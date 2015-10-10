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Gigaset Me Pro ön inceleme videosu: "Donanım özellikleriyle iddialı telefon"

4 yıl
31,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasına adım atan Gigaset, amiral gemi modeli Me Pro ile dünya devi üreticilerin üst seviye telefonlarına meydan okuyor. Peki bu telefon ne kadar iddialı, hangi özelliklerle geliyor ve fiyatı ne olacak ? Merak edilen tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.
 

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foz54 4 yıl en beğenilen Windows10
Windows10
Arkadaşlar artık herkes öğrensin:
Bu telefonun rakipleri:
1. iphone 6s plus, en mantıklısı 64 gb olanı almaya kalkarsanız fiyat: 3900 TL
2. nokia lumia 950 XL fiyatı (tahmini): 2500 TL olur.
3. Huawei Nexus 6P: 2500 TL tahmini fiyat.
4. Meizu Pro 5: 2100 tl tahimini fiyat.
Son olarak telefonun kendisi Gigaset ME PRO ise: 550 EURO. İçerisinde yurtdışı kdv dahil olsa, bize gelirken kdv + ötv uygulanacak
Yani bugün iyi bir akıllı telefon almaya kalkarsanız, en az 1800TL'Yİ gözden çıkartmalısınız. FLAGSHIP bir cihaz ise en az 2000TL olmalı!!! Sebebi ise: YÜKSEK KUR + VATANDAŞIN İNİM İNİM İNLETEN VERGİLER!

arkadaşım 1800 lirayı gözden çıkarmak diye bir şey yok, bin lira ve altında canavar gibi telefonlar var tüketim çılgınlığına bu kadar kapılmayın amiral gemisi dediğiniz telefonlarda ne yapıyorsan aynısını yapıyorsun.
zenfone 5, 5², 6
lenovo p70, vibe x2, s90
lg g3-4 beat, s modelleri, g2
samsung e5, a3,j7,a5, s5mini,Grand
Sony m4 aqua, c4
gm discovery ailesi
yeni gelen Meizu xoami vb.
Windows10Arkadaşlar artık herkes öğrensin:Bu telefonun rakipleri:1. iphone 6s plus, en mantıklısı 64 gb olanı almaya kalkarsanız fiya...
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Morphinz 4 yıl
Kendini kanıtlamamış bir telefona 640 dolar istemek. Kafayı yemişler resmen...
Tamam telefon iyi. Ama aynı özelliklerde xiaomi note2 var 150 dolara...

Ayrıca sanal tuşları yüzünden alt kasa kalınlığı 2.5 - 3 cm oluyor neredeyse. Kim çıkardıysa bu sanal tuşları Allah belasını versin.
Sanal tuş yapacaksanız alt kasa kalınlığını 1 cm'in altında tutmanız gerek. Aksi taktirde kapasitif tuş kullanın!
Kendini kanıtlamamış bir telefona 640 dolar istemek. Kafayı yemişler resmen...Tamam telefon iyi. Ama aynı özelliklerde xiaomi note2 var 150 dolara......
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Windows10 4 yıl
esasında yapmaları gereken şey çok basit:
1800-1900tl'den telefonu TR piyasasına sokmak.
benzer özelliklerdeki samsung / sony telefonlardan 400-500tl aşağıda satışa sunmak.
bunu 2-3 kez yaptılar mı, piyasada kalıcı hale gelirler.
Ayrıca servis konusunda düşünceli olanlara, gigaset daha önce siemens ile ortaktı. Sonra ayrıldılar. Me serisi telefonlar ilk ürünleri olduğu için, üzerine fazlasıyla düşeceklerini tahmin ediyorum. Neticede kendilerini ispatlamaları gerekiyor.
esasında yapmaları gereken şey çok basit:1800-1900tl'den telefonu TR piyasasına sokmak.benzer özelliklerdeki samsung / sony telefonlardan 400-500tl aşağ...
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kozmonot271 4 yıl
kasmaları bir tek ben mi görüyorum acaba..! son uygulamaları kapatırken ki kasması telefonu almamam için bir neden.. sonlara doğru kameraya tıklıyor gelene kadar bir dert hemen arkasından home tuşuna basıyor ve kasarak geliyor home.... gayet hüsn-ü zan ile videoyu izledim ama şaşkınlığımı da gizleyemiyorum yaa... hiçbir şekilde bu haline para veremem.. vicdan abi
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Optokuplör 4 yıl
1500'e kadar olsa alırdım ama daha üstü yeni bir markaya verilmez. Ne çıkacağı belli bile değil.
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alemburda34 4 yıl
telefon çok güzel duruyor TR gelirse kesinlikle deneyeceğim ama şu ısınma olayını genelde internette dolaşırken yaptığı için tam anlayamıyoruz. Bu arada video yinge görmesin :D
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AMC 4 yıl
Önüne gelen telefon üretiyor donanımhaberde üretse bari.
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bkaramanb 4 yıl
Piyasaya çıkınca görürüz alanlardan dinleriz sorunlarını Gigasetin. Çözene kadarda 8 telefon yaparlar sorunları.
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farego 4 yıl
Tasarımını beğendim.
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kesbi 4 yıl
Görüntülü arama var mı?
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Nike 4 yıl
Çok ama çok pahalı.
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rushstyle 4 yıl
samsung bile güncelleme vermiyorken bunun güncelleme vermesi beklenemez.
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kadirirdem 4 yıl
2000 bandindan girerse guzel satar faLasinda isleri zor...
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tachyon 4 yıl
2.28nci dakikada üst seviye donanım ve malzeme kalitesinin yeterli olmadığı gözler önüne seriliyor.
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Patren 4 yıl
fiyatı şaka gibi
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