Gelid'den oyunculara yönelik yeni işlemci soğutucusu; GX-7

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gelid ilk tanıtımını Mart ayındaki CeBIT 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği GX-7 isimli yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu. 130 x 65 x 159 mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan soğutucu da 7 adet bakır ısı borusuna ve V formunda dizili çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. Çift fan ile kullanılacak şekilde tasarlanan soğutucuya, 600-1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve 26.8 dbA gürültü yaratan 120mm çapında Wing 12 PL fan (Mavi LED'li) eşlik ediyor.
Intel'in LGA 775/1155/1156 ve AMD'nin ise Soket AMD AM2(+)/AM3/FM1 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Gelid GX-7, yurt dışında 65$ / 45€ olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.
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Aynen katılıyorum
Sanki cpu'yu EKSİ 50 'de çalıştırcak
Oyuncu için ram diyorlar takoz gibi o.c olmayan yüksek zamanlı ram çıkarıyorlar...