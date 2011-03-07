Gelid yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu GX-7'yi gösterdi

Komponent üreticisi Gelid, geliştirme çalışmaları devam eden yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu GX-7'yi, CeBIT 2011'de tanıttı. Kule tipi tasarımı esas alan ve Bakır tabana sahip olan yeni işlemci soğutucusu aynı zamanda 7 adet Bakır ısı borusu, 46x Alüminyum yaprak ve 1500 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fan ile geliyor.

Geniş işlemci desteği ile dikkat çeken GX-7, Intel'in Sandy Bridge jenerasyonu da dahil olmak üzere LGA775'den bu yana tüm işlemcilerine, AMD'nin ise 6 çekirdekli Phenom II X6'lar da dahil olmak üzere Soket AM2'den bugüne tüm işlemcilerini destekliyor. Gelid tarafından ikinci çeyrekte sunulması beklenen GX-7'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.