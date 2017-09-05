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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’nin ilk Android One telefonu duyuruldu

Xiaomi’nin çok beğenilen Mi 5X telefonu Android One programı kapsamında Xiaomi Mi A1 adıyla piyasaya çıkacak. Model programın ilk çift kameralı telefonu olma özelliğine sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir sessiz kalan Google’ın Android One programı, bugün önemli bir üreticiyi kadrosuna katarak ilerisi için umut verdi. Fiyat-performans telefonların ünlü ismi Xiaomi de artık Android One programına katkı yapacak.

Beklendiği gibi firmanın Mi 5X orta seviye akıllı telefonu biraz rötuşlanarak Xiaomi Mi A1 adıyla programa dahil edildi. En büyük değişiklik ise ikonik MIUI arayüzünün kaldırılarak yerine stok Android arayüzünün getirilmesi oldu.

5.5 inçlik Full HD çözünürlükteki ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Tamamen metal alaşımlı gövde 7.3mm kalınlığında. Arka kısımda ise çift kamera kombinasyonu kendisini belli ediyor. Böylece Android One programı ilk kez çift kamera ile tanışmış olacak.

Kameraya dikkat

12MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve 12MP çözünürlüğünde telefoto lens barındıran arka kamera aslında dizilim yönünden Galaxy Note 8 modeline benziyor. 2x optik yakınlaştırma ile toplamda 10x yakınlaştırma yapılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor"

Kamera ayrıca 1.25 mikron piksel büyüklüğü sayesinde düşük ışık koşullarında da en iyi performansı veriyor. Xiaomi bu kombinasyonu amiral gemisi olarak adlandırıyor ve iPhone 7 Plus ile benzer olduğunu ifade ediyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

 

Xiaomi’nin ilk Android One telefonu duyuruldu
Tam Boyutta Gör

8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 625 yonga setinin güç verdiği model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. 3080mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor.

Soğutma sistemi

Kasa tarafında firma özel bir soğutma sistemine yer vermiş. Bulunduğu ortamda sıcaklığı emebilen pirolitik grafite katmanı iki kez kasa içerisine uygulanmış. Böylece sistem sıcaklığının 2 derece düşürüldüğü ifade ediliyor. Yonga seti zaten enerji verimliliği odaklı olduğu için telefonun çok daha serin çalışacağını söyleyebiliriz.

10v akıllı amplifikatör ile kaliteli ses çıkışı sağlayan model 230$ civarında fiyat etiketine sahip. Android One programı olduğu için Google’ın da desteğiyle 37 farklı ülkede telefon piyasaya çıkacak. Ne yazık ki bunlar arasında ülkemiz yok. 


https://www.gizmochina.com/2017/09/05/xiaomi-mi-a1-android-one-phone-official-flagship-dual-cameras-stock-android/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 2 yıl en beğenilen Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
googlenin elinde profesyonel görüntü stil uzmanı yok sanırım

iphonedaki cam gibi görünen simgeleri bir türlü yapamadı google
şu menü cidden midemi bulandırıyor

Cam gibi görünen simge mi kaldı ya sen ios 6 da falan mı kaldın... herkes flat tasarıma geçti... Ayrıca Android bu istersen ios 6 simge paketini yüklersin geçer mide bulantın
Jon SNOW 37googlenin elinde profesyonel görüntü stil uzmanı yok sanırımiphonedaki cam gibi görünen simgeleri bir türlü yapamadı ...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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sniper23 2 yıl
Telefon iç savaşın olduğu Yemen'e bile geliyor ama Türkiye'ye yok.
2 Yanıt Yanıtla +28
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alemburda34 2 yıl
Vergileri görünce Google bile bu pazara girmeyelim demiştir :D
Yanıtla +17
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atilasat 2 yıl
Türkiye'ye gelmeme sebebi general mobile değilse ben de bişey bilmiyorum.
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sinyortr1 2 yıl
Türkiye'de xiaomi mi6'yı sattığı gibi bu cihazı da satar mı hepsiburada vs.?
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uraltay85 2 yıl
Gençler çinden alınan yani çindeki xiaomi storedan alınan telefonlar türkiyede çalışıyor mu?
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axesis 2 yıl
bunun paralel italatını yapan adam altına lamborgihini yi çeker .. yok satar gelse bu türkiyeye tertemiz android çift kamera kulaklık amfisi .. GOOOOLLLL
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axesis 2 yıl
fiyat güzel ha 230 dolar .. 4 de 1 i iphonenin .. buda demek oluyoki 1000 tl nin biraz üstüne çift kamerayı yapıştırcak piyasaya gideri var
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inexo 2 yıl
Resmi yolla geldiğinde yeteri kadar kazık yiyoruz zaten. Bir şekilde satılır burada da.
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Kefelon 2 yıl
Üzülerek belirtiyorum ama Android One programını Türkiye'de General Mobile yürüttüğü için bu Xiaomi telefon bize gelmiyor büyük ihtimalle.
GM olmasaydı sonunda resmi yolla gelmiş ilk Xiaomi telefona kavuşacaktık. 230 dolar ülkeye en kötü ihtimalle 1199 TL'den falan girerdi. Xiaomi donanımı, Google yazılımı. Rüya telefon resmen. F/P'de yeni zirve budur. Keşke ısrar edilse de Google ikna olup Türkiye'yede getirse.
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lido 2 yıl
global note 4 (4x) almayı düşünüyordum ama artık bunu alırım
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Fenomenon 2 yıl
türkiye'ye getiren olursa alınır. Z3 compact'ımı 2 yıl daha kullanırım diyordum ama belli olmaz belki seneye kadar alırım bu telefonu. özelliklerini ve tipini beğendim.
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firtinax 2 yıl
Bir buna bak bir de General mobile gm6.
Yap bunun gibi telefon 1500 TL de.
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