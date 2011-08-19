Gelid'den oyunculara yönelik yeni işlemci soğutucusu; GX-7

Gelid ilk tanıtımını Mart ayındaki CeBIT 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği GX-7 isimli yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu. 130 x 65 x 159 mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan soğutucu da 7 adet bakır ısı borusuna ve V formunda dizili çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. Çift fan ile kullanılacak şekilde tasarlanan soğutucuya, 600-1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve 26.8 dbA gürültü yaratan 120mm çapında Wing 12 PL fan (Mavi LED'li) eşlik ediyor.

Intel'in LGA 775/1155/1156 ve AMD'nin ise Soket AMD AM2(+)/AM3/FM1 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Gelid GX-7, yurt dışında 65$ / 45€ olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.