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    Intergalactic: The Heretic Prophet duyuruldu: Naughty Dog’un yeni oyunu

    The Game Awards 2024 kapsamında Naughty Dog, bir sonraki oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet’ı duyurdu. Bilimkurgu temelli olan oyunun yönetmeni ise Neil Druckmann olacak.
    Intergalactic: The Heretic Prophet duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının heyecanla beklediği The Game Awards 2024, sürprizlere sahne oldu. Bunlardan birisi de Naughty Dog’un yeni bilim kurgu oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet. The Last of Us ve Uncharted gibi efsanevi serilere imza atan Naughty Dog, bu kez oyuncuları yıldızlararası bir maceraya davet ediyor.

    Intergalactic: The Heretic Prophet ile uzaya gidiyoruz

    İlk tanıtım fragmanında, oyunun baş kahramanı Jordan A. Mun ile tanışıyoruz. Jordan, tehlikeli bir ödül avcısı ve yolculuğu onu Sempiria adındaki, yüzlerce yıldır dış dünyayla iletişimi kesilmiş gizemli bir gezegene sürüklüyor. Sempiria, buraya gelenlerin bir daha asla dönmediği, ölümcül sırlarla dolu bir yer. Jordan’ın görevi sadece hayatta kalmak değil; aynı zamanda bu gezegenden kurtulmayı başaran ilk kişi olmak.

    Intergalactic: The Heretic Prophet duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Fragman, Jordan’ın yüksek teknolojili yüz animasyonlarıyla detaylandırılmış karakter tasarımı ve etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor. Oyuncular, lazer kılıcıyla robotik düşmanlara karşı verilen aksiyon dolu mücadeleye tanık oluyor. Naughty Dog’un fragmanda ipucu verdiği bu dövüş dinamikleri, oyunun yakın dövüş odaklı olacağının sinyallerini veriyor. Ayrıca, Sempiria’nın zorlu koşulları göz önüne alındığında, oyunda hayatta kalma unsurlarının da olabileceği tahmin ediliyor.

    Öte yandan esasında oyun hakkında tüm bilinenler bununla sınırlı ve oyunun hikayesi bilerek saklanıyor. Ancak oyunun Naughty Dog'un duygusal, karakter odaklı epik bir yolculuk yaratma geleneğini sürdüreceğinin de altı çiziliyor. Ayrıca Intergalactic: The Heretic Prophet için “Naughty Dog tarihindeki en derin oyun olacak” söylemi de oldukça iddialı. Son olarak Trent Reznor ve Atticus Ross, Intergalactic’in müziklerine imza atacak. Fragmana bakacak olursak oyunun müzikleri oldukça güçlü olacak.

    PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen Intergalactic: The Heretic Prophet’in çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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    nickyazmakşartmı 1 saat önce

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