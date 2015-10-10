Gigaset Me Pro ön inceleme videosu: "Donanım özellikleriyle iddialı telefon"

Akıllı telefon dünyasına adım atan Gigaset, amiral gemi modeli Me Pro ile dünya devi üreticilerin üst seviye telefonlarına meydan okuyor. Peki bu telefon ne kadar iddialı, hangi özelliklerle geliyor ve fiyatı ne olacak ? Merak edilen tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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