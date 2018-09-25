Gelecekten gelen telefon: Vivo Nex S'i kullandık

Son dönemde akıllı telefonlar daha önce hiç olmadığı kadar çok birbirine benzemeye başladı. Ancak kalıpları yıkan, ezber bozan modeller de var. Onlardan biri olan Vivo Nex S adeta geleceğin telefonu.

Akıllı telefon dünyasında herkes yenilikten bahşediyor ama son dönemde telefonlar daha fazla birbirine benziyor. Tabi ki ezber bozmaya çalışan, kalıpları yıkmaya çalışan üreticiler de var. İşte onlardan biri olan Vivo'nun yeni nesil amiral gemisi Nex S, teknoloji tutkunlarının mutlaka göz atması gereken heyecan verici bir telefon. Telefon kısa bir süre için ele geçirdik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık.