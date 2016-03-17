Geleceğin bağlantı şekli USB Type-C hakkında her şey

USB Type-C nedir? Ne işe yarar? Herkesin dediği gibi USB Type-C ile her cihaz USB 3.1 hızında iletişim kurabilir mi? Ya şarj ne olacak? Tüm bu soruların cevabını bu videomuzda bulacaksınız

USB Type-C geldi geliyor derken artık 1000TL altı cihazlarda dahi görmeye başladık. Bu bağlantı şekline neden geleceğin bağlantı teknolojisi deniyor, neden her cihazda bu portu görmeye başladık sorularına bu videomuzda cevap bulacaksınız.

USB Type C yeni bir bağlantı portu şekli. Bu bağlantı portunun en fark edilir özelliği ters takma ihtimalinizin olmaması yani her iki yönde de cihaza bağlayabiliyorsunuz.



Küçük boyutlarına rağmen bu port, USB 3.1 ve USB Power Delivery gibi teknolojileri de destekliyor. Böylece geleceğin mobil cihazlarında standart bağlantı birimi olacağını söylemek zor değil zira şimdiden yeni bir çok cep telefonu modelinde bu portu görmeye başladık. Gemeral Mobile GM 5 Plus gibi fiyat / performans odaklı ürünlerde de kendine yer bulabiliyor.



USB Type C’nin en çok karıştırılan özelliği bu portu taşıyan her cihazın USB 3.1 hızlarında haberleşebileceğinin sanılması.

Bu yanlış bir bilgi zira USB Type C portuna sahip ürünler USB 2.0, USB 3.0 veya USB 3.1 bağlantı hızlarından birini kullanabilirler. Yani portun tipi ile hızı arasında bir bağlantı yok.



Bu portun bir diğer güzel özelliği ise USB alternative mod olarak isimlendirilen çalışma seçeneği ile tek porttan HDMI, VGA, Displayport veya diğer bağlantı türleri için çıkış alınabiliyor oluşu. İlgili adaptörü USB Type C portuna takmanız yeterli oluyor.



USB Type C ile destekli cihazlarda kullanılabilecek USB Power Delivery isimli teknoloji sayesinde de USB 2.0 portları üzerinden aktarılabilecek en yüksek güç 2.5w iken USB Type C portuna sahip cihazlarda USB Power Delivery teknolojisi kullanıldığında USB portundan 100W’a kadar enerji aktarımı yapmak mümkün oluyor.



Böylece hızlı şarj destekli telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve benzeri yüksek güç ihtiyacı duyan elektronik aletlerde tek port üzerinden bilgi aktarımı, görüntü çıkışı, diğer aksesuarlarla haberleşme ve güç aktarımı işleri gerçekleştirilebiliyor.



Kısaca Type C hakkındaki bilgileri toplarlamak gerekirse;

Bir çok kişinin dile getirdiğinin aksine her Type C portlu cihaz USB 3.1’i desteklemiyor.USB Type C portu’nun öne çıkan özelliği portun şekli itibariyle ters takmanın mümkün olmaması.



Port üzerinden bir çok farklı çıkış alınabiliyor. HDMI ve Display port bağlantıları bunlardan bir kaçı.



Port üzerinden eğer cihaz USB Power Delivery teknolojisini destekliyorsa 100W’a kadar enerji aktarmı yapmak mümkün.

Sadece 3000TL civarı satılan pahalı telefonlarda olmayacak 1000TL altı cihazlarda da bu portu göreceğiz bu videomuzda bizlere GM 5 Plus eşlik etti.