Gigabyte'dan 975 gram ağırlığında dizüstü bilgisayar; X11

Gigabyte dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olarak tanımladığı X11'i duyurdu. Aynı zamanda ultrabook kategorisine de uyum sağlayan 975 gram ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, karbon fiber kullanılarak imal edilen MacBook Air'a benzer tasarımlı alüminyum gövdeye sahip. Intel'in Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, HM77 Express çipseti üzerinde şekillenirken, ekran kartı olarak entegre HD 4000 GPU'sunu kullanılıyor.

Depolama sürücüsü olarak 128GB kapasiteli SSD sürücüsüne yer verilen dizüstü bilgisayara 4GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini bünyesinde barındıran 11.6-inç boyutundaki X11'in LED backlit tabanlı ekranın çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel. 4730mAh 7.4V Li-ion polimer pilden güç alan bilgisayarın diğer özellikleri arasında ise USB 2.0 ve DisplayPort konnektörleri ile 1.3MP çözünürlüğünde yerleşik kameraya yer veriliyor. Windows 7 Home Premium ve Professional işletim sistemleriyle alınabilecek Gigabyte X11'in fiyatı ise 999$ ile 1299$ arasında olacak.