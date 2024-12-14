Netflix: Squid Game mobil oyunu herkese ücretsiz olacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, popüler dizinin ikinci sezonu yaklaşırken, Squid Game: Unleashed'in sınırlı süreliğine ücretsiz olarak (üye olmayanlar dahil) sunulacağını söyledi. Squid Game mobil oyunu, 17 Aralık’tan itibaren ücretsiz oynanacak.

Squid Game 2. sezondan yeni fragman yayınlandı 2 hf. önce eklendi

Netflix’te şimdiye kadar tüm oyunları oynamak için abonelik gerekiyordu ancak Squid Game: Unleashed herkese açık olacak.

Squid Game: Unleashed, diziye dayanan çok oyunculu battle royale oyunu. Oyunda oyuncular, Red Light, Green Light ve Glass Bridge dahil olmak üzere çeşitli oyunlara katılacak. Oyun, 17 Aralık’ta Android ve iOS platformuna gelecek.

Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game 2. sezon ise, 26 Aralık’ta başlayacak.

Squid Game: Unleashed Games Ücretsiz 2 GB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.NGP.ProjectKraken

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Netflix: Squid Game: Unleashed oyunu herkese ücretsiz olacak