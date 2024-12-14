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    Anlık Bildirim

    Netflix: Squid Game mobil oyunu herkese ücretsiz olacak

    Squid Game 2. sezonun başlamasına sayılı günler kala Netflix, diziyle aynı adı taşıyan oyunun başlangıçta ücretsiz olacağını duyurdu. Squid Game: Unleashed, Netflix aboneliği gerektirmeyecek.
    netflix squid game unleashed ücretsiz oynanacak Tam Boyutta Gör
    Netflix, popüler dizinin ikinci sezonu yaklaşırken, Squid Game: Unleashed'in sınırlı süreliğine ücretsiz olarak (üye olmayanlar dahil) sunulacağını söyledi. Squid Game mobil oyunu, 17 Aralık’tan itibaren ücretsiz oynanacak.

    Netflix’te şimdiye kadar tüm oyunları oynamak için abonelik gerekiyordu ancak Squid Game: Unleashed herkese açık olacak.

    Squid Game: Unleashed, diziye dayanan çok oyunculu battle royale oyunu. Oyunda oyuncular, Red Light, Green Light ve Glass Bridge dahil olmak üzere çeşitli oyunlara katılacak. Oyun, 17 Aralık’ta Android ve iOS platformuna gelecek.

    Squid Game 2. sezon ne zaman?

    Squid Game 2. sezon ise, 26 Aralık’ta başlayacak.

    Squid Game: Unleashed Squid Game: Unleashed Squid Game: Unleashed Squid Game: Unleashed Games Ücretsiz 2 GB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.NGP.ProjectKraken

    Kaynakça https://about.netflix.com/en/news/making-the-squid-game-unleashed-mobile-game-free-for-everyone https://www.squidgameunleashed.com
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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 6 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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