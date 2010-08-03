GlacialTech'den çift fanlı yeni işlemci soğutucusu: Siberia

Komponent üreticisi GlacialTech bugün yaptığı açıklamayla Siberia adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 146 x 150 x 120 mm boyutlarında ve 620 gram ağırlığında olan soğutucuda 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. Çift fanlı tasarıma sahip olan soğutucunun alt kısmındaki fan 92mm çapında olup 1300 devir/dakika hızında çalışırken, üste konumlandırılan 140mm çapındaki büyük fan ise 800-1400 devir/dakika hızlarında çalışıyor.

Intel'in LGA775, LGA1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, AM2, AM2+ ve AM3 formundaki ısıl güç tasarımları 130 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabiliyor. IceTherm II termal macunuyla gelen GlacialTech Siberia ay sonunda satışa sunulacak.