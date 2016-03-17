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Geleceğin bağlantı şekli USB Type-C hakkında her şey

3 yıl
71,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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USB Type-C nedir? Ne işe yarar? Herkesin dediği gibi USB Type-C ile her cihaz USB 3.1 hızında iletişim kurabilir mi? Ya şarj ne olacak? Tüm bu soruların cevabını bu videomuzda bulacaksınız
USB Type-C geldi geliyor derken artık 1000TL altı cihazlarda dahi görmeye başladık. Bu bağlantı şekline neden geleceğin bağlantı teknolojisi deniyor, neden her cihazda bu portu görmeye başladık sorularına bu videomuzda cevap bulacaksınız.
USB Type C yeni bir bağlantı portu şekli. Bu bağlantı portunun en fark edilir özelliği ters takma ihtimalinizin olmaması yani her iki yönde de cihaza bağlayabiliyorsunuz.

Küçük boyutlarına rağmen bu port, USB 3.1 ve USB Power Delivery gibi teknolojileri de destekliyor. Böylece geleceğin mobil cihazlarında standart bağlantı birimi olacağını söylemek zor değil zira şimdiden yeni bir çok cep telefonu modelinde bu portu görmeye başladık. Gemeral Mobile GM 5 Plus gibi fiyat / performans odaklı ürünlerde de kendine yer bulabiliyor.

USB Type C’nin en çok karıştırılan özelliği bu portu taşıyan her cihazın USB 3.1 hızlarında haberleşebileceğinin sanılması.
Bu yanlış bir bilgi zira USB Type C portuna sahip ürünler USB 2.0, USB 3.0 veya USB 3.1 bağlantı hızlarından birini kullanabilirler. Yani portun tipi ile hızı arasında bir bağlantı yok.

Bu portun bir diğer güzel özelliği ise USB alternative mod olarak isimlendirilen çalışma seçeneği ile tek porttan HDMI, VGA, Displayport veya diğer bağlantı türleri için çıkış alınabiliyor oluşu. İlgili adaptörü USB Type C portuna takmanız yeterli oluyor.

USB Type C ile destekli cihazlarda kullanılabilecek USB Power Delivery isimli teknoloji sayesinde de USB 2.0 portları üzerinden aktarılabilecek en yüksek güç 2.5w iken USB Type C portuna sahip cihazlarda USB Power Delivery teknolojisi kullanıldığında USB portundan 100W’a kadar enerji aktarımı yapmak mümkün oluyor.

Böylece hızlı şarj destekli telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve benzeri yüksek güç ihtiyacı duyan elektronik aletlerde tek port üzerinden bilgi aktarımı, görüntü çıkışı, diğer aksesuarlarla haberleşme ve güç aktarımı işleri gerçekleştirilebiliyor.

Kısaca Type C hakkındaki bilgileri toplarlamak gerekirse; 
  1. Bir çok kişinin dile getirdiğinin aksine her Type C portlu cihaz USB 3.1’i desteklemiyor.USB Type C portu’nun öne çıkan özelliği portun şekli itibariyle ters takmanın mümkün olmaması.

  2. Port üzerinden bir çok farklı çıkış alınabiliyor. HDMI ve Display port bağlantıları bunlardan bir kaçı.

  3. Port üzerinden eğer cihaz USB Power Delivery teknolojisini destekliyorsa 100W’a kadar enerji aktarmı yapmak mümkün.
Sadece 3000TL civarı satılan pahalı telefonlarda olmayacak 1000TL altı cihazlarda da bu portu göreceğiz bu videomuzda bizlere GM 5 Plus eşlik etti.

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen smart1978
smart1978

Ethernetlisi de var. Ben de var ...

Eksik bilgilendirme olmus. Esasli on hazirlik yapilmadan ustun koru hazirlanmis .

Merhaba,

Videoda değişik adaptörlerle değişik çıkışlar alınabileceği belirtiliyor :) Ses kartı da takabilirsiniz, fan da bu tamamen portu kullanan cihaza kalmış. Tek tek belirtmeye gerek yok.

Sevgiler,
Mesut Çevik
smart1978Ethernetlisi de var. Ben de var ...Eksik bilgilendirme olmus. Esasli on hazirlik yapilmadan ustun koru hazirlanmis ...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Morphinz 3 yıl
Ben bu işi bi türlü anlamıyorum!!!
Abicim Neden illaki usb'nin ortasında incecik bir plastik, diğer tarafa girmek zorunda? Kırılıyor ulan bu halt! KIRILIYORRR!!! Bizde gidip telefon tamir ettiriyoruz.
Bak iphone ne güzel yapmış bağlantısını! Hem çift taraflı, hem iç içe geçen bir şey yok, hemde dayanıklı, giriş ucu çok ince!

Saçmalıyorlar yemin ediyorum saçmalıyorlar... İnşallah kabul görmez bu bağlantı.
Başka tip bağlantı mı kalmadı ulan?
Çıkarın adam gibi evrensel bir zırt kullanalım! Çok zor bir iş değil bunu yapmak.
Ama sadece bir yere değil! Artık Laptop'larda bu bağlantıyı kullansın, Masa üstü pc'lerde, Arabalarda vs vs..
Bir ucunu Type-C yap, öbür ucu USB. Öyle iş mi olur?
Ben bu işi bi türlü anlamıyorum!!!Abicim Neden illaki usb'nin ortasında incecik bir plastik, diğer tarafa girmek zorunda? Kırılıyor ulan bu halt! KIRILIYO...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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muzoman 3 yıl
Arkadaşlar bir sorum var type c li bir kabloyu micro usb li cihaza takabilirmiyiz?
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ipli jeton 3 yıl
Çevirici olmadan takamazsın. Konnektörler birbirine uyumlu değil.

Mikrodalgalar insan vücudu için oldukça zararlı dalgalar. Teorik ve pratik olarak havadan 10 metre öteye elektriği iletebilirsin. Ama bu yüksek güçlerde yayın yapma gerektirir. Ki miliwatt seviyelerinde yayın yapan cep telefonlarının bile verdiği zararlar tartışılırken, en az 5 6 wattlık bir enerjinin havadan iletilmesin vereceği zararları sen hayal et. Kablosuz şiarj sistemlerinin menzillerinin birkaç cm ile sınırlı olmasının sebebi aslında budur, çünkü daha fazlası çevreye ve insan sağlığına zararlı olacaktır.
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ipli jeton 3 yıl muzoman
Çevirici olmadan takamazsın. Konnektörler birbirine uyumlu değil.

Mikrodalgalar insan vücudu için oldukça zararlı dalgalar. Teorik ve pratik olarak havadan 10 metre öteye elektriği iletebilirsin. Ama bu yüksek güçlerde yayın yapma gerektirir. Ki miliwatt seviyelerinde yayın yapan cep telefonlarının bile verdiği zararlar tartışılırken, en az 5 6 wattlık bir enerjinin havadan iletilmesin vereceği zararları sen hayal et. Kablosuz şiarj sistemlerinin menzillerinin birkaç cm ile sınırlı olmasının sebebi aslında budur, çünkü daha fazlası çevreye ve insan sağlığına zararlı olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
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edel___23 3 yıl
kablosuz şarj olayı üzerinde çalışsalar iyi olurdu mesela bluetooth üzerinden şarj gönderme veya şarjım az kaldı bana yüzde on şarj yollarmısın acil :) mesaj olarakta olabilir
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fyilmaz 3 yıl
şu gm 5 plus çıksada alsak
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Batuist 3 yıl
telefon ben burdayım diyor
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36 3 yıl
Yenilik iyidir
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Spiderhip 3 yıl
Type C li Anakart var olmasına da onu kullanacak bir ürünüm yok şuan. Yani şu usb leri kasanın arkasına döndür döndür takmaya uğraşmak harbiden çok can sıkıcı. Şu type c artık bir an önce standart olsun, gözümüz şu usb 2 leri 3 leri görmesin yahu.
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newice 3 yıl
ne zaman çıkacak bu telefon
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mmnder16 3 yıl
apell'cı değilim ama kusura bakmayın burada da android apell'ı takip etmiş :) usb type-c çok geç kalınmış bir teknoloji ama şekli yine hoşuma gitmedi. keşke iphonedaki fibi olsaydı.
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fz18 3 yıl
ne hazımsız tipler türedi son yıllarda, yok 'İngilizce kelimeyi yanlış söyledin', yok 'şunu da belirtmeliydin', geçende Erdi nin videosunda ki kızın başörtüsüne takılan ahrazlar vardı...
yaa, biraz emeğe saygınız olsun, beğenmeyen kendi pisliğinde debelensin, gelip buraya içindeki lağımı dökmesin...
Maalesef bu parazitler yüzünden keyifle yorum yapmak bazen mümkün olmuyor.
Video için Teşekkürler Mesut bey, kısa ve bilgilendirici oldu benim için..
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tachyon 3 yıl fz18
Ulan neyi hazmedememişiz? Adamın yaptığı incelemeleri beğendiğimi zaten yorumda belirtmişim. Her şeyin yerli yerinde yapılmasını istemenin neresi kötü. Üstelik kimse eleştirilmez değildir. Hele böylesine etkin bir sosyal platformda insanlar icra ettiklerine dikkat edecekler. Emeğe saygı ise saygı, kimseye saygısızlık ettiğimiz de yok ayrıca. Adama bak yahu bizim yaptığımız gayet anlaşılır ve makul bir eleştiriye sanki kendi annesine küfretmişiz gibi tepki göstermiş. Kraldan çok kralcı olmayın. Tekrar söylüyorum hiç kimse eleştirilmez değildir. Burada kimseye kötü söz söylemedik kimseyi de kırmadık sadece olması ne gerekiyorsa onu belirttik. Şu kurduğun cümlelere bak. Asıl sen saygısızlık, parazitlik ve kurduğun cümle olarak ta resmen forumun yorum sayfasına lağım dökmüşsün haberin yok.
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murat-smsk 3 yıl
Şimdi tüm bağlantı seçenekleri değişecek aksesuarcılara yeni kapı açıldı
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