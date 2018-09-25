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Gelecekten gelen telefon: Vivo Nex S'i kullandık

7 ay
24,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde akıllı telefonlar daha önce hiç olmadığı kadar çok birbirine benzemeye başladı. Ancak kalıpları yıkan, ezber bozan modeller de var. Onlardan biri olan Vivo Nex S adeta geleceğin telefonu.
Akıllı telefon dünyasında herkes yenilikten bahşediyor ama son dönemde telefonlar daha fazla birbirine benziyor. Tabi ki ezber bozmaya çalışan, kalıpları yıkmaya çalışan üreticiler de var. İşte onlardan biri olan Vivo'nun yeni nesil amiral gemisi Nex S, teknoloji tutkunlarının mutlaka göz atması gereken heyecan verici bir telefon. Telefon kısa bir süre için ele geçirdik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. 

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cinemaker 7 ay en beğenilen
telefon gelecekten geldi ama biz mali olarak yıllar öncesine döndük maalesef alamayız bunu
1 Yanıt Yanıtla +19
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Mr. Jingles 7 ay cinemaker
Yıllar önceki halimizde olsak alırdık. 2007'de dolar 1.29'du. En pahalı telefon 1500 liraydı.
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WoXeD 7 ay
telefon güzel AMA...
OnePlus kadar kullanılabilir değil. Çünkü bu cihazın global romunu bulmak yüklemek normal bir kullanıcının yapabileceği bir şey değil. Arkadaşım için aldığım oppo findx i globale çekmek için ben bile 30dk uğraştım. OnePlus ise KENDİ sitesinden yayınladığı romları direk cihaza indirip geçiş yapabiliyorsunuz. OnePlus one kullanırken yine arkadaşım için oppo fin 7 almıştık. Odönemde yine epeyce uğraşmıştım. Aynı grubun ürünü evet ama oneplus kesinlikle daha iyi yazılım desteği veriyor. Şuan oneplus 3 ve 3t ye BİLE android 9 geleceğini duyurmuş durumda. Keza beta programı dahilinde 3. betayı kullanıyorum kendi telefonum olan oneplus6da (sanada öneririm @fx57 ) yine stabil android 9 uda sınırlı cihaza göndermiş durumdalar 6 için.
Özetle bu grubun en kullanılabilir markası şuan için oneplus. oppo find x kesinlikle mükemmel bir cihaz. incelediğiniz bu telefonda çok güzel.
Bunları görünce oneplus 6t nin nasıl bişey olacağını merak ediyorum. Çıkmasını bekleyen 1 kişi var muhtemelen onuda çıktığı gibi 1 tane alacağız :)
telefon güzel AMA...OnePlus kadar kullanılabilir değil. Çünkü bu cihazın global romunu bulmak yüklemek normal bir kullanıcının yapabileceği bir şey değil. A...
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Tengrist 7 ay
Nokıa 20 yıl önce böyle kameralı telefon yapıyordu üsten çıkmalı şaşırmadım ses kalitesi nasıl sesi duymadık videoda ? su toz geçiriyor mu ? Kaldıki çinli firma onlara güvenip bu telefonda bankacılık işlemleri falan asla yapmam çinli marka zaten almam
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Krone 7 ay
kamera mekanizması eğlenceli görünüyor. ekranda çentik olmaması da büyük avantaj.
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9600_G_T 7 ay
inş gelır tr ye
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NOSTOY 7 ay
,
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gurkanse 7 ay
1.bir telefonun ilk versiyonu hiç bir zaman alınmaz.sorunları çıkar herzaman
2.bu telefonda yazılım konusunda çekinirim almaya.miui bile 10 senede bugünlere gelmişken bunlar yazılım konusunda kimbilir ne zaman oturtabilirler sistemlerini.cihaz donanım ve özellikleri bakımından muhteşem! ama yazılım oturaklı olmadıktan sonra almanın anlamı olmazki.tenekeden farkı olmaz.ha eğer custom rom yükleniyorsa eyvallah o zaman bitane aosp rom çakar bakarız keyfimize :D
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technoB 7 ay
Tim Cook cikip dalga gecer gibi inovasyon yaptik dedi ya gorsun bakalim inovasyon nsl oluyormus
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sniper23 7 ay technoB
Tim Cook: İnovasyon kelimesini icat ederek, büyük bir inovasyon ve devrim yaptık.
İmza: Tim cook

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a_y_k_u_t 7 ay
Sen nasıl bişisin ya müthişşş :D
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Tommy Shelby 7 ay
Güzel telefon
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bjkyener 7 ay
3000 tl olsa alınır
kibar telefon
1800 tl etmeyen General Mobile gibi dandik telefon değil
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qoqoCAN 7 ay
Sen nasıl bişeysin yaa :))
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