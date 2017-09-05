Xiaomi’nin ilk Android One telefonu duyuruldu

Bir süredir sessiz kalan Google’ın Android One programı, bugün önemli bir üreticiyi kadrosuna katarak ilerisi için umut verdi. Fiyat-performans telefonların ünlü ismi Xiaomi de artık Android One programına katkı yapacak.

Beklendiği gibi firmanın Mi 5X orta seviye akıllı telefonu biraz rötuşlanarak Xiaomi Mi A1 adıyla programa dahil edildi. En büyük değişiklik ise ikonik MIUI arayüzünün kaldırılarak yerine stok Android arayüzünün getirilmesi oldu.

5.5 inçlik Full HD çözünürlükteki ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Tamamen metal alaşımlı gövde 7.3mm kalınlığında. Arka kısımda ise çift kamera kombinasyonu kendisini belli ediyor. Böylece Android One programı ilk kez çift kamera ile tanışmış olacak.

Kameraya dikkat

12MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve 12MP çözünürlüğünde telefoto lens barındıran arka kamera aslında dizilim yönünden Galaxy Note 8 modeline benziyor. 2x optik yakınlaştırma ile toplamda 10x yakınlaştırma yapılabiliyor.

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Kamera ayrıca 1.25 mikron piksel büyüklüğü sayesinde düşük ışık koşullarında da en iyi performansı veriyor. Xiaomi bu kombinasyonu amiral gemisi olarak adlandırıyor ve iPhone 7 Plus ile benzer olduğunu ifade ediyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

Tam Boyutta Gör

8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 625 yonga setinin güç verdiği model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. 3080mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor.

Soğutma sistemi

Kasa tarafında firma özel bir soğutma sistemine yer vermiş. Bulunduğu ortamda sıcaklığı emebilen pirolitik grafite katmanı iki kez kasa içerisine uygulanmış. Böylece sistem sıcaklığının 2 derece düşürüldüğü ifade ediliyor. Yonga seti zaten enerji verimliliği odaklı olduğu için telefonun çok daha serin çalışacağını söyleyebiliriz.

10v akıllı amplifikatör ile kaliteli ses çıkışı sağlayan model 230$ civarında fiyat etiketine sahip. Android One programı olduğu için Google’ın da desteğiyle 37 farklı ülkede telefon piyasaya çıkacak. Ne yazık ki bunlar arasında ülkemiz yok.