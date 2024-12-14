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Tam Boyutta Gör Duyurusu üzerinden dört yılı aşkın bir süre geçen Crimson Desert için PC sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi açıklandı. Pearl Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon/macera oyunu, 2025 sonbaharında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. İşte paylaşılan sistem gereksinimleri...

Crimson Desert PC sistem gereksinimleri

Kaçıranlar için daha önce Crimson Desert için 2024 yılının ikinci çeyreği, yani bahar aylarına işaret edilmişti. Ancak daha sonrasında oyunun bir yıl ertelendiğini öğrendik. Dolayısıyla oyunun uzun bir süredir geliştirme aşamasında olduğunu belirtelim. Dahası ilk olarak MMORPG temeli ile başlayan bu yapım, daha sonra tek oyunculu bir proje haline geldi.

Yeni yapılan duyuruya göre Crimson Desert, 2025 sonbaharında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun PC sistem gereksinimlerine gelirsek, kullanıcıların minimum 16GB RAM, Ryzen 5 2600X / i5-8500 işlemci ve GTX 1060 / RX 6500 XT ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, Ryzen 7 7700X / i7-13700K işlemci ve RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT yer alıyor.

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Crimson Desert, Pearl Abyss'in kendi oyun motoru, BlackSpace Engine kullanılıyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla da savaş mekanikleri, dinamik hava ve çevresel olayların etkileyici durduğunu söyleyebiliriz.

Minimum

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Ryzen 5 2600X / i5-8500

Ryzen 5 2600X / i5-8500 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 6500 XT

GTX 1060 / RX 6500 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Ryzen 7 7700X / i7-13700K

Ryzen 7 7700X / i7-13700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT

RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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Crimson Desert PC sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi açıklandı