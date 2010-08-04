Gigabyte'dan Atom işlemcili yeni anakart: GA-D525TUD

Yüksek performans tutkunları için hazırladığı X58A-UD9 modeliyle gündemde olan Gigabyte, düşük güç tüketimli sistemler ve medya bilgisayarlarına yönelik yeni bir anakartını daha pazara sunuyor. GA-D525TUD olarak isimlendirilen Mini-ITX formundaki yeni anakart, Intel'in 1.8GHz'de çalışan ve DDR3 bellek desteğine sahip olan yeni işlemcilerinden çift çekirdekli Atom D525'i kullanıyor.

Üzerinde iki kanal DDR3 slotu bulunan ve çift kanal bellek desteği sunan anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA3150 çözümüne sahip. Genişleme için bir adet PCI slotuna sahip olan Mini-ITX anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, Japon kapasitör ve Dual BIOS gibi özelliklerle geliyor.

Depolama sürücüleri için iki adet SATA-II portuyla birlikte bir adet IDE portuna, Gigabit Ethernet bağlantısına ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan anakart, görüntü aktarımı için D-Sub portunu kullanıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi daha çok enerji verimlililiğinin önde olduğu düşük güç tüketimli sistemlerin hedeflendiği Gigabyte GA-D525TUD, 77 Avro civarında bir fiyalandırmaya sahip olacak.

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