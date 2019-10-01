Geleceğin bilgisayarı elimizde | Çift ekranlı dizüstü bilgisayar

Bu yılın en fantastik dizüstü bilgisayar modellerinden biri olan Asus Zenbook Pro Duo, sahip olduğu özellikler ve diğer detayları ile geleceğin bilgisayarıyım diyor, hadi gelin kutusundan çıkartalım.

2019'un muhtemelen en fantastik bilgisayarına Asus imza attı zira bu bilgisayar hem çift ekranı ile sunduğu yeni nesil kullanım avantajları hem de ekran kalitesinden dayanıklılığına, performansından diğer özelliklerine kadar epey ses getiren, adeta gelecekten gelmiş bir bilgisayar gibi duruyor. Hadi gelin bu canavarı hep birlikte kutusundan çıkartalım.