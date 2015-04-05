Geliştirilen pikap benzeri bir cihaz ile istenilen günde Ay'ın fazını görsel olarak hesaplamak mümkün

İki tasarım öğrencisi Yingjie Bei ve Yihan Hu'nun geliştirdiği pikap benzeri bir cihaz sayesinde geçmiş yada gelecekte istenilen bir gün için Ay'ın hangi fazda olduğunu görsel olarak öğrenmek mümkün. Geliştiricilerinin Moon Phase adını verdiği cihaz, üzerinde bulunan üç adet ayar kolu ile istenilen gün, ay ve yıla ayarlanabiliyor.





Hesaplamalar için Processing proglama dilinin kullanıldığı cihaz daha sonra bu veriyi ucunda el fenerinin bulunduğu Arduino mikro denetleyicisi tarafından yönetilen motora iletiyor ve böylece ortada bulunan minyatür ay ayarlanan gündeki yönden ışığı almış oluyor.

Moon Phase'e ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz

http://bradybei.com/Moon-Phases