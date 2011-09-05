Google+ 100 binden fazla Twitter takipçisi olanlarla Tavsiye Edilen Kullanıcı Listesi denemelerine başlıyor

Google, kısa sürede popüler olan sosyal ağı Google+ için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. İşletmeler için Google+, gerçek kişi hesapları gibi yeniliklerden sonra şimdi de Twitter’dan hatırladığımız Tavsiye Edilen Kullanıcı Listesi hizmetinin denemeleri başlıyor.





Google Ürün Departmanı Başkan Yardımcısı Bradley Horowitz yayınladığı tweetde seçilmiş kullanıcılarla birlikte tavsiye edilen kullanıcı benzeri bir mekanizmanın denemelerine başlayacaklarını duyurdu. Seçilecek kullanıcıların ise en az 100 000 Twitter takipçisine sahip olmaları gerekiyor.





Horowitz hizmetin ne olacağını veya nasıl işleyeceğini açıklamadı. Ayrıca neden 100 000 takipçisi olan Twitter kullanıcılarının seçildiği hakkında da bilgi yok.





Twitter tevsiye edilen kullanıcı listesi hizmetini ilk devreye soktuğunda listede olan kişiler aşırı hızlı bir şekilde takipçi kazanmaya başladı ve bu da bazıları tarafından şiddetli şekilde eleştirildi. Twitter daha sonra hizmeti elden geçirerek kullanıcıların kendi listesini oluşturmalarına imkan verdi.





Google'ın tanınmış kişi profillerinden sonra tavsiye edilen kişi listesi uygulamasının gelecekte neler getireceğini tahmin etmek zor. Horowitz yeni sistemin sadece aynı Google+ profilini tavsiye etmek yerine tavsiyeler için özellikle içerik odaklı ilişkilerin keşfedilmesini teşvik edeceğini belirtiyor. Twitter hesaplarında 100 000 takipçisi olan ve hizmetin denemelerine katılmak isteyenlerin Horowitz'e Twitter üzerinden direkt mesaj göndermeleri gerekiyor.