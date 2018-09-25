Gelecekten gelen telefon: Vivo Nex S'i kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son dönemde akıllı telefonlar daha önce hiç olmadığı kadar çok birbirine benzemeye başladı. Ancak kalıpları yıkan, ezber bozan modeller de var. Onlardan biri olan Vivo Nex S adeta geleceğin telefonu.
Akıllı telefon dünyasında herkes yenilikten bahşediyor ama son dönemde telefonlar daha fazla birbirine benziyor. Tabi ki ezber bozmaya çalışan, kalıpları yıkmaya çalışan üreticiler de var. İşte onlardan biri olan Vivo'nun yeni nesil amiral gemisi Nex S, teknoloji tutkunlarının mutlaka göz atması gereken heyecan verici bir telefon. Telefon kısa bir süre için ele geçirdik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık.
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OnePlus kadar kullanılabilir değil. Çünkü bu cihazın global romunu bulmak yüklemek normal bir kullanıcının yapabileceği bir şey değil. Arkadaşım için aldığım oppo findx i globale çekmek için ben bile 30dk uğraştım. OnePlus ise KENDİ sitesinden yayınladığı romları direk cihaza indirip geçiş yapabiliyorsunuz. OnePlus one kullanırken yine arkadaşım için oppo fin 7 almıştık. Odönemde yine epeyce uğraşmıştım. Aynı grubun ürünü evet ama oneplus kesinlikle daha iyi yazılım desteği veriyor. Şuan oneplus 3 ve 3t ye BİLE android 9 geleceğini duyurmuş durumda. Keza beta programı dahilinde 3. betayı kullanıyorum kendi telefonum olan oneplus6da (sanada öneririm @fx57 ) yine stabil android 9 uda sınırlı cihaza göndermiş durumdalar 6 için.
Özetle bu grubun en kullanılabilir markası şuan için oneplus. oppo find x kesinlikle mükemmel bir cihaz. incelediğiniz bu telefonda çok güzel.
Bunları görünce oneplus 6t nin nasıl bişey olacağını merak ediyorum. Çıkmasını bekleyen 1 kişi var muhtemelen onuda çıktığı gibi 1 tane alacağız :)