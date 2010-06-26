Gigabyte GTX465 OC = GTX470

Genel Yayın Yönetmeni
Gigabyte fanını özelleştirdiği GTX465'iyle hem sessizlik hem de yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor.
Bu videomuzda Nvidia'nın orta üst kategorideki DX11 destekli yeni GPU'su GTX465'i taşıyan Gigabyte GTX465'i inceliyoruz. Gigabyte fanını özelleştirdiği GTX465'iyle hem sessizlik hem de yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor.
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Eee ne anladım bu isten? Resmen adamlar fiyat citasını yukseltti bi sekilde..
2-Kartın normal hali çok ezik fakat oc ile iyi iş çıkarmış ama güç tüketimi bitirmiş olayı.
3-Bu kartları HD5xxx serisi ile kıyaslarken, HD5xxx serisinin bu kartlardan kaç ay önce çıktığına da bakmak gerekir zira artık kartların modası geçti bile.Bun rağmen ATI kartların performansı hala çok iyi.
4-Bazılarını kaale almayın yoksa siz ceza alırsınız onlara hiçbirşey olmaz
Karşılaştırılırken kartın biri oc li dieri deilken bile nerdeyse aynı puano alıyolar.bu da demektir ki dier karta da oc yaptıında öne geçecektir
böyle boş yorumlarla sitemizi liütfen kirletmiyelim.
Kesinlikle
Bu bilgisayar dünyası tam para tuzağı bu kartı fiyatına al xbox yada ps3 keyfine bak.
Hd5850: 191 watt,
Hd5870: 230 watt,
Gtx465: 240 watt,
Gtx 465 OC: 334 watt.
Hd4890 kullanmışlığım var benim de, gürültülü olmasından şikayet etmiştim. Hd5870'ten(131watt) 10 daha fazla güç kullanan bir ekran kartıydı diye aklımda kalmış, yani gtx 465(tahmini 141 watt) kadar güç kullanıyor.
Gtx465'in hız aşırttıktan sonraki değerleri ise resmen kontrol dışı. Hız aşırtmadan sonra 94watt güç farkı olan, hız aşırtma ile güç tüketimi en çok (%67) artan kartın bu olması mümkün. Hatta sadece bu fark kadar güç kullanan bir ekran kartının da testte olduğunu düşünürsek, gtx465 hız aşırtıldıktan sonra 2.5 kat hd5770 performansı veriyor mu, hd5870'i geçiyor mu diye sorular aklıma gelenler.
Hız aşırttıktan sonra gtx480 kadar güç tüketmesine çok kalmamış, soğutmasının biraz daha hafif olduğu düşünülürse, fanların bu esnada +%70-80 çalışması şart olur diye tahmin ediyorum ki, ati kartlarda %50'nin üzerine hız aşırtma ile bile çıkmak söz konusu değil. Nvidia kartlarında 22 wattlık fan kullandığını da okudum bir incelemede, %70 değeri aşağı yukarı 3400 devir demek. Kulağınız rahatsız olursa bilin sebebini.
Bu arada, "değiştir" tuşu bozuldu galiba.
Ne kadar zehirli olduğunu bir de benden duy: O kadar zehirli ki, Allah göstermesin ama kanser olsan, sigarayı bırakmadan tedavisinden fayda göremezsin diyor hocalarımız.