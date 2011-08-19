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Gelid'den oyunculara yönelik yeni işlemci soğutucusu; GX-7

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,2b
1
22
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelid'den oyunculara yönelik yeni işlemci soğutucusu; GX-7
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Gelid ilk  tanıtımını Mart ayındaki CeBIT 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği GX-7 isimli yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu. 130  x 65  x 159  mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan soğutucu da 7 adet bakır ısı borusuna ve V formunda dizili çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. Çift fan ile kullanılacak şekilde tasarlanan soğutucuya, 600-1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve 26.8 dbA gürültü yaratan 120mm çapında Wing 12 PL fan (Mavi LED'li) eşlik ediyor.
Intel'in LGA 775/1155/1156 ve AMD'nin ise Soket AMD AM2(+)/AM3/FM1 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Gelid GX-7, yurt dışında 65$ / 45€ olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. 
Gelid'den oyunculara yönelik yeni işlemci soğutucusu; GX-7
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Gelid'den oyunculara yönelik yeni işlemci soğutucusu; GX-7
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LEON-X 8 yıl en beğenilen

*Furious*

"Oyunculara Yönelik" kısmına takıldım.

Ne gibi bir katkısı var acaba oyunculara ilginç. Şu pazarlama taktiğinden vazgeçsinler artık.
Oyunculara özel Bellek. Gaming Serisi yazıyorlar birde üstüne. Acaba oyunlarda katkısı olacağına inanıp alan var mıdır ?


Aynen katılıyorum


Sanki cpu'yu EKSİ 50 'de çalıştırcak


Oyuncu için ram diyorlar takoz gibi o.c olmayan yüksek zamanlı ram çıkarıyorlar...
*Furious*"Oyunculara Yönelik" kısmına takıldım.Ne gibi bir katkısı var acaba oyunculara ilginç. Şu pazarl...
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mgedik06 8 yıl
boruların dizilimindeki düşünce bence mükemmel... bu soğutucuyu takip edin inceleme sonuçları beklenilenden daha olumlu olabilir...
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alito 8 yıl
al birini vur ötekine, teoride nedense hep biri diğerinden üstün ama pratiğe gelince hepsi birbirinin aynı.
bu kategorideki ürünlerin hangisini alırsanız alın sonuçlar aşağı yukarı aynı olur.
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x_tol 8 yıl
fan harika gözüküyor ben beğendim.
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lTriviuml 8 yıl
kücük farklılıklar dışında hepsi aynı bide milleti gaza getirmeleri yokmu oyunculara yönelikmiş :P
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rbronline 8 yıl
haber için teşekkürler
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Huzur_02 8 yıl
iyi forumlar arkadaşlar belki yeri değil ama Phenom 955 işlemci kullanıyorum ( stok fan ) mutfağa girdiğim zaman bile fanın sesini duyabiliyorum orta sınıf bi soğutucu almak istiyorum ne önerirsiniz bütçe olarak 50 ile 80 tl arası ayırabilirim. yardımlarınız bekliyorum şimdiden tşk.
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Iron Mask 8 yıl
7x6 mm heatpipe a sahip.
Mükemmel soğutacak gibi görünüyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl Huzur_02
Huzur_02

iyi forumlar arkadaşlar belki yeri değil ama Phenom 955 işlemci kullanıyorum ( stok fan ) mutfağa girdiğim zaman bile fanın sesini duyabiliyorum orta sınıf bi soğutucu almak istiyorum ne önerirsiniz bütçe olarak 50 ile 80 tl arası ayırabilirim. yardımlarınız bekliyorum şimdiden tşk.


P.M. gönderdim
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hakanbekmez 8 yıl
yorumlarınızda galiba haklısınız arkadaşlar... yorumlarınızdan önce bende inanıyordum maalesef bu oyuncuya özel donanım etiketlerine yani ne bileyim yaptıkları testlerde çok yüksek rakamlara ulaşmaları, özellikle tasarımları... hele hele de büyük oldumu xD zaten yeterince dikkat cezbeden bir hal alıyor. söylediklerinizi destekleyecek bazı kanıtlar sunsanız bence daha çok kişi inanıp rotasını ona göre çizebilir mesela oyuncu donanımı etiketine sahip olan ve olmayan donanımları testten geçirip o testi de grafiksel olarak yayınlasanız daha iyi olur :D
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl hakanbekmez
hakanbekmez

yorumlarınızda galiba haklısınız arkadaşlar... yorumlarınızdan önce bende inanıyordum maalesef bu oyuncuya özel donanım etiketlerine yani ne bileyim yaptıkları testlerde çok yüksek rakamlara ulaşmaları, özellikle tasarımları... hele hele de büyük oldumu xD zaten yeterince dikkat cezbeden bir hal alıyor. söylediklerinizi destekleyecek bazı kanıtlar sunsanız bence daha çok kişi inanıp rotasını ona göre çizebilir mesela oyuncu donanımı etiketine sahip olan ve olmayan donanımları testten geçirip o testi de grafiksel olarak yayınlasanız daha iyi olur :D


Bellek' lerden örnek vereyim.

"A-DATA Gaming Series, 4 GB Dual KIT, (2x2GB) DDR3-1600MHz, CL9"

Bir de şu var.

"GSKILL F3-12800CL9S-4GBRL 4GB 1600MHZ CL9 RIPJAWS"

Özelliklere bakalım, A-DATA Gaming Series: 1600 Mhz / CL9 / 1.65V ---- GSKILL 1600 Mhz / CL9 / 1.5V

ADATA' nın hani Gaming' liği nerede şimdi ? GSKILL ile aynı özelliklere sahiip hatta Voltajı biraz daha yüksek 1.65V.

GSKILL daha ucuz hem 70 Lira. A-DATA ise 95 Lira
Bu arada, GSKILL bellekler de baya ucuzmuş ya.
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artcraft35 8 yıl
oyunculara yönelik derken küçük çocuklar için herhalde üfleyerek fanı çevirerek oyun oynuyorlar ya bundan bahsediyolar sanırım
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Şahi_13 8 yıl
drowen
Ekran kartlarını gigabyte ına göre satın alanlara yapılıyor böyle reklamlar

ağzınızı öpiyim,saygılar.
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OTTOMAN_67 8 yıl Şahi_13
Şahi_13

drowen

Ekran kartlarını gigabyte ına göre satın alanlara yapılıyor böyle reklamlar


ağzınızı öpiyim,saygılar.



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mugurgok 8 yıl
DH Misafiri
bu adamların reynold sayısınmdan taşınımla ısı transferinden hiç haberleri yok sanırım. sen ne kadar büyük soğutucu yaparsan yap veya ne kadar büyük bir an koyarsan koy oda sıcaklığı 30c işlemcii sıcaklığı 50c iken yapabildiğin ısı transferinin sınırları var özeliklede bu tarz ilkel soğutma ile. bu konuda firmaların daha yaratıcı çalışması şart artık.

o zaman oda sıcaklığını düşürürsek otomatikman cpu sıcaklığıda düşer mi?
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