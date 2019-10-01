Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Geleceğin bilgisayarı elimizde | Çift ekranlı dizüstü bilgisayar

    1 hf.
    3,4b
    1
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Bu yılın en fantastik dizüstü bilgisayar modellerinden biri olan Asus Zenbook Pro Duo, sahip olduğu özellikler ve diğer detayları ile geleceğin bilgisayarıyım diyor, hadi gelin kutusundan çıkartalım.
    2019'un muhtemelen en fantastik bilgisayarına Asus imza attı zira bu bilgisayar hem çift ekranı ile sunduğu yeni nesil kullanım avantajları hem de ekran kalitesinden dayanıklılığına, performansından diğer özelliklerine kadar epey ses getiren, adeta gelecekten gelmiş bir bilgisayar gibi duruyor. Hadi gelin bu canavarı hep birlikte kutusundan çıkartalım. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mutercim 1 hf. Amd64x2
    Vatan'da 23 bine ön siparişte. Allah bizi bu hale getirenlerden razı olsun, ne diyeyim.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    snomask 1 hf. en beğenilen
    Cebinizden daha fazla para almak için yapılmış gereksiz bir teknoloji daha. Ekrana bakarken alttan gelen ışıkla süper göz yorulmasından başka hiç bir işe yaramaz. MacBook touchbar sahibiyim ama o bile gereksiz diyebilirim.
    Cebinizden daha fazla para almak için yapılmış gereksiz bir teknoloji daha. Ekrana bakarken alttan gelen ışıkla süper göz yorulmasından başka hiç bir işe yaram...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    mehmehcik_71 5 gün
    Araba parası. Hiç gerek yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    soneday 1 hf.
    Şunda oyun geliştirmek:
    Unity yukarıda, 3dsmax ve photoshop aşşağıda 2 pencere.
    3dsmaxda, material editör aşşağıda viewport yukarıda.
    Unity yukarıda, visual studio aşşağıda..
    Yeminle tam benlik yada geliştiricilere yönelik efsane
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 1 hf. soneday
    Bir geliştiricinin zaten bir masası, adam gibi klavyesi ve çoklu monitörü olur. gerçek bir geliştirici bunla uzun süre geliştirme yapmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 1 hf. soneday
    Yanyana iki monitörü veya geniş ekran monitörü tercih ederim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    snomask 1 hf. en beğenilen
    Cebinizden daha fazla para almak için yapılmış gereksiz bir teknoloji daha. Ekrana bakarken alttan gelen ışıkla süper göz yorulmasından başka hiç bir işe yaramaz. MacBook touchbar sahibiyim ama o bile gereksiz diyebilirim.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr_divx 1 hf. snomask
    şu yoruma katılmamak elde değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    basicodemine 1 hf. Amd64x2
    Valla sirf bu yuzden ufak bir fiyat arastirmasina gireyim dedim tum hevesim kursagimda kaldi 😂 cift monitore devam abi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    al-ozaria 1 hf.
    Yenilikçi ve iddialı bir tasarım. Ancak hitap ettiği kesim dar. En başta oyuncuların (F/P'si düşük olacağından) ve standart özellikli ofis dizüstü kullanıcılarının (fazla geleceğinden) tercih edeceği bir ürün değil. Zaten bu iki kesim piyasanın %90'ı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V2 1 hf.
    Bunun hiç kullanışlı olacağını sanmıyorum. Birincisi aşağıda ekran insanı yorar boyun ağrır bakayım derken ve bakış açısı kötü. O ekrandaki kısa yola tıkladığımda ara mausla yaparım zaten... ikincisi klavye çok ilerde bilek desteği yanında taşıdığın ara ikinci monitöre bağlarsin 5 kat daha seri is yaparsın. Bunlar bilgisayarda doğru düzgün bir iş yapmayam ayda bir format çeken zevkine software silen yükleyen ama 32 gb ramdan aşağısindada tatmin olmayan rgb ci tayfanin hoşuna gider.spor olarak yine yapsınlar ama bunun geleceğin bilgisayarı olmaktan çok uzak olduğu açık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 1 hf.
    O sürekli çamur attığınız Windows 10 sayesinde bu tür kullanımlar olanaklı olabiliyor. Şunu Apple yapsa yapılan pr çalışmalarıyla tüm dünyada gündem olur, artık başka bir çağa geçtiğimiz söylenirdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    c36ab7c4 1 hf.
    Hiç kusura bakmasınlar ama bence çok kötü olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Maxou 1 hf.
    2 hafta once yurtidisindaydim 2900$ vererek aldim. Tek sikintisi ikincil ekrana el yaslayamiyorsunuz cok sicak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ramis78 1 hf.
    çok fantastik bir tasarım olmuş ne kadar işlevsel tartışılır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    05:02
    Yılın sürprizi | Microsoft'tan Android telefon hem de çift ekranlı
    8b izlenme · 1 hf.
    21:46
    Redmi Note 8 Pro ilk inceleme | 64MP kamerası var
    4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
    10:17
    Huawei Mate 30 Pro'dan üzen haber | Mobilite
    10,7b izlenme · 4 gün
    08:19
    Aynı işlemci ve ekran kartıyla bir dizüstü bilgisayar nasıl farklılaşabilir?
    5,2b izlenme · 2 ay
    04:38
    İşte dünyanın en küçük oyun bilgisayarı
    5,4b izlenme · 3 hf.
    05:12
    Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III
    8,7b izlenme · 5 ay
    07:09
    Daha güzel daha güçlü l Dell XPS 13 mercek altında
    9,6b izlenme · 2 yıl
    03:44
    Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad'i kullandık
    9,5b izlenme · 2 yıl
    05:16
    Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı
    10,6b izlenme · 5 ay
    03:49
    Asus'un performans canavarı: Çılgın dizüstü G703GI
    10,7b izlenme · 1 yıl
    13:21
    Dünyanın ilk tanklı lazer yazıcısı! "HP Neverstop 1200W incelemesi"
    2,6b izlenme · 22 sa. yeni video
    08:58
    Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
    6,5b izlenme · 4 ay
    05:37
    AMD ve Nvidia aynı çatı altında | Asus TUF FX505
    7,1b izlenme · 4 ay
    04:12
    Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi
    5,2b izlenme · 4 ay
    18:43
    Bu klavye sektörü değiştirir "Steelseries Apex Pro incelemesi"
    122 izlenme · 20 dk. yeni video
    14:29
    Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha
    19b izlenme · 2 hf.
    11:22
    Asus'tan rüya gibi bilgilsayar: Zenbook Pro
    11,4b izlenme · 1 yıl
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim