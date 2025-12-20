Giriş
    Windows Bağlantısı uygulaması güncellendi: Android ve Windows artık daha entegre

    Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık bilgisayarlarını uzaktan kilitleyebiliyor, telefon ile Windows arasında dosya aktarımı yapabiliyor ve pano içeriğini iki cihaz arasında paylaşabiliyor. 

    Android'deki Windows Bağlantısı uygulaması güncellendi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Android için Windows Bağlantısı (Link to Windows) uygulamasına önemli bir güncellemeyi sessiz sedasız dağıtmaya başladı. 1.25102.140.0 sürümüyle beraber kullanıcılar artık bilgisayarlarını uzaktan kilitleyebiliyor, telefon ile Windows 11 arasında dosya aktarımı yapabiliyor ve pano içeriğini iki cihaz arasında paylaşabiliyor. 

    Yaklaşık 10 yıldır hayatımızda olan Link to Windows, Samsung gibi üreticilerin telefonlarında sistemle entegre şekilde sunuluyordu. Ancak bugüne kadar uygulamanın arayüzü oldukça sınırlıydı. Temelde yalnızca bağlı bilgisayarları görüntüleyip bağlantıyı kesmeye veya yeniden bağlamaya izin veriyordu. Windows 11 üzerindeki tüm kontrol işlemleri tamamen PC tarafında yapılıyordu.

    İşte Windows Bağlantısı uygulamasına gelen yenilikler

    Bu durum, 1.25102.140.0 sürümüyle değişiyor. Uygulama, Android tarafında yenilenmiş bir arayüze kavuşuyor ve artık bağlı bilgisayarı yönetmeye yönelik yeni kontroller sunuyor. Üstelik bu özellikleri denemek için Windows Insider programına katılmak veya beta sürüm yüklemek gerekmiyor, güncelleme herkese kademeli olarak sunuluyor.

    Eğer bağlı cihaz bir dizüstü bilgisayarsa, Android uygulaması üzerinden PC’nin pil seviyesi görüntülenebiliyor. Pil bilgisi yaklaşık her dakika senkronize ediliyor. Ayrıca ağ bağlantısının gücü de gösteriliyor. Ancak şu an için ses seviyesi, Bluetooth veya gece ışığı gibi gelişmiş ayarlar kontrol edilemiyor. Bu özelliklerin ilerleyen güncellemelerle eklenmesi muhtemel.

    Yeni “Son Etkinlikler” bölümü

    Uygulamaya eklenen Son Etkinlikler alanı, son yapılan işlemleri tek yerde topluyor. Telefonda “Dosya gönder” özelliğiyle PC’ye yollanan dosyalar veya Windows’ta bir dosyaya sağ tıklayıp “Telefonuma gönder” seçeneğiyle aktarılan içerikler burada listeleniyor. Ayrıca pano üzerinden kopyalanan öğeler de bu bölümde görünüyor.

    Android’den PC’yi uzaktan kilitleme özelliği

    Link to Windows’a eklenen “PC’yi Kilitle” seçeneği sayesinde, telefonunuzdan bilgisayarınızı anında kilitleyebiliyorsunuz. Uygulama, kilitleme işlemi sırasında cihazlar arasındaki bağlantının kesileceğini bildiriyor. Onay verdikten sonra işlem gerçekleşiyor ve testlere göre PC 3 saniyeden kısa sürede kilitleniyor. Bilgisayar yeniden açıldığında telefonla bağlantı otomatik olarak kuruluyor.

    Android’den Windows 11’e dosya gönderme artık mümkün

    Daha önce PC’den telefona dosya gönderilebiliyordu, ancak bu güncellemeyle birlikte telefon - PC yönünde de dosya transferi mümkün hale geliyor. Özellik, Google Nearby gibi kablosuz paylaşım çözümlerine benzer şekilde çalışıyor. Galeri, dosya yöneticisi ya da kamera ile seçilen dosyalar doğrudan bilgisayara aktarılabiliyor. PC’den telefona gönderilen dosyalar ise artık Link to Windows ana ekranında listeleniyor ve kaydedildikleri klasöre kolayca erişilebiliyor.

    Windows panosu artık Android’de erişilebilir

    Yeni sürümle birlikte cihazlar arası kopyala-yapıştır özelliği de sunuluyor. Windows 11’de kopyaladığınız metinler, görseller veya ekran görüntüleri otomatik olarak telefonunuzun panosuna aktarılıyor. Bunun için SwiftKey gibi özel bir klavye kullanmak gerekmiyor. Bu özelliği etkinleştirmek için Windows’ta: Ayarlar > Bluetooth ve Cihazlar > Mobil cihazlar > Yönetilen cihazlar yolunu izlemek gerekiyor. Aktif hale getirildiğinde, Windows’ta kopyalanan son içerik otomatik olarak Android panosuna düşüyor. Link to Windows uygulaması ayrıca pano geçmişini de saklıyor.

    Android ekranını PC’ye yansıtmak artık daha kolay

    Daha önce ekran yansıtma için Windows’taki Telefon Bağlantısı (Phone Link) uygulamasını açmak gerekiyordu. Artık Android’deki Link to Windows uygulamasında yer alan “PC’ye Yansıt”  veya “PC’ye Yayınla” seçeneğiyle bu işlem doğrudan telefondan başlatılabiliyor.

    Microsoft ayrıca, ekran yansıtmada "Genişletilmiş" modunu test ediyor. Bu modda Android uygulamaları daha geniş alan kaplayabiliyor ve tablet arayüzünü destekleyen uygulamalar neredeyse tam ekran deneyimi sunuyor. Ancak henüz gerçek anlamda tam ekran desteği bulunmuyor.

    Yeni özellikleri denemek için Link to Windows 1.25102.140.0 sürümü ve Windows 11 24H2 veya 25H2 yüklü bir sistem yeterli.

