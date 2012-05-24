Asus ve MSI gibi rakipleriyle kıyaslandığında dizüstü bilgisayar pazarına geç giren ancak iddialı olmak isteyen Gigabyte, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. X11 kod adını taşıyan fakat şu an için detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan sistemin yapısında karbon fiber kullanıldığı, bu sayede hem çok hafif hem de mukavemeti oldukça yüksek gövdeye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Teknik özellikleri açıklanmayan ancak Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core platformunu kullandığı tahmin edilen X11 için 31 Mayıs'ta tanıtım yapmaya hazırlanan Gigabyte, dizüstü bilgisayarın çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında ise henüz konuşmuyor.