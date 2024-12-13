Mafia: The Old Country için ilk fragman yayınlandı: İşte çıkış dönemi

Geliştirici Hangar 13, 2022 yılında yeni bir Mafia oyununun geliştirilmekte olduğunu duyurmuş, ancak bunun ötesinde çok az ayrıntı vermişti. Şimdi ise Mafia: The Old Country'nin 2025 yazında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacağını biliyoruz.
Mafia: The Old Country’nin ilk fragmanı, sinematik bir şölen sunuyor. Mum ışığı eşliğinde bir patriğin etkileyici monoloğu, dörtnala koşan atlar ve opera müziği eşliğinde dramatik sahneler, oyuncuları derin bir hikâyenin içine çekmeyi vaat ediyor.
Mafia: The Old Country, oyunculara lineer bir hikâye deneyimi sunacak. Sinematik sahnelerin de olacağı oyun, gizlilik ve silahlı çatışma mekaniklerini bir araya getiriyor. Bu yapısıyla, serinin hayranlarının aşina olduğu dramatik ve duygusal ton korunuyor.