Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Gigabyte ile Z170X Gaming G1 ve yeni nesil teknolojileri konuştuk

3 yıl
26,4b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte Türkiye ekibi ile yeni nesil anakartlarını, pazarı ve gelecek modellerdeki teknolojiler üzerine konuşuyoruz.
Gigabyte Türkiye ekibi ile yeni nesil anakartlarını, pazarı ve gelecek modellerdeki teknolojiler üzerine konuşuyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 3 yıl en beğenilen semih_avcı
semih_avcı

Konuğu uzaktan mesut çeviğe benzettim :)

Baya bir uzaktan bakmışsın
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhanvai 3 yıl
hellteam
Fiyatı 1400 tl olan bi kart yerine daha alınabilir bi gaming kart getirseymişsiniz daha iyi olurmuş

Fiyatının 1400tl olması ülkenin suçu. Dedem mi yapıyor doları 3 tl? Git onlara tepki göster.
hellteamFiyatı 1400 tl olan bi kart yerine daha alınabilir bi gaming kart getirseymişsiniz daha iyi olurmuşFiyatının 1400tl olması ül...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl GIGABYTE TÜRKİYE Anakart
İnsanın kalbi güzel olsun zaten.

Boş ama uzun olacağına sizin gibi varsın biraz kısa olsun ama dolu dolu bilgili,bir şey sordulduğunda takır takır cavap verebilen biri olsun.

Ben affınıza sığınarak espri olsun diye öyle yazdım,kesinlikle yoksa insanları dış görünümüyle ilgili en ufak şey yazmam ciddi anlamda,malum biliyosunuz ülke zor bir dönemden geçiyor,sizin gibi kendiyle barışık insanlara ihtiyacımız var ki arada kafamızı dağıtabilelim.

Böyle alçakgönüllü birisinin gigabyte türkiyeyi temsil etmesinede ayrıca sevindim,zaten anakartta her zaman tercih edeceğim marka gigabytetır,bu işi gerçekten tam fiyat performansın hakkını vererek yapan,en alt seviyelere bile ultra durable gibi standartları getirmiş bir markadır(o anlamda msi var zaten bide gigadan başka onunda hakkını yemeyelim).
İnsanın kalbi güzel olsun zaten.Boş ama uzun olacağına sizin gibi varsın biraz kısa olsun ama dolu dolu bilgili,bir şey sordulduğunda takır takır ca...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yux[H]ell!cA 2 yıl
Gigabyte anakart kullanmıştım bundan 3 sene evvel modelini unuttum, yaşadığım bir sorundan kaynaklı Gigabyte servis' e 2-3 kez gönderdim fakat bir türlü çözüm bulamamışlardı. Ürün Vatan Bilgisayar'dan alındığı için Vatan Pc aracılığı ile gönderiyordum, belli ki onlar da çok sıkılmış durumdalardı, umarım servis ağını düzeltmiştir Gigabyte.
Video ve anlatım çok güzeldi, teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GIGABYTE TÜRKİYE Anakart 2 yıl Yux[H]ell!cA
Sayın İlgili,

Servis olarak bir sorun yaşamamaktayız. Bir sorun yaşarsanız direkt bizimle iletişime geçiniz.

Saygılarımızla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankaland 3 yıl
Fatih bey Gigabyte ın yeni modelinin başarılı olması dileğiyle..
Yıllardır Gigabyte anakart ve ekran kartı kullanıyorum. her zaman önerdiğim markaydı. Ama en son Z97x gaming modelini aldım. Ama eski taiwan üretimi kartlar daha kaliteliydi. işin içine çin girince kalite düşmüş durumda. En büyük sıkıntılardan biri bios güncellemeleri ve diğer yazılımların çok geç gelmesidir. Ekran kartlarında cw sorunları ne yazık ki yaşanmaya başlanmıştır. umarım yeni modellerde yazılım ve donanım sorunları iyileştirilir ve eski efsanevi kaliteyi yakalarsınız. yüksek dayanıklılığa sahip ilk anakartları gigabyte kullanıcılara ulaştırdı. diğer markalar sonradan gigayte izinde gitti. ama şu an boynuz kulağı geçmiş gibi(özellikle yazılım ve kullanıcı iletişimi ile)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 3 yıl
Eski aletler daha kaliteli idi. Tayvan'ın resmi adı Çin Cumhuriyeti 'dir. İki Çin ülkesi var. Birisi Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) diğeri Çin Cumhuriyeti (Tayvan).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GIGABYTE TÜRKİYE Anakart 3 yıl ankaland
Merhaba, açıkçası hocam artık tüm markalar hatta sadece komponent değil tüm farklı alanlarda üretim yapan üreticiler Çin' de üretim yapıyorlar. GIGABYTE' ın 4 adet fabrikası bulunmakta, 2'si Tayvan' da
2'si Çin'de. Tayvan'da da üretilen anakartlar var. Skylake serileri yani 100 serileri oldukça başarılı, açıkçası 9 serisinden Black Edition ve GAMIMG serileri de oldukça iyi.

Ekran kartı tarafı şuan bize bağlı değil, bu yüzden ok net cevap veremeyeceğim, kusura bakma


Düşüncelerin için çok teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayrikoc61 3 yıl
Ey gidi dolar hey. Düşte alalım şunlardan 1 tane.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl
MSI görevlisi açık konuşuyor, çok barındırmazlar firmada...
Ses kartı konusunda değiştirilen çipler konusunda kullanıcı taraflı yorumu firma zararına...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmet453 3 yıl
MSI'dan isim çaldıkları yetmemiş gibi, yeni seriyi PCIe slotlarına kadar taklit etmişler. Çakma anakart işinde Gigabyte çok başarılı, aferim :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GIGABYTE TÜRKİYE Anakart 3 yıl Ahmet453
Ahmet bey merhaba,

Siz muhtemelen MSI' da çalışan ya da MSI' a destek veren bir arkadaşımızsın. Yanlış düşünüyor olabilirim, eğer böyle ise şimdiden özür dilerim, kusura bakma.

Ahmet bey, dünya üzerinde yüzlerce komponent üreticisi var ve GIGABYTE, Asus, Asrock, MSI bunların en büyükleridir, lider üreticilerdir. Sizin de bildiğiniz gibi 7 serisinden itibaren tüm anakart üreticileri
hem kozmetik açıdan hem de özellik açısından birbirlerinden etkileniyorlar. Örneğin buna GIGABYTE açısından örnek verirsek "Dual BIOS" teknolojisidir ve GIGABYTE' ın ardından Asus ve sonrasında MSI
kendi anakartların da kullanmaya başlamışlardır. Bir diğer örnek ise "Ultra Durable" teknolojisidir, tamamen Japon katı kapasitör kullanmışlardır, daha sonra Asus ve MSI. Tabi ki GIGABYTE' ında diğer
komponent firmalarından etkilendiği özellikler vardır, örneğin ses koruma duvarı gibi. Sonuçta bütün büyük komponent firmaları Tayvan' lıdır, Tavyan dediğin ufak bir kara parçası. Bütün dev komponent
firmaları orada...

Ahmet bey, yalnız özellikle belirtmek isterim "PCIe slotlarına kadar taklit etmişler." dediğiniz sanırım "Metal Shielding" teknolojisi. Bu teknoloji Skylake destekli anakartlarda bazı üreticilerin ürünlerinde
aynı anda çıkmıştır ya da çıkacaktır. Kimsenin kimseden ÇALMA gibi durumu söz konusu olamaz. Üretici firmalar, yeni serilerini kafalarına göre piyasaya çıkaramazlar, bunun Intel tarafından bir lunch tarihi
vardır ve o güne kadar firmaların anakartlarının özellikleri gizli tutulur. Bu durum altında nasıl oluyor da GIGABYTE firması msi' dan özellik çalıyor ve bunu bu kadar kısa zamanda üretimine dahil edebiliyor ?

Ahmet bey, GIGABYTE firması Türkiye' de yıllardır bulunan ve tek amacı Türkiye' de GIGABYTE ürünlerini, değerli son kullanıcılar ile buluşturmak için çalışmaktır, eminim bu MSI ve Asus için de böyledir.
Ahmet bey, GIGABYTE çalışanları -aynı Asus ve MSI firmalarının çalışanlarının yaptığı gibi.- GIGABYTE için ciddi mesai harcamaktadırlar. Uzun saatler boyunca çalışarak; gerek üretim, gerek teknik servis,
gerek reklam vb. konular da GIGABYTE ürünlerini değerli son kullanıcılar ile en iyi şekilde buluşturmak için çalışmaktadırlar. Ancak "taklit etmişler." veya "Çakma anakart işinde Gigabyte çok başarılı, aferim :)"
gibi söylemleriniz açıkçası ne GIGABYTE firmasına ne de diğer firmalara hiçbir şekilde yakışmamaktadır. GIGABYTE firmasında insanlar, çalışarak para kazanmakta ve evlerine, ailelerine bu şekilde
bakmaktadırlar. Siz bu söylemlerinizle -ki bence hiçbir doğruluğu yoktur.- tüm bu insanların emeklerine zarar veriyorsunuz.

Sizden ricam, insanların uğraşlarına, en basitinden bu videonun uğraşına bile biraz daha özen gösterin, GIGABYTE' ı hiç sevmeyebilirsiniz, hiç problem değil.

Eğer benim yukarıda ki yazımda, anlatımım da bir kusurum olduysa şimdiden özür dilerim.

GIGABYTE, Asus, msi firmalarına Skylake serilerin de başarılar dileriz.


GIGABYTE TÜRKİYE YETKİLİSİ
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nyks 3 yıl
tabii donanımhaber isimli siteye daha çok donanım haberi görmek istiyoruz gibi saçma şekilde yorum yazmayın arkadaşlar.:) ben bulamadıysam benim hatam olabilir ama daha skylake incelemesi yapmamış bir donanımhaber'den daha çok donanım haberi istemek zaten biraz abes bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
"Daha çok donanım haberi görmek istiyoruzcular" gelmiş ama sayıları az şimdilik. Adamlar yapıyorlar işte, diğer sitelerden de fazla haber yapıyorlar. Bu konuda haksızlık edildiğini düşünüyorum. Lütfen 10 yıl öncesinin durumu ile kıyaslamayın günümüzü, siz de hak vereceksiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhanvai 3 yıl
hellteam
Fiyatı 1400 tl olan bi kart yerine daha alınabilir bi gaming kart getirseymişsiniz daha iyi olurmuş

Fiyatının 1400tl olması ülkenin suçu. Dedem mi yapıyor doları 3 tl? Git onlara tepki göster.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r0ket 3 yıl
o çakma mesut çevik kim yav :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 3 yıl
Ya ruh hastasıyım ya da bu konun çok fazla haha hıhı evet evet diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
14:12
Gigabyte Aorus Gaming 9 anakart incelemesi "X299'u kimler almalı?"
32,4b izlenme · 1 yıl
04:39
AMD Ryzen 2 için fiyat/performans anakartı
24,7b izlenme · 11 ay
14:12
GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel''
11,7b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,4b izlenme · 22 sa. yeni video
12:30
Sınıfının En Dolu Anakartı ''GIGABYTE B450 AORUS PRO İncelemesi''
17,3b izlenme · 9 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
10:48
AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus
8,8b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
12:12
Aorus Z370 Gaming 7 incelemesi "Tasarım ve Kalite, bir anakartta"
34,2b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
05:55
Gigabyte'ın çılgın anakartı: AMD için en dolu model
22,8b izlenme · 11 ay
06:23
Gigabyte'ın tam donanımlı anakartı: 28 çekirdekli Intel için
9,6b izlenme · 7 ay
08:17
Gigabyte'ın yeni anakartı görsel şov yapıyor
25,6b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
24:15
Gigabyte'da işler değişiyor
19,3b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim