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Geliştirilen pikap benzeri bir cihaz ile istenilen günde Ay'ın fazını görsel olarak hesaplamak mümkün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geliştirilen pikap benzeri bir cihaz ile istenilen günde Ay'ın fazını görsel olarak hesaplamak mümkün
 
İki tasarım öğrencisi Yingjie Bei ve Yihan Hu'nun geliştirdiği pikap benzeri bir cihaz sayesinde geçmiş yada gelecekte istenilen bir gün için Ay'ın hangi fazda olduğunu görsel olarak öğrenmek mümkün. Geliştiricilerinin Moon Phase adını verdiği cihaz, üzerinde bulunan üç adet ayar kolu ile istenilen gün, ay ve yıla ayarlanabiliyor. 
Geliştirilen pikap benzeri bir cihaz ile istenilen günde Ay'ın fazını görsel olarak hesaplamak mümkün
 

Hesaplamalar için Processing proglama dilinin kullanıldığı cihaz daha sonra bu veriyi ucunda el fenerinin bulunduğu Arduino mikro denetleyicisi tarafından yönetilen motora iletiyor ve böylece ortada bulunan minyatür ay ayarlanan gündeki yönden ışığı almış oluyor.
Moon Phase'e ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz 

Moon Phases from Brady Bei on Vimeo.


http://bradybei.com/Moon-Phases Yorum Yaz
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interwap 4 yıl en beğenilen
Mr.Legend
Bunu yapmakta ne var ki? 29 günde bir aynı fazı almıyor mu? max 200 satır kod ve bir tane arduino yaparım aynısını

Yaparım diyorsun ama birileri yapmış ve satıyorlar.
Mr.LegendBunu yapmakta ne var ki? 29 günde bir aynı fazı almıyor mu? max 200 satır kod ve bir tane arduino yaparım aynısınıYaparım d...
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interwap 4 yıl
Mr.Legend
interwap
Mr.LegendBunu yapmakta ne var ki? 29 günde bir aynı fazı almıyor mu? max 200 satır kod ve bir tane arduino yaparım aynısını
Yaparım diyorsun ama birileri yapmış ve satıyorlar.
zor olmadığını belirtmek istedim. Bundan daha farklı bir şeyle uğraşıyorum belki de?

Bu arada onlarda Arduino ile yapmışlar.
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Mr.Legend 4 yıl
interwap
Mr.LegendBunu yapmakta ne var ki? 29 günde bir aynı fazı almıyor mu? max 200 satır kod ve bir tane arduino yaparım aynısını
Yaparım diyorsun ama birileri yapmış ve satıyorlar.

zor olmadığını belirtmek istedim. Bundan daha farklı bir şeyle uğraşıyorum belki de?
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interwap 4 yıl en beğenilen
Mr.Legend
Bunu yapmakta ne var ki? 29 günde bir aynı fazı almıyor mu? max 200 satır kod ve bir tane arduino yaparım aynısını

Yaparım diyorsun ama birileri yapmış ve satıyorlar.
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Mr.Legend 4 yıl
Bunu yapmakta ne var ki? 29 günde bir aynı fazı almıyor mu? max 200 satır kod ve bir tane arduino yaparım aynısını
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fatsa52 4 yıl
Kainatin dili matematiktir.
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DubSteq 4 yıl fatsa52
fatsa52
Kainatin dili matematiktir.

Allahtan java değilmiş
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