Gigaset Me Pro ön inceleme videosu: "Donanım özellikleriyle iddialı telefon"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|kasmaları bir tek ben mi görüyorum acaba..! son uygulamaları kapatırken ki kasması telefonu almamam için bir neden.. sonlara doğru kameraya tıklıyor gelene kadar bir dert hemen arkasından home tuşuna basıyor ve kasarak geliyor home.... gayet hüsn-ü zan ile videoyu izledim ama şaşkınlığımı da gizleyemiyorum yaa... hiçbir şekilde bu haline para veremem.. vicdan abi
|1500'e kadar olsa alırdım ama daha üstü yeni bir markaya verilmez. Ne çıkacağı belli bile değil.
|telefon çok güzel duruyor TR gelirse kesinlikle deneyeceğim ama şu ısınma olayını genelde internette dolaşırken yaptığı için tam anlayamıyoruz. Bu arada video yinge görmesin :D
|Önüne gelen telefon üretiyor donanımhaberde üretse bari.
|Piyasaya çıkınca görürüz alanlardan dinleriz sorunlarını Gigasetin. Çözene kadarda 8 telefon yaparlar sorunları.
|Görüntülü arama var mı?
|Çok ama çok pahalı.
|samsung bile güncelleme vermiyorken bunun güncelleme vermesi beklenemez.
|2000 bandindan girerse guzel satar faLasinda isleri zor...
|2.28nci dakikada üst seviye donanım ve malzeme kalitesinin yeterli olmadığı gözler önüne seriliyor.
|fiyatı şaka gibi
arkadaşım 1800 lirayı gözden çıkarmak diye bir şey yok, bin lira ve altında canavar gibi telefonlar var tüketim çılgınlığına bu kadar kapılmayın amiral gemisi dediğiniz telefonlarda ne yapıyorsan aynısını yapıyorsun.
zenfone 5, 5², 6
lenovo p70, vibe x2, s90
lg g3-4 beat, s modelleri, g2
samsung e5, a3,j7,a5, s5mini,Grand
Sony m4 aqua, c4
gm discovery ailesi
yeni gelen Meizu xoami vb.
Tamam telefon iyi. Ama aynı özelliklerde xiaomi note2 var 150 dolara...
Ayrıca sanal tuşları yüzünden alt kasa kalınlığı 2.5 - 3 cm oluyor neredeyse. Kim çıkardıysa bu sanal tuşları Allah belasını versin.
Sanal tuş yapacaksanız alt kasa kalınlığını 1 cm'in altında tutmanız gerek. Aksi taktirde kapasitif tuş kullanın!
1800-1900tl'den telefonu TR piyasasına sokmak.
benzer özelliklerdeki samsung / sony telefonlardan 400-500tl aşağıda satışa sunmak.
bunu 2-3 kez yaptılar mı, piyasada kalıcı hale gelirler.
Ayrıca servis konusunda düşünceli olanlara, gigaset daha önce siemens ile ortaktı. Sonra ayrıldılar. Me serisi telefonlar ilk ürünleri olduğu için, üzerine fazlasıyla düşeceklerini tahmin ediyorum. Neticede kendilerini ispatlamaları gerekiyor.