Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Computex 2013 videolarımızın bu bölümünde; Gigabyte'ın yeni nesil en üst seviye anakart modellerinden bir tanesi olan, Thunderbolt destekli Z87X-UD7 TH modelini değerlendiriyoruz. Bakalım sahip olduğu uzun özellik listesi, yüksek kaliteli bileşenleri ve dikkat çekici tasarımı ile Gigabyte Z87X-UD7 TH kullanıcılarına neler vaad ediyor. Detaylar videomuzda.
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yapamayacağın hiç bir şey yok bence bu anakartla ultra performans 128 bitlik işletim sistemini bile destekler ilerki zamanlarda çıkıcak 128 bitlik işletim sistemi artık windows 9 da planlıyorlar
saygılar iyi günler
Gigabyte Z87X-UD7 TH
Intel i7 4770k
Msi GTX770 Lightning (2.Çeyrekte Sli düşünüyorum)
Ek iş bulmalıyım evet...
Ek iş şart bende toplayacağım bir sistem . Para zulalıyorum ama nafile