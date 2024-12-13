Final Fantasy VII Rebirth PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy VII Remake'in devam olduğu Final Fantasy VII Rebirth, ilk oyunun ardından nihayet PC'ye geliyor. Yeniden yapım üçlemesinin ikinci bölümü, önümüzde ay Steam ve Epic Games Store üzerinden oyuncularla buluşacak. İşte çıkış tarihi ve daha fazlası...

Final Fantasy 7 Rebirth PC'ye geliyor

Dün gerçekleştirilen Game Awards 2024 etkinliğinde sahne alan oyunlardan biri de Final Fantasy VII Rebirth oldu ve yeniden yapım üçlemesinin ikinci oyunu için PC çıkış fragmanı ve tarih bilgisi paylaşıldı. Etkinlikte çok sayıda kategoride aday gösterilen oyun, resmi olarak 23 Ocak’ta PC platformuna geliyor.

The Game Awards 2024 kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu! 6 sa. önce eklendi

Ayrıca Final Fantasy 7 Rebirth'ün, PC platformuna özel bazı yükseltmeler sunacağını da belirtelim. Bunlar arasında Nvidia DLSS 3.0, AMD FSR 2, Intel XeSS, kilitsiz kare hızları ve ultra geniş monitörler (21:9, 32:9 ve 48:9'a kadar) için destek yer alıyor. An itibarıyla Steam ve Epic Games'te ön siparişe açılan oyunun fiyatı ise sırasıyla 38,49 dolar ve 1.680 TL.

Final Fantasy 7 Rebirth PC sistem gereksinimleri

Minimum: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600/ Intel Arc A580 / GeForce RTX 2060 DirectX: Sürüm 12 Depolama: 155 GB kullanılabilir alan SSD Hedeflenen Performans: 1080P / 30FPS



Önerilen: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows® 11 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 5 5600, Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700, Core i5-10400 Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070 DirectX: Sürüm 12 Depolama: 155 GB kullanılabilir alan SSD Hedeflenen Performans: 1080p / 60FPS



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Final Fantasy 7 Rebirth PC'ye geliyor: İşte çıkış tarihi