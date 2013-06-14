Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH

Computex 2013 videolarımızın bu bölümünde; Gigabyte'ın yeni nesil en üst seviye anakart modellerinden bir tanesi olan, Thunderbolt destekli Z87X-UD7 TH modelini değerlendiriyoruz. Bakalım sahip olduğu uzun özellik listesi, yüksek kaliteli bileşenleri ve dikkat çekici tasarımı ile Gigabyte Z87X-UD7 TH kullanıcılarına neler vaad ediyor. Detaylar videomuzda.

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