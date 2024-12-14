Crimson Desert için PC sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi açıklandı

Crimson Desert PC sistem gereksinimleri
Kaçıranlar için daha önce Crimson Desert için 2024 yılının ikinci çeyreği, yani bahar aylarına işaret edilmişti. Ancak daha sonrasında oyunun bir yıl ertelendiğini öğrendik. Dolayısıyla oyunun uzun bir süredir geliştirme aşamasında olduğunu belirtelim. Dahası ilk olarak MMORPG temeli ile başlayan bu yapım, daha sonra tek oyunculu bir proje haline geldi.
Yeni yapılan duyuruya göre Crimson Desert, 2025 sonbaharında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun PC sistem gereksinimlerine gelirsek, kullanıcıların minimum 16GB RAM, Ryzen 5 2600X / i5-8500 işlemci ve GTX 1060 / RX 6500 XT ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, Ryzen 7 7700X / i7-13700K işlemci ve RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT yer alıyor.
Crimson Desert, Pearl Abyss'in kendi oyun motoru, BlackSpace Engine kullanılıyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla da savaş mekanikleri, dinamik hava ve çevresel olayların etkileyici durduğunu söyleyebiliriz.
Minimum
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Ryzen 5 2600X / i5-8500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 6500 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen:
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Ryzen 7 7700X / i7-13700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
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