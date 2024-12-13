Yeni bir Game of Thrones oyunu geliyor; İlk fragmanı yayınlandı

Dün gece gerçekleşen The Game Awars 2024 sırasında tanıtımı gerçekleşen oyunlardan biri de Game of Thrones: Kingsroad oldu. Mobil platformlara yönelik olarak geliştirilen oyundan ilk fragman yayınlandı. Önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak olan Game of Thrones: Kingsroad, macera-aksiyon türünde bir RPG oyunu olacak.
Game of Thrones: Kingsroad, Android ve iOS'a Geliyor
Kingsroad, Game of Thrones dizisinin 4. sezonu sırasında geçiyor. Bu da Red Wedding'in hemen sonrasında Kuzey'in Boltonlar tarafından ele geçirildiği döneme denk geliyor. Buna paralel olarak Duvar'da Jon Snow büyük bir taarruza hazırlanıyor.
Yeni Game of Thrones oyunu diziden aşina olduğumuz bir dönemde geçecek ve tanıdık karakterler barındıracak ama oyuncular bu karakterleri kontrol etmeyecek. Oyuncuların kontrol ettiği karakter ise bu oyun için yaratılan özgün bir karakter olacak. Kuzey beyliklerinden Tyre Hanesi'nin bir parçası olan bu karakteri oyuncular kendi istedikleri gibi şekillendirecekler. Oyunda paralı akser, şövalye ve suikastçı olmak üzere üç farklı karakter sınıfı olacak.
Kingsroad'un 2025'te oyunseverlerle buluşacağı açıklanmış olsa da şimdilik daha net bir çıkış tarihi verilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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