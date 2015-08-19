Gigabyte ile Z170X Gaming G1 ve yeni nesil teknolojileri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Gigabyte anakart kullanmıştım bundan 3 sene evvel modelini unuttum, yaşadığım bir sorundan kaynaklı Gigabyte servis' e 2-3 kez gönderdim fakat bir türlü çözüm bulamamışlardı. Ürün Vatan Bilgisayar'dan alındığı için Vatan Pc aracılığı ile gönderiyordum, belli ki onlar da çok sıkılmış durumdalardı, umarım servis ağını düzeltmiştir Gigabyte.
Video ve anlatım çok güzeldi, teşekkürler.
| Sayın İlgili,
Servis olarak bir sorun yaşamamaktayız. Bir sorun yaşarsanız direkt bizimle iletişime geçiniz.
Saygılarımızla
|Fatih bey Gigabyte ın yeni modelinin başarılı olması dileğiyle..
Yıllardır Gigabyte anakart ve ekran kartı kullanıyorum. her zaman önerdiğim markaydı. Ama en son Z97x gaming modelini aldım. Ama eski taiwan üretimi kartlar daha kaliteliydi. işin içine çin girince kalite düşmüş durumda. En büyük sıkıntılardan biri bios güncellemeleri ve diğer yazılımların çok geç gelmesidir. Ekran kartlarında cw sorunları ne yazık ki yaşanmaya başlanmıştır. umarım yeni modellerde yazılım ve donanım sorunları iyileştirilir ve eski efsanevi kaliteyi yakalarsınız. yüksek dayanıklılığa sahip ilk anakartları gigabyte kullanıcılara ulaştırdı. diğer markalar sonradan gigayte izinde gitti. ama şu an boynuz kulağı geçmiş gibi(özellikle yazılım ve kullanıcı iletişimi ile)
|Eski aletler daha kaliteli idi. Tayvan'ın resmi adı Çin Cumhuriyeti 'dir. İki Çin ülkesi var. Birisi Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) diğeri Çin Cumhuriyeti (Tayvan).
| Merhaba, açıkçası hocam artık tüm markalar hatta sadece komponent değil tüm farklı alanlarda üretim yapan üreticiler Çin' de üretim yapıyorlar. GIGABYTE' ın 4 adet fabrikası bulunmakta, 2'si Tayvan' da
2'si Çin'de. Tayvan'da da üretilen anakartlar var. Skylake serileri yani 100 serileri oldukça başarılı, açıkçası 9 serisinden Black Edition ve GAMIMG serileri de oldukça iyi.
Ekran kartı tarafı şuan bize bağlı değil, bu yüzden ok net cevap veremeyeceğim, kusura bakma
Düşüncelerin için çok teşekkürler.
|Ey gidi dolar hey. Düşte alalım şunlardan 1 tane.
|MSI görevlisi açık konuşuyor, çok barındırmazlar firmada...
Ses kartı konusunda değiştirilen çipler konusunda kullanıcı taraflı yorumu firma zararına...
|MSI'dan isim çaldıkları yetmemiş gibi, yeni seriyi PCIe slotlarına kadar taklit etmişler. Çakma anakart işinde Gigabyte çok başarılı, aferim :)
| Ahmet bey merhaba,
Siz muhtemelen MSI' da çalışan ya da MSI' a destek veren bir arkadaşımızsın. Yanlış düşünüyor olabilirim, eğer böyle ise şimdiden özür dilerim, kusura bakma.
Ahmet bey, dünya üzerinde yüzlerce komponent üreticisi var ve GIGABYTE, Asus, Asrock, MSI bunların en büyükleridir, lider üreticilerdir. Sizin de bildiğiniz gibi 7 serisinden itibaren tüm anakart üreticileri
hem kozmetik açıdan hem de özellik açısından birbirlerinden etkileniyorlar. Örneğin buna GIGABYTE açısından örnek verirsek "Dual BIOS" teknolojisidir ve GIGABYTE' ın ardından Asus ve sonrasında MSI
kendi anakartların da kullanmaya başlamışlardır. Bir diğer örnek ise "Ultra Durable" teknolojisidir, tamamen Japon katı kapasitör kullanmışlardır, daha sonra Asus ve MSI. Tabi ki GIGABYTE' ında diğer
komponent firmalarından etkilendiği özellikler vardır, örneğin ses koruma duvarı gibi. Sonuçta bütün büyük komponent firmaları Tayvan' lıdır, Tavyan dediğin ufak bir kara parçası. Bütün dev komponent
firmaları orada...
Ahmet bey, yalnız özellikle belirtmek isterim "PCIe slotlarına kadar taklit etmişler." dediğiniz sanırım "Metal Shielding" teknolojisi. Bu teknoloji Skylake destekli anakartlarda bazı üreticilerin ürünlerinde
aynı anda çıkmıştır ya da çıkacaktır. Kimsenin kimseden ÇALMA gibi durumu söz konusu olamaz. Üretici firmalar, yeni serilerini kafalarına göre piyasaya çıkaramazlar, bunun Intel tarafından bir lunch tarihi
vardır ve o güne kadar firmaların anakartlarının özellikleri gizli tutulur. Bu durum altında nasıl oluyor da GIGABYTE firması msi' dan özellik çalıyor ve bunu bu kadar kısa zamanda üretimine dahil edebiliyor ?
Ahmet bey, GIGABYTE firması Türkiye' de yıllardır bulunan ve tek amacı Türkiye' de GIGABYTE ürünlerini, değerli son kullanıcılar ile buluşturmak için çalışmaktır, eminim bu MSI ve Asus için de böyledir.
Ahmet bey, GIGABYTE çalışanları -aynı Asus ve MSI firmalarının çalışanlarının yaptığı gibi.- GIGABYTE için ciddi mesai harcamaktadırlar. Uzun saatler boyunca çalışarak; gerek üretim, gerek teknik servis,
gerek reklam vb. konular da GIGABYTE ürünlerini değerli son kullanıcılar ile en iyi şekilde buluşturmak için çalışmaktadırlar. Ancak "taklit etmişler." veya "Çakma anakart işinde Gigabyte çok başarılı, aferim :)"
gibi söylemleriniz açıkçası ne GIGABYTE firmasına ne de diğer firmalara hiçbir şekilde yakışmamaktadır. GIGABYTE firmasında insanlar, çalışarak para kazanmakta ve evlerine, ailelerine bu şekilde
bakmaktadırlar. Siz bu söylemlerinizle -ki bence hiçbir doğruluğu yoktur.- tüm bu insanların emeklerine zarar veriyorsunuz.
Sizden ricam, insanların uğraşlarına, en basitinden bu videonun uğraşına bile biraz daha özen gösterin, GIGABYTE' ı hiç sevmeyebilirsiniz, hiç problem değil.
Eğer benim yukarıda ki yazımda, anlatımım da bir kusurum olduysa şimdiden özür dilerim.
GIGABYTE, Asus, msi firmalarına Skylake serilerin de başarılar dileriz.
GIGABYTE TÜRKİYE YETKİLİSİ
|tabii donanımhaber isimli siteye daha çok donanım haberi görmek istiyoruz gibi saçma şekilde yorum yazmayın arkadaşlar.:) ben bulamadıysam benim hatam olabilir ama daha skylake incelemesi yapmamış bir donanımhaber'den daha çok donanım haberi istemek zaten biraz abes bence.
|"Daha çok donanım haberi görmek istiyoruzcular" gelmiş ama sayıları az şimdilik. Adamlar yapıyorlar işte, diğer sitelerden de fazla haber yapıyorlar. Bu konuda haksızlık edildiğini düşünüyorum. Lütfen 10 yıl öncesinin durumu ile kıyaslamayın günümüzü, siz de hak vereceksiniz.
hellteam
Fiyatının 1400tl olması ülkenin suçu. Dedem mi yapıyor doları 3 tl? Git onlara tepki göster.
|o çakma mesut çevik kim yav :D
|Ya ruh hastasıyım ya da bu konun çok fazla haha hıhı evet evet diyor.
Baya bir uzaktan bakmışsın
Fiyatının 1400tl olması ülkenin suçu. Dedem mi yapıyor doları 3 tl? Git onlara tepki göster.
Boş ama uzun olacağına sizin gibi varsın biraz kısa olsun ama dolu dolu bilgili,bir şey sordulduğunda takır takır cavap verebilen biri olsun.
Ben affınıza sığınarak espri olsun diye öyle yazdım,kesinlikle yoksa insanları dış görünümüyle ilgili en ufak şey yazmam ciddi anlamda,malum biliyosunuz ülke zor bir dönemden geçiyor,sizin gibi kendiyle barışık insanlara ihtiyacımız var ki arada kafamızı dağıtabilelim.
Böyle alçakgönüllü birisinin gigabyte türkiyeyi temsil etmesinede ayrıca sevindim,zaten anakartta her zaman tercih edeceğim marka gigabytetır,bu işi gerçekten tam fiyat performansın hakkını vererek yapan,en alt seviyelere bile ultra durable gibi standartları getirmiş bir markadır(o anlamda msi var zaten bide gigadan başka onunda hakkını yemeyelim).