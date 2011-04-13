Gelid'den kompakt boyutlu sistemler için düşük profilli yeni işlemci soğutucusu

Komponent üreticisi Gelid, son dönemde hızla yaygınlaşan kompakt boyutlu anakartlarla kullanılmak üzere hazırladığı düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 95 x 93.5 x 28 mm boyutlarında olan Slim Silence i-Plus isimli yeni soğuutucu Bakır tabana ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 1200 - 1600 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 15-27,8 dbA gürültü yarattığı açıklanan 75mm çapındaki çerçevesiz fan ile desteklenen soğutucunun medya bilgisayarlarla birlikte 1U tipi sunucularla da uyum sergiliyor.

Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileri başta olmak üzere LGA775 ve LGA1156 formundaki işlemcileriyle de kullanılabilen Slim Silence i-Plus, beş yıllık garanti ile 26 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.