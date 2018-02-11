General Mobile GM8'in kutusunu açtık "18:9 ekran, Snapdragon 435"

Video Editörü
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|Şuan kullandığım telefon bu ön kamerası iş görüyor. Hızlı şarj o kadar da hızlı değil ama çok yavaş da değil. Kamera performansları beklediğimden iyi ama tabiki amiral gemi performansını bekleyenler üzülebilir. Otg özelliği olması hoşuma gitti. Genel manada android kullanılacaksa olabilir dediğim bir telefon. Bu nedir ya berbat denilecek birşey yok. World of Tanks oyununu orta kalitede 45fps ile akıcı şekilde oynayabiliyorsunuz.
|ürünü 1 haftadır kullanıyorum ;
başarılı tasarım
ekran gövde oranı
başarılı pil kapasitesi
one platformu
benim için yeterli bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar
bir telefona sadece işletim sistemi yüzünden 5000 tl verenler tabi ki de bu tarz fps telefonlara çöp diyeceklerdir
saygılarımla
dolland82TR
One platformu öldü boşuna sevinmeyin.
Pil kapasiteniz 1-2 aya ölecek yine sevinmeyin.
Bizde 5Plus'u ilk aldığımı zaman sizin gibiydik toz kondurmuyorduk.
Şu anda 5Plus kullanan 100 kişi varsa 99'u pişman, hatta GM'nin önünden bile geçmezler şu saatten sonra.
Umarım mennun kalır, 3-5 ay sonra bizler gibi olmazsınız.
Not: FPS değil F/P
F/P denilebilecek bir özelliğe sahip değil maalesef. Bu yüzden F/P olmasına imkan yok
| Aşağıdaki yazıyı kopyalayıp instagramdan DM ile muzaffergolcu ve sebahattinyaman a gönderin lütfen GM nin oldugu her yere yazın
En büyük reklamı tüketici yapar. Reklama para vermek yerine müşterilerinize verdiğiniz sözleri tutmanız çok daha etkili olabilirdi. Koskoca GM CEO su cihazı tanıtırken Türkiye'de güncelemeleri ilk bu cihazlar alacak ,güncelleme çıktıktan sonra engeç 15 gün sonra elinizde olacak deyip 6 ay sonraya gün verip onunda son gününe kadar bekletmek firmanın kurumsallığına gölge düşürmüştür. Firmanın bu imajını değiştirmesi için reklamdan çok daha fazlası gerekiyor malesef. Güven çabuk kaybedilir ancak geri kolay kolay kazanılmaz. Saygılar...
|"GM" harflerini İngilizce okuyup, "8"i de Türkçe okumak...
|Xiaomi Redmi 4X :5 inç ekran, ince metal kasa, SD425 işlemci, 4000 mA batary, 750-800 TL civarına bulunabiliyor
GM8: :5,7 inç ekran, plastik kasa, SD435 işlemci, 3075 mA batarya, 999 TL...
Özellikle batarya tam bir saçmalık
|990 liraya Tr garantili normal fiyat,
telefon işi şans işi apple bile alsan şansa
bozuk çıkabiliyor. Yeğenimde var 4 yıl oldu
aynen devam,
|insanlar akillanmiyacak malesef,bu markayi ve urunlerini tanitmak ,kullanicilarini yaniltmaktir düpedüz..ne ozelligi var ki neyini tanitiyorsunuz?
|Gm 5 plus gibi ekranı sararacak mı ? Dandik parçalardan yapılan kasa eğildiğinde 320 TL masraf çıkaracaklar mı ? Editör arkadaş bunları da bizim yerimize general mobile yetkililerine sorarmısınız ? biz Muzaffer Gölcüye sorunca cevap vermiyor :)
Daha kutudan cikarirken kulakligin ne kadar guzel oldugunu, pilin inanilmaz gittigini, kutu tasariminin 4.000₺lik modellerle yarisabildigini,micro usb girisinin olmasinin cok dogru bir tercih oldugunu soyleyen sitelerden sonra siz, type c olmaliydi, kulaklik tasarimi guzel ama performansina deginecegiz, telefonun eldeki metal hissiyati zayif veya cok guclu degil dediniz. İste olmasi gereken bu bence.
Gmin kronik sorunu olan sarj soketi ve ekran sariligi, bunun disinda bazi kisilerde gorulen (gm 5 plusta ozellikle) kasa cercevesindeki plastik seritlerin dokulmesi,catlamasi gibi sorunlarin ilk etapta basiniza gelip gelmediginden de bahsederseniz, cihazi alacaklara isik tutmus olursunuz.
Sdn, 4/64lugun fiyatinin 1.099 tl olacagini soyledi. Siz bundan bahsetmediniz, fiyat belli degil herhalde
yerli malı ayağına türk milletine geçirelim demişler vestel gibi. zaten türklere en büyük hıyaneti de burdan vuranlar yapmıştır hep. şahsen aynı fiyata çin malı xiaomi alın gene de bu yerli malı ayağına üç kuruşluk telefonları muadilinden daha pahalı itelemeye çalışanlara prim vermeyin derim. yerli firmalar da böyle gelişecekse gelişmesin. biz yabancı markayı tercih ediyoruz.