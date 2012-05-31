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Gigabyte'dan 975 gram ağırlığında dizüstü bilgisayar; X11

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan 975 gram ağırlığında dizüstü bilgisayar; X11
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Gigabyte dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olarak tanımladığı X11'i duyurdu. Aynı zamanda ultrabook kategorisine de uyum sağlayan 975 gram ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, karbon fiber kullanılarak imal edilen MacBook Air'a benzer tasarımlı alüminyum gövdeye sahip. Intel'in Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, HM77 Express çipseti üzerinde şekillenirken, ekran kartı olarak entegre HD 4000 GPU'sunu kullanılıyor.
Depolama sürücüsü olarak 128GB kapasiteli SSD sürücüsüne yer verilen dizüstü bilgisayara 4GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini bünyesinde barındıran 11.6-inç boyutundaki X11'in LED backlit tabanlı ekranın çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel. 4730mAh 7.4V Li-ion polimer pilden güç alan bilgisayarın diğer özellikleri arasında ise USB 2.0 ve DisplayPort konnektörleri ile 1.3MP çözünürlüğünde yerleşik kameraya yer veriliyor. Windows 7 Home Premium ve Professional işletim sistemleriyle alınabilecek Gigabyte X11'in fiyatı ise 999$ ile 1299$ arasında olacak.

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gokooo 7 yıl en beğenilen
bildiğin macbook airın siyahı olmuş
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octaduce888 7 yıl
Fiyat biraz tartışılabilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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El_domingo 7 yıl
hdmi cıkısı yokmu yav...
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Recharged 7 yıl
Tasarım çok iyi.Cihazın donanımlarıda gayet güzel.Fiyat biraz tartışılabilir.Ülkemize geldiğinde buna cart,curt vergisininde ekleneceğini düşünürsek sadece resimlerine bakmak ile yetineceğiz yine bir çoğumuz.
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E_Aydin35 7 yıl
Boyurları v einceliği gerçekten önemli boyutlarda göze çarpıyor, ayrıca sade siyah tasarımı agresif yapısını göstermiş sanki? :) Bunun yanında Ivy Bridge ile birlikte gelen donanımların hepsi yüksek performans vaad ediyor fiyat değerlendirnesi konusunda tam değerlendirme yapamasamda Gigabyte'ın bu şekilde uygun bulması doğrudur diye düşünüyorum :)
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Proph 7 yıl
Çok güzel olmuş. Başlıkta 975gr ağırlığındaki yerine hafifliğindeki yazsalarmış :)
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cnr_kfks 7 yıl
Süper, tam ihtiyaç duyduğum gibi yapmışlar umarım Türkiye'ye gelir.
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Bukalemun 7 yıl
usb 2.0 mı? usb 3.0 mı ben anlamadım , resimde USB mavi renk .
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aslanemre58 7 yıl
Bukalemun

usb 2.0 mı? usb 3.0 mı ben anlamadım , resimde USB mavi renk .

Bir tanesi USB2.0 diğeri ise USB3.0
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suslu76 7 yıl
bataryayı mAh olarak değerlendirmeyin, 7.4V kullandıklarına göre bileşenler gerçekten az güç tüketiyor, pil süresi yine uzun olacaktır bence. macbook'larda bile 5400 mAh filan batarya
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sponger87 7 yıl
gigabytenin güzel modelleri var, ülkemizede gelirse kullanıcalar açısından güzel bir alternatif olur
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gokooo 7 yıl en beğenilen
bildiğin macbook airın siyahı olmuş
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