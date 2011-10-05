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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GlacialTech yeni işlemci soğutucuları Igloo Silent ve Igloo PWM'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GlacialTech yeni işlemci soğutucuları Igloo Silent ve Igloo PWM'yi duyurdu
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Komponent üreticisi GlacialTech, Igloo 5620 Silent ve Igloo 5620 PWM adını verdiği yeni işlemci soğutucularını duyurdu. Kule tipi tasarımı esas alan soğutucular, işlemci ile doğrudan temas kurabilen ısı borularıyla geliyor ve Intel ile AMD'nin güncel işlemci modelleriyle kullanılabiliyorlar.
100 x 62  x 135 mm boyutlarında ve 320 gram ağırlığında olan soğutucularda 6mm kalınlığında iki adet bakır ısı borusuna ve 92mm çapında fana yer veriliyor. Soğutucular arasındaki farkı, fanların çalışma hızı belirliyor zira Silent modeli 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 20dbA gürültü üreten fan ile gelirken, PWM versiyonu ise 800-2300 devir/dakika hızında çalışan ve çalışma hızına göre 30 dbA gürültü yaratan fana sahip.
Yakın zamanda satışa sunulması beklenen soğutucuların fiyatları ise açıklanmadı.
GlacialTech yeni işlemci soğutucuları Igloo Silent ve Igloo PWM'yi duyurdu
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B.Bayraktar 7 yıl
30 liradan pahalı olursa satılmaz.
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brev 8 yıl
Bu markanın 6 sene önceki bir modelini ben kullanıyorum.Isı boruları işlemciye doğrudan temas etmemesine rağmen görevini yapıyor.Fakat üzerindeki fan 90mm 3700 rpm PWM (genelde 1500-2000 rpm arası çalışıyor.Bu nedenle pek gürültü yapmıyor.).Bu modeller genelde overclock dışında görevini başarıyla yapıyor.Fakat kaliteli TERMAL MACUN ŞART...
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saintroyo 8 yıl
ultra düşük profil sanıım bunlar. 2 ısı borulu :)
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mlado 8 yıl
yakında 1 borulu olan modellerde görürüz
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escapethelife 8 yıl
akasa venom un bi alt modeline falan benziyor. bari rengi değiştirselermiş.
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Mr.Legend 8 yıl
bu sogutucudan cok daha iyileri vardir. 2 tane boru ile mi sogutacaklarmis?
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alpa07 8 yıl
2 ısı borusu :D :D
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Odyofilci 8 yıl
Hiç Boru koymasaymışlar az koymuşlar :D 2tanecik boruyla nasıl bi ısı transferi sunulacağı merak konusu :D
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istanbul2007 8 yıl
birbirinin aynısı sogutucular kısır bi döngude yeni ürün cıkarıp duruyorlar
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TorwaK 8 yıl istanbul2007
istanbul2007

birbirinin aynısı sogutucular kısır bi döngude yeni ürün cıkarıp duruyorlar

Al benden de o kadar. Anakart yamultan bu tarz külçe soğutucuların devri kapandı. Bu ağırlığa ve kapladığı alana bakarak birde keşke iyi soğutsa...
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