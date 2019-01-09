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Gigabyte Aero sistem performansını yapay zeka ile optimize ediyor

Yeni Gigabyte Aero 15-X9 ve Aero 15-Y9 oyuncu dizüstü modelleri bulut tabanlı yapay zeka teknolojisi kullanarak yaptığınız işlerin yüküne göre sistem performansını optimize ediyor.
4 ay
4,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda başlayan yapay zekâ destekli sistem performansı optimizasyonları oyuncu dizüstü sınıfına da sıçradı. Yeni Gigabyte Aero oyuncu dizüstü bilgisayarları sistem performansını yapay zekâ ile optimize ediyor.

CES 2019 fuarında tanıtılan Gigabyte Aero 15-X9 ve Aero 15-Y9 oyuncu dizüstü modelleri Microsoft Azure AI bulut yapay zekâ teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji kullanıcıların oyun, video düzenleme veya internette gezinti gibi davranışlarını algılayarak işlemci ve ekran kartının performansını en optimal seviyeye getiriyor. Böylece verimlilik elde edilmiş oluyor.

Gigabyte Aero 15-Y9 özellikleri

Gigabyte Aero 15-Y9 modeli 15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. X-Rite Pantone teknolojisi ile en canlı görüntüler elde ediliyor. Intel Core i9-8950HK işlemcisi ve GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı ile güçlendirilen model 64GB’a kadar RAM ile iki adet M.2 NVMe PCIe SSD sürücüsü sunuyor.

Gigabyte Aero 15-X9 özellikleri

Gigabyte Aero 15-X9 modeli ise 15.6 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunuyor ancak 144Hz tazeleme hızı ile farkı kapatıyor. Intel Core i7-8750H işlemci yanında RTX 2070 Max-Q ekran kartına yer verilmiş. Intel Core i9-8950HK işlemci ve 4K ekran opsiyonu da var.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu"

Her iki dizüstü modelinde 94Wh kapasiteli batarya yer alıyor. Ağırlık 2Kg altında ve en hafif oyuncu bilgisayarları arasında yer alıyorlar. Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak modellerin fiyatı açıklanmadı.

 

https://www.engadget.com/2019/01/09/gigabyte-aero-15-x9-15-y9-azure-ai/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Architechnology 4 ay
Türkiyeye gelmiyor bu cihaz ne yazık ki. Teorik sorular sormayalım
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