak, bu kapışmalar her günün sonunda olacak.
Elden Ring Nightreign’de harita, her yeni günle birlikte değişen bir yapıya sahip olacak. Bu durum, oyuncuları sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmeye zorlayacak. Dövüş mekanikleri ise klasik Elden Ring’e kıyasla daha hızlı ve çevik olacak.
FromSoftware yaptığı açıklamada Elden Ring Nightreign’in Xbox Series X|S, PlayStation 4/5 ve PC platformlarında olacağını açıkladı. Oyun ise 2025 yılında piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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