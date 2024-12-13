Final Fantasy VII Rebirth PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi

Final Fantasy 7 Rebirth PC'ye geliyor
Dün gerçekleştirilen Game Awards 2024 etkinliğinde sahne alan oyunlardan biri de Final Fantasy VII Rebirth oldu ve yeniden yapım üçlemesinin ikinci oyunu için PC çıkış fragmanı ve tarih bilgisi paylaşıldı. Etkinlikte çok sayıda kategoride aday gösterilen oyun, resmi olarak 23 Ocak’ta PC platformuna geliyor.
Ayrıca Final Fantasy 7 Rebirth'ün, PC platformuna özel bazı yükseltmeler sunacağını da belirtelim. Bunlar arasında Nvidia DLSS 3.0, AMD FSR 2, Intel XeSS, kilitsiz kare hızları ve ultra geniş monitörler (21:9, 32:9 ve 48:9'a kadar) için destek yer alıyor. An itibarıyla Steam ve Epic Games'te ön siparişe açılan oyunun fiyatı ise sırasıyla 38,49 dolar ve 1.680 TL.
Final Fantasy 7 Rebirth PC sistem gereksinimleri
- Minimum:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600/ Intel Arc A580 / GeForce RTX 2060
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 155 GB kullanılabilir alan SSD
- Hedeflenen Performans: 1080P / 30FPS
- Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows® 11 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600, Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700, Core i5-10400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 155 GB kullanılabilir alan SSD
- Hedeflenen Performans: 1080p / 60FPS
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