Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu

CES 2019 fuarında nadiren akıllı telefon tanıtıldığına şahit olduk. LG’den sonra TCL firması da Alcatel markasına ait iki yeni giriş seviyesi telefonu görücüye çıkardı. Bunlardan birisi Android Go telefonu.

Alcatel 1X 2019 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1X 2019 akıllı telefon modelinde 5.5 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde IPS ekran bizi karşılıyor. 18:9 görüntü oranı ile ekran kenarları nispeten ince tutulmaya çalışılmış. Asahi Dragon Trail ile ekran güçlendirilmiş.

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4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Özçekim kamerası ise 8MP çözünürlüğünde ve yüz tanıma destekli.

3000mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefonun parmak izi okuyucusu bazı bölgelerde kullanılmayacak. Android 8.1 ile kutudan çıkan model 120$ fiyat etiketine sahip.

Alcatel 1C 2019 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1C 2019 ise Android Go telefonu. Bu bakımdan fazla beklenti içerisine girmemek gerekiyor. 5.3 inçlik ekranında 960 x 540 piksel çözünürlük sunan telefon 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Spreadtrum SC7731E yonga setinden güç alıyor.

1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 5MP çözünürlüğünde ön kısmında da 2MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Kameralar yazılım ile 3MP daha arttırılabiliyor. 2000mAh kapasiteli bir bataryası olan telefon 80$ fiyat etiketi ile satılacak.