Drone tavsiyesi için en iyi drone modelleri & markaları (2023)

- En İyi Drone Modelleri 🚡
- 1️⃣ DJI Mini 3 Pro
- 2️⃣ Aden E58 Fly More
- 3️⃣ Corby Zoom Voyager Cx014
- 4️⃣ Corby SD01 Air Master
- 5️⃣ Piha B6 Mini
- 6️⃣ SJRC F11 Pro Combo 4K
- 7️⃣ DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus
- 8️⃣ Aden E58 Pro 4K
- 9️⃣ DJI Mavic 3 Fly More Combo
- 🔟 MF Product Atlas 0232
- En iyi drone'u kim üretiyor ❓
- Drone alırken dikkat etmeniz gerekenler ❗
- Yorumlar
Drone'lar gökyüzünden sinematik fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Bu nedenle drone'lar sayısız film yapımcısı ve fotoğrafçının tercih ettiği bir araç haline geldi. Ancak artık profesyoneller değil sıradan tüketiciler de eşsiz anlar yakalamak için bu cihazları araştırıyor ve “en iyi drone hangisi?” diye arama motorlarına soruyor. Kullanıcı yorumlarına göre şu anda çoğu insan için en iyi drone'un DJI Mini 3 Pro olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte sizler için hazıraldığımız içeriğimizde farklı bütçelere ve gereksinimlere uygun drone'lara da yer verdik.
|Marka - Model ✈️
|Fiyat 🏷️
|DJI Mini 3 Pro
|28.299 TL
|Aden E58 Fly More
|2.199 TL
|Corby Zoom Voyager Cx014
|1.994 TL
|Corby SD01 Air Master
|1.399 TL
|Piha B6 Mini
|4.049 TL
|Sjrc F11 Pro Combo 4K
|7.599 TL
|DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus
|47.599 TL
|Aden E58 Pro 4K
|6.999 TL
|DJI Mavic 3 Fly More Combo
|114.999 TL
|MF Product Atlas 0232
|913 TL
Drone’lar dikkate alındığında; en iyi drone markaları sıralamasında DJI, Aden ve Corby bulunuyor. Uzun menzil, hız, kamera ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla 2023’te satın alınabilecek en iyi drone olarak ise DJI Mini 3 Pro, Aden E58 Fly More ve Corby Zoom Voyager Cx014 modelleri öneriliyor.
1️⃣ DJI Mini 3 Pro
- 4K 60 FPS video
- 48 MP fotoğraf (1/1.3 inç CMOS f/1.7)
- Standart batarya ile 34 dakika uçuş
- Ön, arka ve alt için engel algılama
- 18 km’ye kadar iletim mesafesi (1080p’de 12km)
- 57.6 km/s hız
- FocusTrack ile nesne takibi
- 30 Mbps'ye kadar Wi-Fi indirme
- Katlanabilir ve kompakt tasarım
- Gerçek dikey çekim
Kullanıcı yorumları 💭
👨Ağırlığı dolayısıyla bir miktar savrulma yaşıyor. Özellikleri ve kapasitesi itibariyle harika bir cihaz. Kesinlikle tavsiyemdir.
👩 Ürün Türkiye Resmi Distribütör garantili, uygun fiyata gönül rahatlığıyla alınabilir. Amazon Prime üyeliği ile aynı gün teslimat seçeneğinden yararlandım. Ürün geldikten sonra talep üzerine faturamda oluşturulup hesabıma düştü. DJI Mini 3 Pro'ya gelecek olursak araştırarak almıştım, muhteşem bir ürün :)
2️⃣ Aden E58 Fly More
- 9-10 dakika uçuş süresi
- 720p HD görüntü
- 360 derece takla
- 6 eksenli jiroskop
- Anlık görüntü aktarımı
- Katlanabilir kanat
- Telefon ile kontrol
- Yörünge takibi
- Tek tuş iniş/kalkış
- Sabit irtifa
- Sesli kontrol
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok iyi, Türk Üretimi olması daha da iyi. Bence kullanımı kolay ve pratik ve görüntü kalitesinde çok iyi, tavsiye ederim.
👩 Fiyatına göre gayet başarılı yeni başlayanlar için tatmin edici bir uçuş sağlıyor. Çok hafif ve küçük ama güzel ürün.
3️⃣ Corby Zoom Voyager Cx014
- 1200 mAh batarya,
- 13-14 dk uçuş süresi,
- Kumanda ile 70 metreye kadar kullanabilme
- Telefon ile 20 metreye kadar kullanım ve görüntü alma
- Otomatik pilot kalkış/ iniş
- Azami uçuş ağırlığı: 145g
- 360 derece takla atabilme
- Hands Sense System (El komutu ile fotoğraf ve video çekme özelliği)
- Telefon ile bağlantı uygulama adı: FHDFPV
- 2 MP fotoğraf çekme
- HD (720P) video kaydı
- Katlanabilme ve kolay taşıma
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına göre çok iyi bir drone bence. Birçok fonksiyonunu otomatik yapmak için kumandada tuşları var. (Oto-kalkış/iniş, takla vs.) Kontrolü kolay bir cihaz. Oyuncak grubunun en iyisi demişlerdi hak verdim.
👩 Kesinlikle f/p ürünü. Bataryası çok süper 1200mah gerçekten iyi bir batarya yaklaşık 12-15dk uçuyor takla atmazsanız daha da uçuyor. Kamerası kotu değil iyide değil idare eder.
4️⃣ Corby SD01 Air Master
- 10-13 dk uçuş süresi
- 1080p video çekimi
- Havada sabitleme
- Otomatik kalkış-iniş
- WiFi kablosuz bağlantı
- Hand Sense System: el hareketleri ile fotoğraf ve video çekme
- Akıllı telefon ile uçurabilme
- 360 derece otomatik takla atma
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Oğlum dronu çok sevdi. Evde kullanmaya başladık. Otomatik pilot kalkış düğmesine basınca 1,5-2 metre yüksekliğinde havada sabit kalıyor. Sağ joistik ile ileri,geri,sağa ve sola doğru gidiyor. Fiyatına göre güzel.
👩 Başlangıç için kullanılabilir. Kanatlar sert yere çarpmadıktan sonra zarar görmüyor, zarar görse bile ufak yamulmalar uçmasına mâni olmuyor.
5️⃣ Piha B6 Mini
- 15-20 dakika uçuş süresi
- App üzerinden rota çizimi
- WiFi ile görüntü aktarımı
- Optik konumlandırma
- GPS konumlandırma
- Tek tuşla dönüş
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün fiyatına göre çok iyi ve bol özellikli bir ürün. Zaten yanında gelen Türkçe kılavuzda çok açıklayıcı olmuş, daha hepsini deneyemedim fakat vakit ayırdıkça her şeyi öğrenebileceğimi düşünüyorum.
👩 Bir süredir kullanıyorum. Fiyatına göre başarılı bir cihaz ancak bir DJI kalitesi de beklenmemeli. Bekleneni iyi bir şekilde veriyor, ben memnunum. Tavsiye ederim.
6️⃣ SJRC F11 Pro Combo 4K
- 25-30 dakika uçuş süresi
- 10 bit 4K HDR video kaydı
- 50x zoom
- GPS konumlama
- Hareket ile fotoğraf çekme
- Uygulama ile otomatik takip
- 2 eksenli gimbal ve EIS stabilizasyon
- 1.5 km’ye kadar anlık görüntü aktarımı
- Uçuş haritası belirleme
- Bağlantı kesildiğinde geri dönme
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Dron gerçekten çok iyi. Şarj süresi kamera modunda 20 dk rahat gidiyor. Görüntü kalitesi benim beklediğim gibi. Stabilitesi yeterli, rüzgar direnci güzel. Eksi bir yan göremedim, tam bir F/P.
👩 Ürünü çok beğendim. İlk denememde dronu çarptım ve düşürdüm ama cihaz kaliteliymiş herhangi bir problem yaşamadım. 3. sürüşümde tüm özelliklerini keşfedebildim ve 2 batarya ile 45 dakika gibi uçuş deneyimim oldu. Cihazın havada sabit durması, irtifası ve açılmasını da beğendim.
7️⃣ DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus
- 34 dakikaya kadar uçuş
- 4K/60 FPS HDR veya 4K/100 FPS video kaydı
- 20 km’ye kadar FHD aktarım
- Gerçek dikey çekim
- Geniş açılı eğim
- Çok yönlü engel algılama
- Otomatik rota, sarsıntısız çekim, AR RTH
- Spotlight, Point of Interest ve ActiveTrack 360° çekim
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Öncelikle ilk defa drone alıp uçuruyorum. Fotoğrafçılığımı geliştirmek için her zaman kendime bir tane almak istemiştim. İyi incelemeler ve özellikler nedeniyle bununla gitmeye karar verdim. Bu yüzden nihayet benimkini aldığımda çok heyecanlandım. 4 gündür denedim ve video kalitesi gerçekten muhteşem.
👩 Bu benim ilk drone'um ve harika olduğunu söylemeliyim, mini bir drone olmasına rağmen birçok özelliği ve işlevi var. Uçmak çok kolay ve kamera kalitesi muhteşem. Sinyal muhteşem olduğu için henüz drone ile bağlantımı kaybetmedim. Ayrıca mini olmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi bir rüzgar direnci var.
8️⃣ Aden E58 Pro 4K
- 20-21 dakika uçuş süresi
- 4K video çekim
- GPS desteği
- Beni takip et, 360 derece takla, sabit irtifa, otomatik roto takibi ve eve dönüş modu
- Tek tuşla iniş ve kalkış
- WiFi ile anlık görüntü aktarımı
- 700 metreye kadar menzil
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Piyasada bu fiyata bulabileceğiniz en iyi ve en sağlam ürün diyebilirim. Ürün çok sağlam. Ürünün en büyük artısı bence uçuş menzil mesafesi.
👩 Fiyatının üzerinde bir drone. Sağlam ve istikrarlı bir uçuş sunuyor. Görüntü kalitesi yeterli ancak video görüntüleri titreşimli.
9️⃣ DJI Mavic 3 Fly More Combo
Hasselblad kamera ve çift tele kameralarla donatılmış Mavic 3 Pro, yeni çekim perspektifleri sunuyor. 4K/60 FPS çekim yeteneklerinin yanında 3x optik zoom ile timelapse video ve 70mm çekim yapabilen ürün aynı zamanda diğer kamerasıyla 7x optik zoom ve 12MP (166mm) fotoğraflar ve 4K/60fps video çekmeyi destekliyor.
- 43 dakika uçuş süresi
- Hasselblad ve çift tele kamera ile 3’lü kamera
- 5.1K/50FPS, 4K/60 FPS
- 15km’ye kadar 1080p / 60fps HD aktarım
- Waypoint Uçuşu
- Cruise Kontrol
- Gelişmiş RTH
- Focus Track
- Master Shots, Quick Shots ve Panorama
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Kameraları kesinlikle sevdim. Muhteşemler ve sağ işaret parmağınızla kontrol edilen 7X yakınlaştırma çok iyi.
👩 Bu benim ilk drone'um değil, ama kullanımı çok kolay. 3 kameranın yapmanıza izin verdiği uygulama yelpazesi beklentilerimin üzerinde
🔟 MF Product Atlas 0232
- 12 dakika uçuş süresi
- Katlanabilir tasarım
- 720p video çekimi, 2 MP fotoğraf çekimi
- Telefon ve kumanda ile kontrol
- Kumanda ile 50m, telefon ile 20m menzil
- Takla atma ve havada sabitleme
Kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat/performans için uygun. Fiyatına göre sundukları kabul edilebilir seviyede. Ancak profesyonel bir iş beklememek gerekiyor.
👩 İlk defa drone kullanacaklar için acemilik attıracak fiyat performans bir ürün bence. Eğlenmek için süper gerçekten keyif alıyorsunuz, görece kolay kullanımı var.
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En iyi drone'u kim üretiyor ❓
Drone alırken dikkat etmeniz gerekenler ❗
- Amaç ve kullanım alanı
- Fiyat
- Uçuş süresi ve menzil
- Kamera kalitesi
- GPS ve uçuş kontrolü
- Taşınabilirlik
En İyi Elektrikli Bisikletler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2213Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.