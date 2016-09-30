GoPro Karma drone ön inceleme videosu

Son dönemin en popüler teknoloji ürünlerinden biri de uçan robotlar yani dronelar. Bu dronelarla birlikte en çok kullanılan kamera diyebileceğimiz GoPro nihayet kendi drone modelini duyurdu.

Aksiyon kameralarının yıldız ismi GoPro, uzun süredir merakla beklenen drone modeli resmi olarak duyurdu. Şirketin ikinci büyük yatırım alanı olan Karma isimli yeni drone'u yakından görme ve genel yeteneklerini yetkililerinden dinleme şansı yakaladım. Hadi gelin şimdi hep birlikte GoPro Karma'nın detaylarına bakalım.



Aksiyon kameralarının son dönemde yaygın kullanım alanlarından biri de havadan görüntüleme oldu. Drone dünyasının GoPro'su diyebileceğim DJI'ın geliştirmiş olduğu Phantom serisi drone'larda pek çok kullanıcı, standart kamera yerine GoPro kullanmayı tercih ediyor. Bunun farkında olan GoPro da bu alanda Karma ile iddialı olmanın peşinde.



GoPro Karmanın kağıt üzerindeki en büyük avantajı boyutları. Genişliği ve yüksekliği bir oyuncu klavyesine yakın olan drone, aynı zamanda modüler yapıda olduğu için bir sırt çantası içerisinde kolayca taşınabiliyor. Her ne kadar GoPro Karma anons edildiği vakit biliniyor olmasa da ardından gelen DJI Movic Pro, malesef GoPro'nun işini zorlaştıracak gibi zira bu model değil klavye katlandığında sadece bir iPhone kutusu kadar büyük dolayısıyla daha portatif, üstelik daha da gelişmiş.



Karma'ya gelecek olursam eğer dört pervaneli uçan robotun kolları katlanabiliyor, zaten kompakt olmasını sağlayan da esnek yapısı. 1 kilometre mesafede ve 4.5 km yükseklikde görev yapabilen Karma, kutudan standart olarak limitli çıkıyor yani yükseklik güvenlik için 400 metre ile sınırlandırılmış ancak kullanıcı isterse bunu değiştirebiliyor. Şiddeti 35 km/ saate ulaşan rüzgar koşullarında da görev yapmaya devam edebilen GoPro Karma'nın tam şarjda 20 dakika olan uçuş süresi, rüzgar atmosferde tahmin edebileceğiniz üzere biraz daha kısalıyor.



Pil azalmaya başladığında Karma'nın kontrolcüsü kalan pil miktarı ve uçuş süresi hakkında bilgi veriyor ve robot kalkış yaptığı yere otomatik olarak geri dönebiliyor. Ancak kullanıcı eğer arzu ederse, acil dönüş modunu aşarak Karma'yı kullanmaya devam edebilir. Karma'da benim en çok sevdiğim detay, dahili kamera ve drone arasındaki bağlantıyı sağlayan sabitleyicinin modüler dizayn edilmiş. Roboton burun kısmına konuçlanan kamera ve stabilizer, eğer istenirse Karma'dan çıkartılarak elde kullanılabiliyor. Bu sayede drone ile işiniz bittikten sonra karada da son derece stabil videolar çekebilirsiniz. kamera ve drone arasındaki sabitleyici kullanımının paylaştırılması bana kalırsa iyi düşünülmüş bir detay çünkü 3 ekseni sabitleyici görevini gerçekten iyi bir şekilde yapıyor.



GoPro Karma'da en çok sevdiğim detaylardan biri de gelişmiş bir kontrolcüye sahip olması. 720p çözünürlüğünde olan ekran, 900nit seviyesindeki parlaklığı ile açık hava kullanımında yarı yolda bırakmayacak bir deneyim sunuyor. Kontrolcünün arayüzü de yeni nesil GoPro Hero 5 kameralarla aynı. Üstelik standart olarak farklı çekim modları da sunuluyor bu sayede örneği kamera yavaş yavaş aşağıdan yukarı doğru hareket ederekn görüntü kaydı almanızı sağlıyor. Buna benzer farklı modlar da söz konusu.

Karma için Passenger ismli bir yardımcı mobil uygulama da var. Bu sayede ikinci bir kişi uçuşu izleyip, kamera ve gimbalı kontrol edebiliyor dolayısıyla bir kullanıcı Karma'yı uçururken, diğeri ise kameraya hükmedebiliyor. Tam tersi ise mümkün değil, Passenger uygulaması diğer kullanıcının drone uçurmasına izin vermiyor. GoPro Karma modüler, basit ve kullanıma hazır bir drone paketi, ancak ne yazık ki her ürün gibi o da mükemmel değil.

Bugün bir droneda görmek istediğimiz "beni takip et" "engelden kaçınma" gibi görüntü işlemeye dayalı ileri seviye özellikler Karma'da yok. GoPro CEO'su böyle karmasık özelliklerin sıradan kullanıcılar için henüz hazır olmadığını düşünse de aksi fikirdeyim zira bu teknolojiler günümüzde dronlearın daha kolay ve güvenle kullanılmasını sağlıyor. Bugün DJI'ın rakip modeli olan Movic Pro, GoPro Karma karşısında gelecekten gelmiş düşüncesi oluşturacak kadar ileri teknolojik özelliklere sahip dolayısıyla GoPro bence bu modelin fiyatını düşürmeli ve daha gelişmiş bir model de piyasaya sürmeli veya aynı fiyata Hero 5 Black kamerayı da vermeli çünkü GoPro'nun en büyük avantajı Hero 5Black'in görüntü kalitesi ve esnek yapısıyla farklı amaçlar için de dronedan bağımsız kullanılabilmesi.



Bu arada gelişmiş özellik demişken, otomatik mod kapsamında DJI'larda olduğu gibi GoPro Karma da no flight zone özelliğini destekliyor yani havalimanı gibi drone uçuşuna yasak bölgeleri algılarak, sınırlarını aşmıyor. GoPro Karma'nın Hero 5 Black ile birlikte toplam maliyeti 1100 dolar civarında. Bu fiyatları dikkate aldığımızda, daha önce de ifade ettiğim gibi mobilitesi yüksek drone pazarında DJI Movic Pro, GoPro Karma'ya karşı alınması gereken asıl model olur, gerek fiyat, gerekse de özellikleriyle.

