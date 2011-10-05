GlacialTech yeni işlemci soğutucuları Igloo Silent ve Igloo PWM'yi duyurdu

Komponent üreticisi GlacialTech, Igloo 5620 Silent ve Igloo 5620 PWM adını verdiği yeni işlemci soğutucularını duyurdu. Kule tipi tasarımı esas alan soğutucular, işlemci ile doğrudan temas kurabilen ısı borularıyla geliyor ve Intel ile AMD'nin güncel işlemci modelleriyle kullanılabiliyorlar.

100 x 62 x 135 mm boyutlarında ve 320 gram ağırlığında olan soğutucularda 6mm kalınlığında iki adet bakır ısı borusuna ve 92mm çapında fana yer veriliyor. Soğutucular arasındaki farkı, fanların çalışma hızı belirliyor zira Silent modeli 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 20dbA gürültü üreten fan ile gelirken, PWM versiyonu ise 800-2300 devir/dakika hızında çalışan ve çalışma hızına göre 30 dbA gürültü yaratan fana sahip.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen soğutucuların fiyatları ise açıklanmadı.