Gelid, ekran kartları için hazırladığı ilk soğutucusu ICY VISION'ı duyurdu

Hong Kong merkezli komponent üreticisi Gelid Solutions, uzun süredir üzerinde çalışatığı ICY VISION isimli ilk ekran kartı soğutucusunu duyurdu. 216 x 95 x 52 mm boyutlarında ve 465 gram ağırlığında olan yeni soğutucuda Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna, Bakır tabanlı tabana ve 85 adet Alüminyum yaprağa yer veriliyor.

Yüksek soğutma performansı için, 2000 devir/dakika hızında çalışan ve 26 dbA gürültü yaratan iki adet 92mm fanla (UV duyarlı) donatılan soğutucu, Nvidia'nın GeForce 9800GTX ve GeForce GTX 400 serisi ile AMD'nin ATi Radeon HD 4800 ve 5800 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.

Referans tasarımlı GeForce GTX 400 modellerine göre, Fermi tabanlı ekran kartlarında ısı değerlerini ciddi şekilde aşağı çektiği belirtilen ICY VISION isimli yeni soğutucunun, 5 yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, yurt dışı fiyatının 55 dolar / 46 Avro olacağı açıklandı.