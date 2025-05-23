Xiaomi HyperOS 2.2 güncellemesini alacak ilk cihazlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 2.2 güncellemesini cihazlarına vermeye hazırlanıyor. Xiaomi ekosistemine bir dizi ilgi çekici özellik ve iyileştirme getirecek HyperOS 2.2 kararlı güncellemesi sonunda ilk olarak üst seviye Xiaomi akıllı telefonlara gelecek.

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HyperOS 2.2 güncellemesini ilk alacak modeller

Xiaomi, hangi cihazların HyperOS 2.2'ye güncelleneceğini veya dağıtımın ilk grubuna dahil edilen cihazların listesini resmi olarak duyurmadı. Ancak, HyperOS kaynak kodunda yeni ürün yazılımı sürümünün 12 cihaza geleceğine yönelik verilere rastlandı. Bu, yeni HyperOS yapısının bu cihazlar için hazır olduğu anlamına geliyor. İşte HyperOS 2.2 güncellemesini alacak ilk cihazların listesi:

POCO F7 / REDMI Turbo 4 Pro

POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14

POCO X7 / Redmi Note 14 Pro

Redmi K70 / POCO F6 Pro

Redmi K70E / POCO X6 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

HyperOS 2.2 güncellemesi neler getiriyor?

Yaklaşan HyperOS 2.2 sürümünün, sistem genelinde birçok iyileştirme getirmesi bekleniyor. Yapay zeka geliştirmeleri ve kullanıcı arayüzünde çeşitli değişiklikler de olabilir. Son sızıntılara ve raporlara göre, yeni HyperOS güncellemesi, yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri getirecek. Ayrıca kullanıcıların günlük işlerini halletmeleri için birkaç yeni yapay zeka özelliği gelebilir. Şirket ayrıca yenilenmiş bildirim yönetim sistemi ve yeni bir kamera arayüzü getirebilir. HyperOS 2.2 güncellemesinin sistem akıcılığı, yanıt verme ve pil optimizasyon algoritmaları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok iyileştirme getireceği de söyleniyor.

Gelişmiş sistem akıcılığı ve tepki süresi

Geliştirilmiş pil optimizasyon algoritmaları

Fotoğrafçılık ve günlük kullanım için yapay zeka destekli özellikler

Yeniden tasarlanan Bildirim Yönetim Sistemi

Xiaomi ekosistemi içinde daha fazla cihaz arası entegrasyon

Camera 6.0 yeni arayüzü

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