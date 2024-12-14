Netflix: Squid Game mobil oyunu herkese ücretsiz olacak

Netflix’te şimdiye kadar tüm oyunları oynamak için abonelik gerekiyordu ancak Squid Game: Unleashed herkese açık olacak.
Squid Game: Unleashed, diziye dayanan çok oyunculu battle royale oyunu. Oyunda oyuncular, Red Light, Green Light ve Glass Bridge dahil olmak üzere çeşitli oyunlara katılacak. Oyun, 17 Aralık’ta Android ve iOS platformuna gelecek.
Squid Game 2. sezon ne zaman?
Squid Game 2. sezon ise, 26 Aralık’ta başlayacak.
Squid Game: Unleashed Games Ücretsiz 2 GB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.NGP.ProjectKrakenKaynakça https://about.netflix.com/en/news/making-the-squid-game-unleashed-mobile-game-free-for-everyone https://www.squidgameunleashed.com Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor