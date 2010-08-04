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Gigabyte'dan Atom işlemcili yeni anakart: GA-D525TUD

8 yıl
7,4b
1
4
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans tutkunları için hazırladığı X58A-UD9 modeliyle gündemde olan Gigabyte, düşük güç tüketimli sistemler ve medya bilgisayarlarına yönelik yeni bir anakartını daha pazara sunuyor. GA-D525TUD olarak isimlendirilen Mini-ITX formundaki yeni anakart, Intel'in 1.8GHz'de çalışan ve DDR3 bellek desteğine sahip olan yeni işlemcilerinden çift çekirdekli Atom D525'i kullanıyor.

Üzerinde iki kanal DDR3 slotu bulunan ve çift kanal bellek desteği sunan anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA3150 çözümüne sahip. Genişleme için bir adet PCI slotuna sahip olan Mini-ITX anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, Japon kapasitör ve Dual BIOS gibi özelliklerle geliyor.

Depolama sürücüleri için iki adet SATA-II portuyla birlikte bir adet IDE portuna, Gigabit Ethernet bağlantısına ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan anakart, görüntü aktarımı için D-Sub portunu kullanıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi daha çok enerji verimlililiğinin önde olduğu düşük güç tüketimli sistemlerin hedeflendiği Gigabyte GA-D525TUD, 77 Avro civarında bir fiyalandırmaya sahip olacak.


Gigabyte,anakart,Mini-ITX,GA-D525TUD,Atom D525 Yorum Yaz
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...TALANCI... 8 yıl
iyi bir htpc sistem olur bundan
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El Mukteda 8 yıl
gigabyte ide den vazgeçemedi. şuna 32GB lash hafızayı entegre etsinler bir de 2GB DDR3 rami direk prize takıp kullanalım. pc ler laptoplaşıyor.
en azından pci express slotu olsaydı çif çekirdek 1.8GHz işlemci ile lanparty için iyi olurdu.
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yonex78 8 yıl
halihazırda intel i 150 tl civarı satılıyor
bunda da o fiyata yakın olursa olabilir....
birde bunlara en azından pcı express x1 koysalar düşük profilli bir kartla 1080p izlenebilir dahili grafik birimi 720p oynatıyor ama 1080p sanmıyorum...
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Tolgá 8 yıl
Gigaya tebrikler gerçekten kalitesini her segmentte konuşturuyor.ud3 kapsamında dual bios bile var.7.1 kanal ses desteği.bence tek eksiği pcı ex x16 slotu.
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