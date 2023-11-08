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    Drone tavsiyesi için en iyi drone modelleri & markaları (2023)

    Drone’lar gökyüzünden sinematik fotoğraflar ve videolar çekmeyi kolaylaştırıyor. Peki en iyi drone markaları hangisi ve fiyatlar nasıl? İşte en iyi drone tavsiyesi:

    Drone'lar gökyüzünden sinematik fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Bu nedenle drone'lar sayısız film yapımcısı ve fotoğrafçının tercih ettiği bir araç haline geldi. Ancak artık profesyoneller değil sıradan tüketiciler de eşsiz anlar yakalamak için bu cihazları araştırıyor ve “en iyi drone hangisi?” diye arama motorlarına soruyor. Kullanıcı yorumlarına göre şu anda çoğu insan için en iyi drone'un DJI Mini 3 Pro olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte sizler için hazıraldığımız içeriğimizde farklı bütçelere ve gereksinimlere uygun drone'lara da yer verdik.

    En İyi Drone Modelleri 🚡
    Marka - Model ✈️ Fiyat 🏷️
    DJI Mini 3 Pro 28.299 TL
    Aden E58 Fly More 2.199 TL
    Corby Zoom Voyager Cx014 1.994 TL
    Corby SD01 Air Master 1.399 TL
    Piha B6 Mini 4.049 TL
    Sjrc F11 Pro Combo 4K 7.599 TL
    DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus 47.599 TL
    Aden E58 Pro 4K 6.999 TL
    DJI Mavic 3 Fly More Combo 114.999 TL
    MF Product Atlas 0232 913 TL

    Drone’lar dikkate alındığında; en iyi drone markaları sıralamasında DJI, Aden ve Corby bulunuyor. Uzun menzil, hız, kamera ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla 2023’te satın alınabilecek en iyi drone olarak ise DJI Mini 3 Pro, Aden E58 Fly More ve Corby Zoom Voyager Cx014 modelleri öneriliyor.

    1️⃣ DJI Mini 3 Pro

    DJI Mini 3 Pro Tam Boyutta Gör
    DJI Mini 3 Pro, taşınabilir olduğu kadar özellikleri bakımından da hayli güçlü bir drone. Kullanıcılar tarafından en iyi drone modeli olarak belirtilen DJI Mini 3 Pro, 249 g ağırlığa sahip. 3 yönlü engel algılama, 4K HDR video kaydı, odak takibi, dikey çekim yeteneği ve artırılmış uçuş süresiyle DJI Mini 3 Pro, profesyonel ihtiyaçlarınız için güçlü seçenekler sunuyor. Standart bataryası ile 34 dakika havada kalabilen ürün aynı zamanda 48MP fotoğraflar çekebiliyor. En iyi drone markaları arasında lider olan DJI, Mini 3 Pro ile tepeye oynuyor.
    • 4K 60 FPS video
    • 48 MP fotoğraf (1/1.3 inç CMOS f/1.7)
    • Standart batarya ile 34 dakika uçuş
    • Ön, arka ve alt için engel algılama
    • 18 km’ye kadar iletim mesafesi (1080p’de 12km)
    • 57.6 km/s hız
    • FocusTrack ile nesne takibi
    • 30 Mbps'ye kadar Wi-Fi indirme
    • Katlanabilir ve kompakt tasarım
    • Gerçek dikey çekim

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨Ağırlığı dolayısıyla bir miktar savrulma yaşıyor. Özellikleri ve kapasitesi itibariyle harika bir cihaz. Kesinlikle tavsiyemdir.

    👩 Ürün Türkiye Resmi Distribütör garantili, uygun fiyata gönül rahatlığıyla alınabilir. Amazon Prime üyeliği ile aynı gün teslimat seçeneğinden yararlandım. Ürün geldikten sonra talep üzerine faturamda oluşturulup hesabıma düştü. DJI Mini 3 Pro'ya gelecek olursak araştırarak almıştım, muhteşem bir ürün :)

    2️⃣ Aden E58 Fly More

    Aden E58 Fly More Tam Boyutta Gör
    En iyi drone fiyatları araştırması yapanlar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkan Aden E58 Fly More, zengin özellikler sunuyor. Listemizdeki benzer model ile karıştırılmaması gereken olan bu ürün, 720p video çekimi yapabiliyor. Katlanabilir kanat ile portatif ve kompakt bir cihaz olan Aden E58, 9-10 dakikalık bir uçuş süresi sunuyor.
    • 9-10 dakika uçuş süresi
    • 720p HD görüntü
    • 360 derece takla
    • 6 eksenli jiroskop
    • Anlık görüntü aktarımı
    • Katlanabilir kanat
    • Telefon ile kontrol
    • Yörünge takibi
    • Tek tuş iniş/kalkış
    • Sabit irtifa
    • Sesli kontrol

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün çok iyi, Türk Üretimi olması daha da iyi. Bence kullanımı kolay ve pratik ve görüntü kalitesinde çok iyi, tavsiye ederim.

    👩 Fiyatına göre gayet başarılı yeni başlayanlar için tatmin edici bir uçuş sağlıyor. Çok hafif ve küçük ama güzel ürün.

    3️⃣ Corby Zoom Voyager Cx014

    Corby Zoom Voyager Cx014 Tam Boyutta Gör
    Yeni başlayanlar için drone önerisi arayanlara Corby Zoom Voyager Cx014 ilaç gibi gelebilir. Ürün, katlanabilir tasarımı ile her yere kolaylıkla götürülebilen, 720p kamerasıyla video ve fotoğraf çekebilen, en kıvrak manevraları yapabilen ve üstelik 14dk'ya kadar havada kalma süresiyle kendi sınıfında lider durumda. Ancak çekim tarafında drone’ların yapabilecekleri fiyatlarıyla doğru orantılı. Yani bir ekmek-köfte eğrisi söz konusu. Bu nedenle Corby Zoom Voyager Cx014, 720p video çekimi ve 2 MP fotoğraf çekme yeteneği sunabiliyor.
    • 1200 mAh batarya,
    • 13-14 dk uçuş süresi,
    • Kumanda ile 70 metreye kadar kullanabilme
    • Telefon ile 20 metreye kadar kullanım ve görüntü alma
    • Otomatik pilot kalkış/ iniş
    • Azami uçuş ağırlığı: 145g
    • 360 derece takla atabilme
    • Hands Sense System (El komutu ile fotoğraf ve video çekme özelliği)
    • Telefon ile bağlantı uygulama adı: FHDFPV
    • 2 MP fotoğraf çekme
    • HD (720P) video kaydı
    • Katlanabilme ve kolay taşıma

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyatına göre çok iyi bir drone bence. Birçok fonksiyonunu otomatik yapmak için kumandada tuşları var. (Oto-kalkış/iniş, takla vs.) Kontrolü kolay bir cihaz. Oyuncak grubunun en iyisi demişlerdi hak verdim.

    👩 Kesinlikle f/p ürünü. Bataryası çok süper 1200mah gerçekten iyi bir batarya yaklaşık 12-15dk uçuyor takla atmazsanız daha da uçuyor. Kamerası kotu değil iyide değil idare eder.

    4️⃣ Corby SD01 Air Master

    Corby SD01 Air Master Tam Boyutta Gör
    Corby SD01 Air Master, fiyatına göre oldukça zengin özellikler sunuyor. Harika kamp anıları için uygun fiyatlı çözüm olan Corby SD01 Air Master, en iyi drone tavsiye listesine girmeyi başarıyor. Havada sabitleme yeteneği ile düzgün çekimleri sunabilen ürün, otomatik kalkış ve iniş de yapabiliyor. WiFi bağlantısı ile telefondan kontrol ve anlık görüntü aktarımı yapan cihaz yaklaşık 10-13 dakika havada kalabiliyor.
    • 10-13 dk uçuş süresi
    • 1080p video çekimi
    • Havada sabitleme
    • Otomatik kalkış-iniş
    • WiFi kablosuz bağlantı
    • Hand Sense System: el hareketleri ile fotoğraf ve video çekme
    • Akıllı telefon ile uçurabilme
    • 360 derece otomatik takla atma

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Oğlum dronu çok sevdi. Evde kullanmaya başladık. Otomatik pilot kalkış düğmesine basınca 1,5-2 metre yüksekliğinde havada sabit kalıyor. Sağ joistik ile ileri,geri,sağa ve sola doğru gidiyor. Fiyatına göre güzel.

    👩 Başlangıç için kullanılabilir. Kanatlar sert yere çarpmadıktan sonra zarar görmüyor, zarar görse bile ufak yamulmalar uçmasına mâni olmuyor.

    5️⃣ Piha B6 Mini

    Piha B6 Mini Tam Boyutta Gör
    Piha B6 Mini kameralı drone, esasında çift kamerasıyla dikkat çekiyor. Piha B6 Mini, 500 metre uçuş mesafesi ve 15-20 dakika havada kalış süresine sahip. En iyi drone kaç km gider diye arayanlardansanız bu ürün en azından fiyatına göre havada kalış süresiyle iyi bir konumda. Ancak daha fazla menzil isteyenler daha üst modellere bakmak zorunda. Öte yandan Piha B6 Mini, her iki kamerasından 1080p EIS video kaydı yapabiliyor. Doğru konumlandırma, GPS hassas konumlandırma ile kombine, tek tuşla dönüş, sinyal olmadan dönüş ve düşük güç tüketimi ile dönüş gerçekleştirebiliyor. App üzerinde uçmak istediğiniz rotayı çizmek de mümkün.
    • 15-20 dakika uçuş süresi
    • App üzerinden rota çizimi
    • WiFi ile görüntü aktarımı
    • Optik konumlandırma
    • GPS konumlandırma
    • Tek tuşla dönüş

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün fiyatına göre çok iyi ve bol özellikli bir ürün. Zaten yanında gelen Türkçe kılavuzda çok açıklayıcı olmuş, daha hepsini deneyemedim fakat vakit ayırdıkça her şeyi öğrenebileceğimi düşünüyorum.

    👩 Bir süredir kullanıyorum. Fiyatına göre başarılı bir cihaz ancak bir DJI kalitesi de beklenmemeli. Bekleneni iyi bir şekilde veriyor, ben memnunum. Tavsiye ederim.

    6️⃣ SJRC F11 Pro Combo 4K

    SJRC F11 Pro Combo 4K Tam Boyutta Gör
    SJRC firmasının F11 Pro Combo 4K modeli, en çok tercih edilen drone modelleri arasında yer alıyor. Fiyatına göre etkileyici özellikler sunan cihaz 10 bit 4K HDR video kaydı yapabiliyor. Stabilize gimbal ve EIS ile sarsıntısız çekim imkanı vadeden SJRC F11 Pro Combo 4K, aynı zamanda 50 kata kadar yakınlaştırma sağlayabiliyor. 5G WiFi ile bağlantı sağlayabilen cihaz aynı zamanda bağlantı kesilirse otomatik olarak geri dönebiliyor. Bu arada anlık görüntü aktarım mesafesi ise 1.5 km’ye kadar ulaşabiliyor.
    • 25-30 dakika uçuş süresi
    • 10 bit 4K HDR video kaydı
    • 50x zoom
    • GPS konumlama
    • Hareket ile fotoğraf çekme
    • Uygulama ile otomatik takip
    • 2 eksenli gimbal ve EIS stabilizasyon
    • 1.5 km’ye kadar anlık görüntü aktarımı
    • Uçuş haritası belirleme
    • Bağlantı kesildiğinde geri dönme

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Dron gerçekten çok iyi. Şarj süresi kamera modunda 20 dk rahat gidiyor. Görüntü kalitesi benim beklediğim gibi. Stabilitesi yeterli, rüzgar direnci güzel. Eksi bir yan göremedim, tam bir F/P.

    👩 Ürünü çok beğendim. İlk denememde dronu çarptım ve düşürdüm ama cihaz kaliteliymiş herhangi bir problem yaşamadım. 3. sürüşümde tüm özelliklerini keşfedebildim ve 2 batarya ile 45 dakika gibi uçuş deneyimim oldu. Cihazın havada sabit durması, irtifası ve açılmasını da beğendim.

    7️⃣ DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus

    DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus Tam Boyutta Gör
    DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus, dünyanın en iyi drone modellerinden birisi. En iyi drone önerisi arayanlar için üst seviyeye hitap eden ürün, listedeki DJI Mini 3 Pro’nun gelişmiş bir versiyonu. 4K 60 FPS HDR video çekebilen ürün, 20km mesafeye FHD video aktarımı yapabiliyor. Dolayısıyla en iyi drone kaç km gider sorusu da cevaplanmış oluyor. 360 derece engel algılama sunan ürün aynı zamanda 360 derece takip yapabiliyor. Ağırlığı 249 gr'dan hafif olan Mini 4 Pro, Dual Native ISO Fusion, f/1,7 diyafram açıklığı ve 2,4μm 4'ü 1 arada piksel özelliklerine sahip 1/1,3 inç CMOS sensörle ile harika çekimler yapabiliyor.
    • 34 dakikaya kadar uçuş
    • 4K/60 FPS HDR veya 4K/100 FPS video kaydı
    • 20 km’ye kadar FHD aktarım
    • Gerçek dikey çekim
    • Geniş açılı eğim
    • Çok yönlü engel algılama
    • Otomatik rota, sarsıntısız çekim, AR RTH
    • Spotlight, Point of Interest ve ActiveTrack 360° çekim

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Öncelikle ilk defa drone alıp uçuruyorum. Fotoğrafçılığımı geliştirmek için her zaman kendime bir tane almak istemiştim. İyi incelemeler ve özellikler nedeniyle bununla gitmeye karar verdim. Bu yüzden nihayet benimkini aldığımda çok heyecanlandım. 4 gündür denedim ve video kalitesi gerçekten muhteşem.

    👩 Bu benim ilk drone'um ve harika olduğunu söylemeliyim, mini bir drone olmasına rağmen birçok özelliği ve işlevi var. Uçmak çok kolay ve kamera kalitesi muhteşem. Sinyal muhteşem olduğu için henüz drone ile bağlantımı kaybetmedim. Ayrıca mini olmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi bir rüzgar direnci var.

    8️⃣ Aden E58 Pro 4K

    Aden E58 Pro 4K Tam Boyutta Gör
    Aden E58 Pro 4K, listemizdeki Aden E58 Fly More’dan daha gelişmiş, üst bir model. 245 gram oldukça hafif bir tasarıma sahip olan cihaz 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. En kaliteli drone modelleri arasında bulunan Aden E58 Pro 4K, GPS konum özelliği ile otomatik geri dönüş, yol takibi, beni takip et gibi özellikle sahip.  700 metreye kadar uçuş mesafesi sunan cihaz aynı zamanda WiFi ile anlık görüntü aktarımı sağlayabiliyor.
    • 20-21 dakika uçuş süresi
    • 4K video çekim
    • GPS desteği
    • Beni takip et, 360 derece takla, sabit irtifa, otomatik roto takibi ve eve dönüş modu
    • Tek tuşla iniş ve kalkış
    • WiFi ile anlık görüntü aktarımı
    • 700 metreye kadar menzil

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Piyasada bu fiyata bulabileceğiniz en iyi ve en sağlam ürün diyebilirim. Ürün çok sağlam. Ürünün en büyük artısı bence uçuş menzil mesafesi.

    👩 Fiyatının üzerinde bir drone. Sağlam ve istikrarlı bir uçuş sunuyor. Görüntü kalitesi yeterli ancak video görüntüleri titreşimli.

    9️⃣ DJI Mavic 3 Fly More Combo

    DJI Mavic 3 Fly More Combo Tam Boyutta Gör
    DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo, dünyanın en pahalı drone modellerinden birisi. Tamamıyla profesyonel kullanıcılara hitap eden ürün, bu amaçtaki özelliklerle doldurulmuş durumda. Listedeki en büyük drone olan DJI Mavic 3 Fly More Combo aynı zamanda en kaliteli drone olarak kabul ediliyor. Mavic 3 Pro'nun üçlü kamera sistemi, farklı odak uzunluklarına sahip üç sensör ve lensi bir arada barındırıyor.

    Hasselblad kamera ve çift tele kameralarla donatılmış Mavic 3 Pro, yeni çekim perspektifleri sunuyor. 4K/60 FPS çekim yeteneklerinin yanında 3x optik zoom ile timelapse video ve 70mm çekim yapabilen ürün aynı zamanda diğer kamerasıyla 7x optik zoom ve 12MP (166mm) fotoğraflar ve  4K/60fps video çekmeyi destekliyor.

    • 43 dakika uçuş süresi
    • Hasselblad ve çift tele kamera ile 3’lü kamera
    • 5.1K/50FPS, 4K/60 FPS
    • 15km’ye kadar 1080p / 60fps HD aktarım
    • Waypoint Uçuşu
    • Cruise Kontrol
    • Gelişmiş RTH
    • Focus Track
    • Master Shots, Quick Shots ve Panorama

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kameraları kesinlikle sevdim. Muhteşemler ve sağ işaret parmağınızla kontrol edilen 7X yakınlaştırma çok iyi.

    👩 Bu benim ilk drone'um değil, ama kullanımı çok kolay. 3 kameranın yapmanıza izin verdiği uygulama yelpazesi beklentilerimin üzerinde

    🔟 MF Product Atlas 0232

    MF Product Atlas 0232 Tam Boyutta Gör
    En ucuz drone arayanlar için MF Product Atlas 0232 listemizin son konuğu oluyor. Fiyatı nedeniyle giriş seviyesine hitap eden ürün, en iyi dron arayışında olmayanlara yönelik bir cihaz. Uzaktan kumandalı kontrol imkanı sunan drone, aynı zamanda mobil cihazlarla da bağlantı sağlıyor. Hava çekimleri için 720p çözünürlük kameraya sahip olan cihaz, aynı zamanda katlanabilir tasarıma sahip. MF Product Atlas Smart Drone, yaklaşık olarak 12 dakika uçuş süresi sunuyor.
    • 12 dakika uçuş süresi
    • Katlanabilir tasarım
    • 720p video çekimi, 2 MP fotoğraf çekimi
    • Telefon ve kumanda ile kontrol
    • Kumanda ile 50m, telefon ile 20m menzil
    • Takla atma ve havada sabitleme

    Kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyat/performans için uygun. Fiyatına göre sundukları kabul edilebilir seviyede. Ancak profesyonel bir iş beklememek gerekiyor.

    👩 İlk defa drone kullanacaklar için acemilik attıracak fiyat performans bir ürün bence. Eğlenmek için süper gerçekten keyif alıyorsunuz, görece kolay kullanımı var.

    En iyi drone içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Drone’lar havadan çekim yapmak isteyen son tüketicilere ve aynı zamanda profesyonellere hitap ediyor. Uygun fiyatlı drone tavsiyesi arayanların da yararlanabileceği rehber içeriğimizde en iyi drone markaları bulunuyor. Öte yandan en iyi drone fiyatları ile sizi çetrefilli arayıştan da kurtarıyoruz. Bu ürünlere Efsane Cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

    En iyi drone'u kim üretiyor ❓

    En iyi drone Tam Boyutta Gör
    DJI, uzun yıllardır kameralı drone'lar için öne çıkan marka olmuştur. Durum böyle olmaya devam etse de, Çinli şirketlerin bu alandaki rekabeti arttı. Şimdilik, DJI'ın hala dronlar için en iyi genel marka olduğunu düşünüyoruz, ancak özellikle uçan kamera için özel bir kullanım durumunuz varsa, artık birçok alternatif var.

    Drone alırken dikkat etmeniz gerekenler ❗

    1. Amaç ve kullanım alanı
    2. Fiyat
    3. Uçuş süresi ve menzil
    4. Kamera kalitesi
    5. GPS ve uçuş kontrolü
    6. Taşınabilirlik

    En İyi Elektrikli Bisikletler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2213

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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