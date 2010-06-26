Gigabyte GTX465 OC = GTX470

Gigabyte fanını özelleştirdiği GTX465'iyle hem sessizlik hem de yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor.

Bu videomuzda Nvidia'nın orta üst kategorideki DX11 destekli yeni GPU'su GTX465'i taşıyan Gigabyte GTX465'i inceliyoruz. Gigabyte fanını özelleştirdiği GTX465'iyle hem sessizlik hem de yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor.