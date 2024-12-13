Intergalactic: The Heretic Prophet duyuruldu: Naughty Dog’un yeni oyunu

Intergalactic: The Heretic Prophet ile uzaya gidiyoruz
İlk tanıtım fragmanında, oyunun baş kahramanı Jordan A. Mun ile tanışıyoruz. Jordan, tehlikeli bir ödül avcısı ve yolculuğu onu Sempiria adındaki, yüzlerce yıldır dış dünyayla iletişimi kesilmiş gizemli bir gezegene sürüklüyor. Sempiria, buraya gelenlerin bir daha asla dönmediği, ölümcül sırlarla dolu bir yer. Jordan’ın görevi sadece hayatta kalmak değil; aynı zamanda bu gezegenden kurtulmayı başaran ilk kişi olmak.
Öte yandan esasında oyun hakkında tüm bilinenler bununla sınırlı ve oyunun hikayesi bilerek saklanıyor. Ancak oyunun Naughty Dog'un duygusal, karakter odaklı epik bir yolculuk yaratma geleneğini sürdüreceğinin de altı çiziliyor. Ayrıca Intergalactic: The Heretic Prophet için “Naughty Dog tarihindeki en derin oyun olacak” söylemi de oldukça iddialı. Son olarak Trent Reznor ve Atticus Ross, Intergalactic’in müziklerine imza atacak. Fragmana bakacak olursak oyunun müzikleri oldukça güçlü olacak.
PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen Intergalactic: The Heretic Prophet’in çıkış tarihi henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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