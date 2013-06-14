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Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH

5 yıl
28,8b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2013 videolarımızın bu bölümünde; Gigabyte'ın yeni nesil en üst seviye anakart modellerinden bir tanesi olan, Thunderbolt destekli Z87X-UD7 TH modelini değerlendiriyoruz. Bakalım sahip olduğu uzun özellik listesi, yüksek kaliteli bileşenleri ve dikkat çekici tasarımı ile Gigabyte Z87X-UD7 TH kullanıcılarına neler vaad ediyor. Detaylar videomuzda.
 

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DH Misafiri 3 yıl
sevgili arkadaşım batlefield 4 bırak aynı oyunun 7 serisi çıksın yine açar baksana 32 gb ram desteği var sen ne anlatıyorsun sadece anakart 8 gb ekran kartına kadar desteği var onu bir yana bırak direct x sürümlerinin 12 ve 13 serisini bile destekler..
yapamayacağın hiç bir şey yok bence bu anakartla ultra performans 128 bitlik işletim sistemini bile destekler ilerki zamanlarda çıkıcak 128 bitlik işletim sistemi artık windows 9 da planlıyorlar
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Onderti 5 yıl
Gigabyte yapıyor zamanında asus çok istedi satın almak ama başaramadı iyi ki başaramamış ;)
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[__Zahid__] 5 yıl
Bf4 acar mi bu
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DH Misafiri 5 yıl
iyi günler ürünleriniz çok müthiş son ürettiğiniz anakartta öyle sizden bir dicam olacak cevaplarsanız sevinirim.Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH fiyatını öğrene bilir miyim?
saygılar iyi günler
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pohuman 5 yıl
Anakart mükemmel ama bilgisayar teknolojisinde DDR4 ve SATA 4.0 ikilisi gelmeden çok ciddi bir performans artışı olmayacağıda kesin..
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DH Misafiri 5 yıl
ben hep gigabyte kullandım çokta memnun kaldım. bu anakartta harika olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
Süper bir anakart olmus ama muhtemelen fiyatı yüksek olacak ve bizler alamayacağız.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Gigabyte kaliteli ya gayet iyi anakartlar sunuyorlar.
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Flcnr 5 yıl
Güzel kart olmuş, 2014 için düşündüğüm sistem kafamda şekilleniyor. Şöyleki;
Gigabyte Z87X-UD7 TH
Intel i7 4770k
Msi GTX770 Lightning (2.Çeyrekte Sli düşünüyorum)
Ek iş bulmalıyım evet...
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Zerdova 5 yıl Flcnr
Flcnr
Güzel kart olmuş, 2014 için düşündüğüm sistem kafamda şekilleniyor. Şöyleki;
Gigabyte Z87X-UD7 TH
Intel i7 4770k
Msi GTX770 Lightning (2.Çeyrekte Sli düşünüyorum)
Ek iş bulmalıyım evet...

Ek iş şart bende toplayacağım bir sistem . Para zulalıyorum ama nafile
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DH Misafiri 5 yıl
Harika bir anakart olmuş. Cok begendim.
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