Giyilebilir cihazlar ile spor karşılaşmalarında hile yapılabilir mi?

Akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar artık günlük hayatımızın bir parçası olmuş durumda. İhtiyaca yönelik farklı fonksiyonlar icra eden bu cihazlar zaman zaman hile yapmaya da imkan tanıyor. ABD Beyzbol Ligi böyle bir iddia ile gündemde.

Teknolojik hile

18 Ağustos tarihinde Boston Red Sox ve New York Yankees arasında oynanan beyzbol maçı ev sahibi ekibin galibiyeti ile sonuçlanmıştı ancak yankiler rakibin Apple Watch ile hile yaptığını iddia ederek yetkili makamlara şikayette bulundu.

İddiaya göre Red Sox koçlarından birisi topa vuracak Yankee oyuncusunun yaptığı işareti analiz ederek hızlı bir şekilde kendi top tutucu oyuncusuna gönderdi. Böylece topa hangi şekilde vurulacağı öğrenildi ve tutucu da kendisini buna göre hazırladı. Bu hamle sonrasında Red Sox galibiyete uzanmıştı.

Red Sox veri gönderdiğini kabul ediyor ancak sadece tekrar oynatılan videolardan bazı taktikler elde edildiğini savunuyor. Ayrıca yankilerin bir kamera ağı kullanarak kendi tutucu oyuncularının işaretlerini gördüğünü ve buna göre taktik geliştirdiğini iddia ediyor.

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Yani iddialar karşılıklı ve her iki takım için de bir soruşturma başlatıldı. Şampiyonluğa giden yolda iki takım arasında çok az bir puan farkı var. Bu bakımdan her maç çok önemli. Ulusal lig yetkilileri gerekli araştırmaların yapılacağını ve yaptırım uygulanacağını ifade etti.

1951 yılında da benzer bir hile iddiası gündeme gelmişti. New York Giants koçlarından birinin alanı çok iyi gören bir ofise saklandığı ve buradan teleskop ile rakip tutucu oyuncunun hazırlığını görerek ısınan vurucu oyuncusuna hızlıca bilgi ilettiği iddia edilmişti. Aradan 65 yıl geçmesine rağmen halen takımların lehine avantaj sağlamak için bu tür yollara başvurduğu görülüyor ancak bu sefer teknolojinin son imkanları da seferber ediliyor.