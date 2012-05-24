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Gigabyte dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ve MSI gibi rakipleriyle kıyaslandığında dizüstü bilgisayar pazarına geç giren ancak iddialı olmak isteyen Gigabyte, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. X11 kod adını taşıyan fakat şu an için detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan sistemin yapısında karbon fiber kullanıldığı, bu sayede hem çok hafif hem de mukavemeti oldukça yüksek gövdeye sahip olduğu tahmin ediliyor.
Teknik özellikleri açıklanmayan ancak Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core platformunu kullandığı tahmin edilen X11 için 31 Mayıs'ta tanıtım yapmaya hazırlanan Gigabyte, dizüstü bilgisayarın çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında ise henüz konuşmuyor. 

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arabcian 7 yıl
gigabyte 20 yıllık bir firma degil ki kardeşim
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Patria o Muerte 7 yıl
bu adamlar anakart ve ekran kartı konusunda gerçekten iyiler. sistem kurarken insan almak istiyor ama sıkıntı fiyatlarda tabi ki. :(
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wuhsing1955 7 yıl
Müşterilerinizle sıkıntılarınız bitmiyor madem, en azından fiyatlarınızı biraz aşağı çekin, Gigabyte markası bana çok despot kavramları çağrıştırıyor.
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strategen 7 yıl
bir taraflarından element uyduruyolar :D
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ulubatlısinan 7 yıl
karbon fiber: çelikten 4 kat daha dayanıklı 2 kat daha hafiftir, darbeyi emme özelliğine sahip olup esnek bi yapıdadır, formula 1 araçlarının büyük bir kısmı karbon fiber den yapılır ve yıllardır da kullanılır yeni bulunmuş bi element değildir, maliyeti yüksek olduğu için tercih edilmez di, kullanım alanı çoğaldıkça daha tercih edilebilir olacaktır???
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CWaRRioR 7 yıl
Kendi ağırlığı kadar adaptörün ağırlığı da önemli bence. Uzun süreli çalışmalar için mecburen adaptör de beraberinde taşınıyor
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1963bursa 7 yıl
Gigabyte kesinlikle iş ortaklarını değiştirmeli, bu haliyle Gigabyte'ın hiç bir taahhüdüne inanılmaz. 20 yıl önce Gigabyte kullanırken çok başım ağrıyordu, şimdi kullananlara bakıyorum, benzer ağrılar çekiyorlar. Müşterilerinizle sıkıntılarınız bitmiyor madem, en azından fiyatlarınızı biraz aşağı çekin, Gigabyte markası bana çok despot kavramları çağrıştırıyor.
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Proph 7 yıl
Ultrabookların fiyatı düşecek diye bi haber vardı ama düşüş falan yok. İnşallah Gigabyte'ın modeli ucuzdur
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meego 7 yıl
iyi hoş ultrabooklar çıkıyor da fiyatlar çok yüksek, fiyatlarda makul seviyede olsa çok iyi olur
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leventalpsal 7 yıl
1 kilonun altında olursa dikkat çeker. 1 kg ile 0.99 kilo arasında 10 gram var ama algıdaki fark çok daha büyük...
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alitopuat 7 yıl
yani ultrabooklar gibi mi olacak?Çıksın da piyasaya inceleyelim bakalım :)
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