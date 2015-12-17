Gigabyte Z170X-Gaming 3 anakart inceleme videosu

Gigabyte'ın oyuncular ve performans tutkunları için geliştirdiği anakart modellerinden Z170X-Gaming 3 mercek altında. Bakalım anakart hangi özellikler ve ne düzeyde performans ile geliyor, izliyoruz.

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Gigabyte'ın yeni anakart modellerinden Z170X-Gaming 3. Şimdi isterseniz teknik özelliklerle videomuza devam edelim.

Intel'in Z170 çipsetini kullanan anakart, LGA1151 soket formunu destekliyor ve Intel'in Skylake kodlu 6. nesil Core işlemci ailesine tam destek veriyor.

Dört adet bellek slotu üzerinden 64GB'a kadar DDR4 bellek desteği sunan Z170X-Gaming3, işlemciye entegre bellek kontrolcüsünün standart saat hızı desteğini yukarı taşıyarak 3000MHz ve üzerindeki belleklerle de uyum sorunu yaşamadan kullanılabiliyor.

Üzerinde bir adet tam hızlı PCIe x16, bir adet x8 hızında PCIe x16, bir adet x4 hızında PCIe x16 ve üç adet PCIe x1 slotu bulunan anakart, çoklu ekran kartı kurulumuna da olanak tanıyor. 2 adet M2, 3 adet SATA Express ve 6 adet SATA-III konnektörüne sahip olan Z170X Gaming 3 üzerinde 7 adet USB 3.0 ve 6 adet USB 2.0 ile birlikte Intel'in kendi geliştirdiği kontrolcü üzerinden bir adet Tip C profilinde USB 3.1 ve bir adette Tip A formunda USB 3.1 konnektörü bulunuyor.

Realtek'in ALC1150 ses çipine ve Qualcomm Atheros'un E2201 ağ kontrol işlemcisine sahip olan anakart gelişmiş hız aşırtma ve donanım seviyesinde özelleştirme seçenekelerine de sahip. Full ATX formunda olan anakart, Gigabyte'ın UEFI Dual BIOS teknolojisinden istifade ediyor.

Gigabyte Z170X-Gaming 3'ün kutu içeriğinden, anakartın kendisine ek olarak kurulum kılavuzu, kullanım rehberi, sürücü ve uygulama cd'si ile birlikte iki adet SATA kablosu, G konnektörü, SLI köprüsü, giriş-çıkış panelinin çerçevesi ile birlikte üzerinde do not disturb yani rahatsız etmeyin yazılı kapı askısı ve bu ayın sonuna kadar geçerli olan hediyeli çekilişe katılım için gerekli olan kupon.

Z170X-Gaming 3, Gigabyte Gaming serisi anakartların güncel tasarım dilini yansıtan profille çıkıyor karşımıza. Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde kırmızı hakimiyetindeki komponentlerle agresif bir görünüm sergileyen anakart, bu açıdan daha üst seviye modellerin yarattığı hissiyatı yansıtmayı başarıyor. Ultra Durable serisinin bir üyesi olarak Japon üretimi yüksek kaliteli katı kapasitörlere, ve hem daha uzun ömürlü kullanım hem de daha yüksek kararlılık için bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre kartına sahip olan Z170X-Gaming 3'de altını çizmemiz gereken bazı önemli özellikler bulunuyor.

Anakartın merkezinde yer alan LGA1151 soketi ile 6. nesil tüm Intel işlemcileri kullanabiliyorsunuz. Güzel olan bir başka detay ise işlemci soketi ile bölgedeki besleme elemanlarının serinlemesinden sorumlu ısı dağıtıcılar arasında önemli bir mesafenin olması. Bu sayede pek çok işlemci soğutucusu, Gigabyte Z170X Gaming 3 üzerinde sorunsuz kullanılacaktır diye düşünüyorum. En azından kendi adıma yaptığım denemelerde herhangi önemli sorunla karşılaşmadığımı söyleyebilirim.

Bellek slotlarının yanı başında 24-pin ATX konnektörü, hemen altında ise iki adet USB 3.0 portu bulunurken aşağı doğru devam ettiğimizde ise Gaming G1 logolu büyük ısı dağıtıcısı ve hemen önünde SATA portlarının yerleştirildiğine tanık oluyoruz. Z100 serisinin karakteristik bir özelliği olarak bu anakart, SATA-Express portlarına da destek sunuyor.

Anakartın orta bölümüne doğru devam edelim isterseniz. Burada en dikkat çekici detay PCIe slotlarının, metal kalkan ile desteklenmiş olması. Bunun iki önemli amacı var, birincisi ağırlaşan ekran kartlarına karşı PCIe slotlarının mukavemetini arttırmak, ikinci ise elektriksel gürültüyü engellemek ve çalışma kararlığını mümkün olduğunca dış etkenlerden bağımsız hale getirmek. Sınıfı itibariyle anakartın böyle bir detayla desteklenmiş olması, gerçekten iyi düşünülmüş bir avantaj.





Z170X-Gaming 3 üzerinde, AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileriyle çoklu ekran kartı kurulumu yapabiliyoruz. Hatta birinci ve ikinci PCIe slotlarının arasındaki geniş boşluk, iri cüsseli soğutucu kullanılan ekran kartlarının rahatça takılmasına izin veriyor. Yalnız anakart, birden fazla ekran kartı için PCIe x16 slotlarının x16 + x16 hızında çalışmasına izin vermiyor malesef. dolayısıyla çift ekran kartı söz konusu olduğuında bantgenişliği paylaşılarak ekran kartları x8 + x8 hızlarında görev yapıyor. Yeni nesil pek çok anakart modelinde olduğu gibi PCI slotunun olmadığı anakart, ekran kartı dışındaki dahili bileşenler içinse PCIe x1 slotlarını hazır bulunduruyor. Söz konusu PCIe slotları olmuşken, ilginç bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Üçüncü PCIe x1 slotu ile üçüncü PCIe x16 slotunun arasında Thunderbolt teknolojisi için ön hazırlığı yapılan bağlantı noktası bulunuyor. Yüksek hızda dosya trasnferi arzulayan kullanıcılar, gerekli donanımlar temin ederek yeni nesil bağllantı teknolojisinden isitfade edebiliyor.

Gigabyte'ın yeni anakart modeli için altı çizilen en önemli özelliklerden biri de ses yetenekleri. Anakartın sol alt bölümü yüksek ses performansı için izole edilmiş durumda. Yalnız burada ne yazık ki bir kafa karışıklığı söz konusu. Üreticilerin kimi modelleri Creative'in SoundBlaster teknolojisini taşısa da, bu aslında teknolojinin yazılım özellikleriyle ilgili. Arka plandaki ses çipi ise genelde daha düşük maliyetli bir çözüm oluyor. Z170X-Gaming 3 için de benzer bir durum söz konusu, SoundBlaster yazılımlarıyla geliyor lakin ses işleme kısmını Realtek'in ALC1550 ses yongası üstleniyor. Daha üst seviye Gigabyyte anakartlarda gördüğümüz Creative imzalı ses çipiyle kıyasladığımda ise, Realtek ALC1150'nin geri kalır yanı olmadığını da söyleyebilirim. Rightmark ses analiz testinde ortaya çıkan sonuçlar da beni doğrular nitelikte.

Ses konusunda Z170X-Gaming3'ü yetenekli kılan bir diğer detay ise Texas Instruments imzalı operasyonel yükseltein değiştirilebilr olması. Yalnız bu yetenek pratikte ne kadar verimli ayrı bir tartışma zira farklı özellikteki operasyonel yükselteçleri satın almanız gerekiyor, kutu içeriğinden çıkmıyor. Japonların ses donanımları için geliştirmiş olduğu Nichicon kapasitörlerle donatılan anakartın ses bölümünde özel bir anahtar devresi de bulunuyor. Sahip olduğunuz kulaklığın kabiliyetleri doğrultusunda sesin kazandını 2.5x - 6x oranında donanımsal olarak arttırabiliyorsunuz. Anakartın ses konusunda bir avantajı daha var. Eğer audiophile sınıfı sese büyük önem veren bir kullanıcıysanız ve üçüncü parti DAC kullanıyorsanız, PC'ye bağlantı esnasında daha temiz bir ses deneyimi için giriş-çıkış bölümündeki sarı renkli USB bağlantılarını kullanmalısınız çünkü enerji izolasyonu ile sadedece veri taşıdığından iletim daha temiz gerçekleşiyor. Ha bir de unutmadan, ses bölümünü anakartın geriye kalan kısmından ayıran koruyucu sınır, LED aydınlatma desteğine sahip. Eğer yan kapağı pencereli bir kasa kullanıyorsanız, düşük ışıkta hoş bir ambiyans yaratabilirsiniz.

Giriş-Çıkış bölümüne geçmeden önce dikkatimiz çeken bir diğer detay ise Killer ağ yongası. Bu yonga anakartın üzerindeki Gigabit Ethernet bağlantısını kontrol ediyor ve farklı boyuttaki veri paketleri için öncelik ataması gerçekleştirebiliyor. Sisteminizdeki işlemcinin daha az yorulmasını sağlayan bu yonga, gerçek zamanlı trafik kontrolüyle internet bağlantınızı daha verimli kullanmanızı sağlıyor. Yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olanlar için pratikte çok ciddi kazanımlar sunmasa da, ucuz yollu ağ kontrolcülerine kıyasla daha yetenekli olduğu da kesin. Gigabyte Z170X Gaming 3'ün giriş çıkış bölümü hem mobil cihazlar hem de masaüstü donanımlar için iki farklı profilde USB 3.1 konnektörünü getirmesiyle bizden kocaman bir artı alıyor. Bununla birlikte eğer harici bir ekran kartı yerine, işlemciye entegre grafik birimini kullanmak isteyenler için anakart üzerinde hem HDMI hem de DVI ve VGA konnektörleri bulunuyor.

Evet arkadaşlar anakartın genel özelliklerini ve beraberinde gelen bir takım teknolojileri görmüş olduk. BIOS ekranı ve performans testlerine geçmeden önce, Power USER diye tabir edilen meraklı, kurcalayan ve işin tekniğini anlamaya çalışan kullanıcı kitlesi için anakartın mutfağındaki bileşenlere de değinmek istiyorum. Her biri 25 Amper kapasiteli Vishay SİRA 12DP ve RA18 mosfetleri, Instersil'in dört fazlı dijital kontrolcüsü ile yönetiliyor. Bu sınıftaki bir anakart için yeterli kabiliyete sahip ancak rekor ya da daha yüksek saat frekansı hedefindeki kullanıcılar daha yetenekli çözümlerin olduğu anakart çözümlerine kaymalı, kayarken de aradaki fiyat farkını da unutmamalı diye düşünüyorum.

Belleklerin ihtiyaç duyduğu enerji çift fazlı Vishay regülatör devresi üzerinde Richtek kontrolcüsü ile sağlanıyor. Özellikle hız aşırtma yapmak isteyenler için regülatör tasarımı ve kontrol eden çipin yetenekleri önem arz ediyor. Söz konusu overclock olduğunda sıcaklık ve voltaj gibi sensör verilerinin doğru okunması gerekiyor, orada da devreye ITE üretimi takip çipi giriyor. UEFI BIOS'u tutabilmek için 128MB'lık çift SPI çipinin kullanıldığı anakart üzerinde tüm bangenişliğinin PCIe x16 slotlarına yönlendirilmesini ise ASMedia'nın geliştirdiği anahtar devreler üstleniyor. Son olarak Turbo B-Clock yongasından da bahsedeyim. Standart olarak pek çok anakart modelinde hız aşırtma BCLK olarak bilinen baz saat frekansını %5 aralıklarla arttırarak yükseltilirken, Gigabyte'ın kullandığı donanımsal kontrolcü hız aşırtma meraklılarına 90MHz ile 500MHz arasında istedikleri frekansta hareket kabiliyeti sunuyor. Yalnız unutulmaması gereken, burada elde edeceğiniz başarının büyük oranda kullandığınız işlemcinin karakteristiğiyle ilgili olduğu.

BIOS ekranıyla devam edelim isterseniz. UEFI BIOS ile gelen anakartın hemen her özelliğini birkaç fare tıklamasıyla değiştirebiliyorsunuz. Görsel olarak hiç fena görünmeyen BIOS tasarımında benim gibi pek çoğunuzun en çok merak ettiği kısım performans arttırıcı özelliklerin ve ince ayar seçeneklerinin olduğu M.I.T kısmıdır diye düşünüyorum. Hız aşırtma yapmak isteyenler için tüm kontrollere kolayca erişilebilen bu kısmında temel donanımların çalışma gerilimlerinden temel saat hızlarına kadar pek çok parametre üzerinde oynamak mümkün. Ayrıca kendini rahat hissetmeyenler, Gigabyte'ın Windows ortamındaki App Center uygulama merkezinde yer alan EasyTune uygulamasıyla da benzer işlemleri yapabilir, yine buradaki araçlar yardımıyla anakartın diğer özellikleri ve ışıklandırma sistemi de kontrol edilebilir. Toparlıycak olursam eğer, Hem BIOS hem de uygulama arayüzü hoş ve kullanışlı.

Bu kadar detay sonrasında test sonuçlarıyla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ekranlarınıza gelen tabloda, Gigabyte Z170X-Gaming 3 üzerinde Intel Core i7-6700K işlemci, GeForce GTX 980 ekran kartı ve G.Skill üretimi F4-3000 serisi 8GB bellek kitiyle elde ettiğimiz sonuçları geliyor. Bu sonuçları siz de kendini anakartınızla kıyaslayabilirsiniz. Açıkçası ortaya çıkan değerler, anakartın genel sistem performansı için herhangi bir sorun ya da darboğaz yaratmadığının göstergesi niteliğinde. Değerlerimiz iyi ve sistem kararlığımız yüksek. Hız aşırtmaya gelecek olursak eğer Core i7-6700K ile 4.3-4.4GHz bandına girebilmek mümkün. Buradaki stabilite biraz da sahip olduğunuz işlemciyle ilgili. Ayrıca kullandığınız soğutucunun ne derece yetenekli olduğu da yine önem arz ediyor. 44 çarpan ve 1.32 çekirdek gerilimi ile 4.4GHz'de stabil kalabildim, yük altındaki zorlamalarım sonucunda da işlemci 80 derece civarındaydı dolayısıyla bir throttling sorunu da yaşamadım diyebilirim.

Entegre ses çipinin performansına da göz atalım isterseniz. Açıkçası Realtek ALC1150, gerçekten güzel işlere imza atıyor. Yazılımsal ekosisteminin getirdiği bir takım ekstra avantajları olsa da, Gigabyte'ın daha önce videosunu yayınladığımız üst seviye bazı diğer anakartlarındaki CA0132 kodlu Creative SoundCore 3D ses işlemcisiyle rahatça mücadele edebildiğini görüyoruz. Gigabyte Z170X-Gaming 3 ile yaptığım güç tüketim değerleri de ekranlarınızda. Her ne kadar anakarttan anakarta çok fark etmese de, değerleri kıyaslayabilirsiniz.

Evet arkadaşlar, Gigabyte Z170X-Gaming 3'ü incelemiş olduk. Açıkçası anakartı beğendiğimi ve testler boyunca kullanımından keyif aldığımı söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde K sınıfı olmayan Intel işlemcilerin de BCLK değeri üzerinden hız aşırtma yeteneğine kavuşacağını dikkate alırsak eğer, Z170X Gaming 3 ile performanslı bir bilgisayar oluşturabilirsiniz. Kıyaslama yapacak olursam eğer, ülkemiz koşullarında Gigabyte Z170X-Gaming 3'ün 160 dolar civarındaki fiyat bandına MSI'ın Z170A Gaming M3, Asus'un ise Z170 Pro Gaming modeli giriyor. Kesin olan şu ki, MSI'ın çözümü diğer anakart yanında en az rakebetçi olanı. Gigabyte ve Asus anakartlar arasında ise Z170X Gaming 3, tasarımı ve ses özelleştirmeleri ile daha agresif görünüyor. Teknoloji, ek özellikler ve performans olaraksa birbirlerine çok yakınlar. İkisi de mutlu edecektir diye düşünüyorum.





Bu detaylaylar ile birlikte bir inceleme videomuzun sonuna daha geldik. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki videomuzda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.