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Gigabyte GTX465 OC = GTX470

8 yıl
88,6b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte fanını özelleştirdiği GTX465'iyle hem sessizlik hem de yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor.

Bu videomuzda Nvidia'nın orta üst kategorideki DX11 destekli yeni GPU'su GTX465'i taşıyan Gigabyte GTX465'i inceliyoruz. Gigabyte fanını özelleştirdiği GTX465'iyle hem sessizlik hem de yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor.


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UzmaN345 8 yıl
Gereksiz bir ürün işte 5830 bile geride hatta GTX285 sanırım gerisinde kaldı GTX470 dururken bu kartı kim alır 620tl girmiş GTX470 700 tl satılıyor suan fiyatı 450 tl olsa anca nvidia tarafında GTX470 en iyi seçim bence
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ensaronline 8 yıl
nvidia uçuk rakamlara saçma sapan kartlar satma peşine düştü inş. millet bu tuzağa düşmezde akılları başlarına gelir.
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LAVMAN 8 yıl
yanlız arada cok buyuk cakallık dondu bizde yedik arkadaslar.. Eskiden en kral kart olan 4890 ı 380tl ye aldım. Gtx275te bu civara gelmisti... Simdi orta seviye kartları bu fiyata alamıyoruz bile..

Eee ne anladım bu isten? Resmen adamlar fiyat citasını yukseltti bi sekilde..
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huseyincarnege 8 yıl
gtx465 hd5850ile hd5830 arasında kart oldunu kanıtladı sıra gtx460 da
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Batuist 8 yıl
inceleme için teşekkürler...
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CeFurkan 8 yıl
bu kartı alıpta oc yapmayacaklara buradan almayın boşuna diyorum
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SupermanPrime 8 yıl
bazı arkadaşlar hala 5870 ile niye karşılaştırıyosunuz diyo ya helal olsun iyi siz alın nvidia gtx 465 - 470 ve 480 i karşılaştırıp durun artık hangisi hangisine yetişir diye bakar durursunuz öte yandan tüm kartlar i7 ile test edilmiş diğer arkadaşlarımızında dediği gibi gtx 465 alabilen her kişide i7 olmayacağına göre gereksiz yorum yapmayın.
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ALBAY 8 yıl
1- İncelemenin başlığı sanki sadece forum üyelerine yönelik olmuş yoksa dışardan bakan adam " OC ney lan ?!" diyebilir.


2-Kartın normal hali çok ezik fakat oc ile iyi iş çıkarmış ama güç tüketimi bitirmiş olayı.

3-Bu kartları HD5xxx serisi ile kıyaslarken, HD5xxx serisinin bu kartlardan kaç ay önce çıktığına da bakmak gerekir zira artık kartların modası geçti bile.Bun rağmen ATI kartların performansı hala çok iyi.

4-Bazılarını kaale almayın yoksa siz ceza alırsınız onlara hiçbirşey olmaz
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rx7enes 8 yıl
Anlamadığım şey 5970 294w 480 ise 250w çektiği söylenirken sistemin güç tüketiminde 5970 297w 480 ise 361w'a nasıl ulaşıyo
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Virinom 8 yıl
@No Way Out Kardeşim madem seni oc siz kart ın puanı ilgilendirmiyor.
Karşılaştırılırken kartın biri oc li dieri deilken bile nerdeyse aynı puano alıyolar.bu da demektir ki dier karta da oc yaptıında öne geçecektir
böyle boş yorumlarla sitemizi liütfen kirletmiyelim.
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Whole Lotta Rosie 8 yıl
DHHarezmi

Her kullanıcı overclock yapamayacağına göre bu kart standart halde hiçbir işe yaramaz. HD5830 dan daha fazla güç tüketim çoğu teste gerisinde kalıyor. Geçmiş olsun.



Kesinlikle
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siLahsz 8 yıl
nvidia da gözüm tutmadı ati 6000 leri beliycem bu kartlar hem pahalı hemde performansları yeterli değil.
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DHHarezmi 8 yıl
Her kullanıcı overclock yapamayacağına göre bu kart standart halde hiçbir işe yaramaz. HD5830 dan daha fazla güç tüketim çoğu teste gerisinde kalıyor. Geçmiş olsun.


Bu bilgisayar dünyası tam para tuzağı bu kartı fiyatına al xbox yada ps3 keyfine bak.
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Hd5830: 199 watt,
Hd5850: 191 watt,
Hd5870: 230 watt,
Gtx465: 240 watt,
Gtx 465 OC: 334 watt.
Hd4890 kullanmışlığım var benim de, gürültülü olmasından şikayet etmiştim. Hd5870'ten(131watt) 10 daha fazla güç kullanan bir ekran kartıydı diye aklımda kalmış, yani gtx 465(tahmini 141 watt) kadar güç kullanıyor.
Gtx465'in hız aşırttıktan sonraki değerleri ise resmen kontrol dışı. Hız aşırtmadan sonra 94watt güç farkı olan, hız aşırtma ile güç tüketimi en çok (%67) artan kartın bu olması mümkün. Hatta sadece bu fark kadar güç kullanan bir ekran kartının da testte olduğunu düşünürsek, gtx465 hız aşırtıldıktan sonra 2.5 kat hd5770 performansı veriyor mu, hd5870'i geçiyor mu diye sorular aklıma gelenler.
Hız aşırttıktan sonra gtx480 kadar güç tüketmesine çok kalmamış, soğutmasının biraz daha hafif olduğu düşünülürse, fanların bu esnada +%70-80 çalışması şart olur diye tahmin ediyorum ki, ati kartlarda %50'nin üzerine hız aşırtma ile bile çıkmak söz konusu değil. Nvidia kartlarında 22 wattlık fan kullandığını da okudum bir incelemede, %70 değeri aşağı yukarı 3400 devir demek. Kulağınız rahatsız olursa bilin sebebini.
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Mete Can Karahasan 8 yıl
asırı ısınma?? nedir yani ısınırsa ısınsın kime ne zararı var??
Güç kaynağın daha erken bozulur eğer yeterli hava akımını kasa içinde üretecek fan yoksa(2 tane yetmez mesela hd4890 ile yaşanmış olay), 40 derecede çalışması ile 50 derecede çalışması arasında %20 güç kaybı var Seasonic marka güç kaynaklarına ait bir incelemeye göre.
Bu arada, "değiştir" tuşu bozuldu galiba.
gunde 2 katını sigaraya veriyorum
Ne kadar zehirli olduğunu bir de benden duy: O kadar zehirli ki, Allah göstermesin ama kanser olsan, sigarayı bırakmadan tedavisinden fayda göremezsin diyor hocalarımız.
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