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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelid, ekran kartları için hazırladığı ilk soğutucusu ICY VISION'ı duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelid, ekran kartları için hazırladığı ilk soğutucusu ICY VISION'ı duyurdu
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Hong Kong merkezli komponent üreticisi Gelid Solutions, uzun süredir üzerinde çalışatığı ICY VISION isimli ilk ekran kartı soğutucusunu duyurdu. 216 x 95 x 52 mm boyutlarında ve 465 gram ağırlığında olan yeni soğutucuda Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna, Bakır tabanlı tabana ve 85 adet Alüminyum yaprağa yer veriliyor.

Yüksek soğutma performansı için, 2000 devir/dakika hızında çalışan ve 26 dbA gürültü yaratan iki adet 92mm fanla (UV duyarlı) donatılan soğutucu, Nvidia'nın GeForce 9800GTX ve GeForce GTX 400 serisi ile AMD'nin ATi Radeon HD 4800 ve 5800 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.

Referans tasarımlı GeForce GTX 400 modellerine göre, Fermi tabanlı ekran kartlarında ısı değerlerini ciddi şekilde aşağı çektiği belirtilen ICY VISION isimli yeni soğutucunun, 5 yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, yurt dışı fiyatının 55 dolar / 46 Avro olacağı açıklandı.

Gelid, ekran kartları için hazırladığı ilk soğutucusu ICY VISION'ı duyurdu
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Gelid, ekran kartları için hazırladığı ilk soğutucusu ICY VISION'ı duyurdu
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chamicals2 9 yıl
adam 1000 lira verecek nvidia fermi alacak garantsini çöpe atıp bun takacak
pek mantıklı değil
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bilalMW 9 yıl
bence GTX 4xx alan bir vatandaş bunuda almalı. (:
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ogkasa 9 yıl
Çok hoş olmus iyi soğuturdur umarım
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huseyincarnege 9 yıl
EVET NİVİDA KULUNICILARININ ALMASI GEREKEN BİR SOĞUTUCU KESİNLİKLE
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phobia 9 yıl
Muhtemelen, bellek ve güç devreleri için ayrıca soğutma aparatları kutu içerisinde vardır ;)
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tahir40 9 yıl
GTX 470-480 kartları için, özellikle hava soğutma ile overclock yapmak isteyecekler için güzel bi alternatif...
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Process64 9 yıl
Yalnız Gpu' mu ? Bellekler nasiplenemeyecek gibi.
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