Yeni bir Game of Thrones oyunu geliyor; İlk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Game of Thrones dizisinin yakaladığı başarı bugün artık koca bir franchise yaratmış durumda. Bu franchise'ın bir kolu da oyun dünyasına uzanıyor. Bugüne kadar A Game of Thrones: Genesis ve Game of Thrones: A Telltale Games Series gibi çeşitli oyunlar oyunseverlerle buluştu. Yakında onlara bir yenisi daha eklenecek.

Dün gece gerçekleşen The Game Awars 2024 sırasında tanıtımı gerçekleşen oyunlardan biri de Game of Thrones: Kingsroad oldu. Mobil platformlara yönelik olarak geliştirilen oyundan ilk fragman yayınlandı. Önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak olan Game of Thrones: Kingsroad, macera-aksiyon türünde bir RPG oyunu olacak.

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Game of Thrones: Kingsroad, Android ve iOS'a Geliyor

Kingsroad, Game of Thrones dizisinin 4. sezonu sırasında geçiyor. Bu da Red Wedding'in hemen sonrasında Kuzey'in Boltonlar tarafından ele geçirildiği döneme denk geliyor. Buna paralel olarak Duvar'da Jon Snow büyük bir taarruza hazırlanıyor.

Yeni Game of Thrones oyunu diziden aşina olduğumuz bir dönemde geçecek ve tanıdık karakterler barındıracak ama oyuncular bu karakterleri kontrol etmeyecek. Oyuncuların kontrol ettiği karakter ise bu oyun için yaratılan özgün bir karakter olacak. Kuzey beyliklerinden Tyre Hanesi'nin bir parçası olan bu karakteri oyuncular kendi istedikleri gibi şekillendirecekler. Oyunda paralı akser, şövalye ve suikastçı olmak üzere üç farklı karakter sınıfı olacak.

Kingsroad'un 2025'te oyunseverlerle buluşacağı açıklanmış olsa da şimdilik daha net bir çıkış tarihi verilmedi.

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Game of Thrones: Kingsroad oyunundan ilk fragman yayınlandı