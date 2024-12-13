Mafia: The Old Country için ilk fragman yayınlandı: İşte çıkış dönemi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimi ağustos ayındaki Gamescom sırasında 2K, Sicilya'da geçen Mafia: The Old Country oyununu duyurmuştu. Şimdi ise The Game Awards 2024'te oyun için ilk fragman yayınlandı. Mafia: The Old Country 1900'lerin Sicilya’sında geçecek ve oyuncuları organize suç dünyasının köklerine götürecek.

2025 yazında geliyor

Geliştirici Hangar 13, 2022 yılında yeni bir Mafia oyununun geliştirilmekte olduğunu duyurmuş, ancak bunun ötesinde çok az ayrıntı vermişti. Şimdi ise Mafia: The Old Country'nin 2025 yazında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacağını biliyoruz.

Mafia: The Old Country’nin ilk fragmanı, sinematik bir şölen sunuyor. Mum ışığı eşliğinde bir patriğin etkileyici monoloğu, dörtnala koşan atlar ve opera müziği eşliğinde dramatik sahneler, oyuncuları derin bir hikâyenin içine çekmeyi vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Yeni oyunun başkahramanı Enzo, Sicilya’nın zorlu şartlarında geçen bir çocukluk dönemi sonrası kendisini Don Torrisi’nin suç ailesinde buluyor. Yayıncı 2K Games, Enzo’nun hikâyesini şu sözlerle özetliyor: “Enzo, Sicilya'nın cehennem gibi sülfür madenlerinde sözleşmeli işçi olarak geçirdiği çocukluğundan sağ kurtulmuştur. Şimdi, kaderin bir cilvesiyle Don Torrisi'nin suç ailesine katılma fırsatına sahip ve kendisine daha iyi bir hayat kurmak için ne gerekiyorsa yapacak. Enzo, ettiği yeminle kendisini Torrisi ailesinin onur kurallarına, bunun gerektirdiği tüm güç ve zorluklarla birlikte adamıştır.”

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Mafia: The Old Country, oyunculara lineer bir hikâye deneyimi sunacak. Sinematik sahnelerin de olacağı oyun, gizlilik ve silahlı çatışma mekaniklerini bir araya getiriyor. Bu yapısıyla, serinin hayranlarının aşina olduğu dramatik ve duygusal ton korunuyor.

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Mafia: The Old Country çıkış dönemi açıklandı: İşte ilk video