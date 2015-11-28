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Google Card Board v2 inceleme videosu "2 dolara sanal gerçeklik kaskı"

3 yıl
42b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Google'ın sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyatla yaşamak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği Card Board V2 test masamızda. Bakalım 2 dolara sanal gerçeklik oluyor mu?

Bu videomuzda sizlerle beraber telefonunuzun ekranıyla sanal gerçeklik dünyasına ilk adımı atabileceğiniz, hayli uygun fiyatlı Google Cardboard V2 sanal gerçeklik gözlüğünü inceleyeceğiz.

Google Card Board v2 inceleme videosu

Sanal gerçeklik gözlükleri, eğlence amaçlı kullanımlarından tutunda tibbi, askeri kullanıma kadar birçok alanda çeşitli görevlere sahipler. Bir Kickstarter projesi olarak başlayıp sanal gerçeklik gözlükleri alanında temsilci haline gelen Oculus VR, 2012 yılının sonlarına doğru duyurduğu ilk geliştirici sürümüyle son tüketiciye ulaşmaya başlamıştı. Tüketicilerin merak ettiği bir teknoloji olmasına rağmen tamamlanmamış, herkesin deneyebileceği kadar ucuz olmayan ve farklı ülkelerden temin etmesi zor bir üründü. Google da bu konuya el atmış ve Google I/0 2014 toplantısında Cardboard'u tanıtmıştı, uygun fiyatıyla da herkesin ulaşabileceği, farklı üreticilerin farklı özelleştirmeler uygulayarak tüketiciye ulaştığı bir platform haline geldi.

Google Card Board v2 inceleme videosu

Türkiye'deki satıcılardan veya Ebay, Aliexpress gibi genellikle Çinli satıcıların bulunduğu siteler üzerinden Cardboard V2'ye ulaşmak hayli kolay. Satış sayısı ve olumlu yorumu yüksek satıcılardan 2 dolar gibi komik rakamlara bile temin etmek mümkün. Ürünü satın alırken kutu içeriğinden kafa bandının çıktığından da emin olun derim. Cardboard V1'in tasarımı geliştirilmiş ve daha büyük telefonlarla uyumlu hale getirilmiş abisi Cardboard V2'den iyi verim almak için telefonun ekranının 5.2 ile 6 inç arası boyutlarda olması gerektiğini de unutmamak gerek. Daha küçük ekranlı telefonlarla da uyumlu aslında ama en iyi verim belirttiğim boyutlardaki ekranlarda alınıyor.

Google Card Board v2 inceleme videosu

Google Cardboard V2, ilk etapta ufak bir koli gibi duruyor. Kutusundan çıkardığımızda ise yapısının, maliyetini minimum düzeyde tutan kartondan oluştuğunu görüyoruz. Eklemleri de kartondan imal edildiği için hor kullanılmaya gelmeyecek bir ürün.

Google Card Board v2 inceleme videosu

Cardboard V2 aslına bakarsanız sadece bir tasarım, farklı üreticiler farklı özelleştirmeler uygulayabiliyorlar, buna lensler de dahil. Elimdeki Cardboard'da 37mm dış bükey lensler bulunuyor, lensler ve telefon ekranı arasındaki mesafe de 5cm civarında. Teknik veriler soyut kalıyor olabilir, o yüzden şöyle özetleyeyim, bakış açısı gerçek bir sanal gerçeklik gözlüğü kadar geniş değil, lenslerin netliği sadece yeterli diyebileceğim bir düzeyde, gördüğünüz aksiyonlardan etkilenebilirsiniz ama etkileyiciliği kendinizi o dünyanın içinde bulmak için yetersiz. Burnun altındaki kısmın boş bırakılması da görüntüye adapte olma konusunda büyük bir engel, aşağıdan yer görünüyor, bu kısım daha iyi bir deneyim için siyah bir bantla kapatılabilir.
Google Card Board v2 inceleme videosu
 
İçinden çıkan kafa bandının yerleşimi ise üründen ürüne değişebiliyor. Özelleştirilmiş tasarımların bir kısmında alnı ve kafayı ezmeyen koruyucu bantlar bulunurken bir kısmında bulunmayabiliyor. Nihayetinde  kafa bandının yerleştirilmesi kullanıcıyı zorlamıyor. Benim elimdeki üründe kafa bandı, burnu da koruyacak şekilde konumlanıyor. Cırt cırtlı kısımları tutturmak yeterli. Elastik malzeme sayesinde de kafaya sıkı bir şekilde oturuyor.
Google Card Board v2 inceleme videosu
 

Sağ üst köşede gri renkli iletken bulunuyor, bu iletken sayesinde telefonu çıkarmadan ekranda bazı işlevler yapmak mümkün ama yine de çoğu zaman telefonu çıkarmanız gerekecek, üç parmağınız da ürüne değmeden çalışmıyor gibi. Telefonu yerleştirdiğimiz haznenin altında da kalınca bir lastik bulunuyor, bu da ani hareketlerde telefonun kaymasını önlüyor, bu ürünle şahsi kullanımımda ani hareketlerime rağmen telefon milim oynamadı. Burnun hemen önünde bulunan piramit şekindeki kısımla da uyumlu uygulamalarda beliren çizgiye göre telefon konumlaması yapılabiliyor.

Google Card Board v2 inceleme videosu

Sıra geldi ekran olarak kullanacağımız telefonun kurulumuna. İlk olarak uygulama marketinden Cardboard uygulamasını yüklüyoruz. Telefon ve Cardboard'u eşleştirmek hem çok hızlı hem de çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor, uygulama içerisindeki kurulum aracıyla izleyici profili kodunu kameraya göstermek yeterli, anında aygılıyor.
Google Card Board v2 inceleme videosu
 

Uygulama içerisinde Google Earth, telefon galeriniz ve çeşitli objelerin gösterimi yapılan Cardboard demoları bulunuyor. Google Play üzerinden de ürüne özel oyun, içerik ve deneyim uygulamalarına erişilebiliyor. En eğlenceli ve etkileyici içerikler ise YouTube'un 360 derece kanalında bulunuyor. Çeşitli deneyimler, gezi videoları ve korku türündeki içerikler Cardboard için birebir.
Google Card Board v2 inceleme videosu
 

Testlerde 5.5 inç 2K ekranlı LG G4'ü %100 ekran parlaklığıyla kullandım. 2K gibi yüksek çözünürlüklü YouTube içeriklerindeki deneyim etkileyici. Her içerik 60 kare/saniye olmasa da kafanızla birebir bir şekilde görüş yönünüz değişiyor, herhangi bir aksama veya hızınıza yetişememe gibi bir durum yok. Hareketler telefonun hareket algılayıcılarıyla işlendiği için farklı telefonlarda farklı performans gösterebilir. 
Google Card Board v2 inceleme videosu
 

Rahatsız ediyor mu sorusuna da şöyle cevap verebilirim, şahsen ben, normalde gözlük kullanan biri olarak, yarım saatlik dilimlerdeki denemelerimde mide bulantısı ve benzeri bir rahatsızlık yaşamadım.
Google Card Board v2 inceleme videosu
 

Son olarak değerlendirmek gerekirse eğer, Google Cardboard V2, V1'in tasarımı geliştirilmiş ve daha büyük telefonlara uygun versiyonu olmuş. Sanal gerçeklik gözlüklerinin neler vaadedebileceğine dair iyi bir tanıtım aracı olduğunu söyleyebilirim, yüksek çözünürlüklü YouTube VR videolarıyla uygun fiyata VR deneyimini tadabilirsiniz.







En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mihrali Bey 3 yıl en beğenilen Speed-Step
Speed-Step

Arkadaşlar Merhaba,

Sorunu düzelttik videoyu izleyebilirsiniz.

Sevgiler,
Mesut Çevik

Çömezler beceremedi iş yine sana kaldı dimi reyiz.
Speed-StepArkadaşlar Merhaba,Sorunu düzelttik videoyu izleyebilirsiniz.Sevgiler,Mesut Çevik...
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vicv3ga 3 yıl
video bende 4 saniye. "Herkese mehabalar ben burak şolt,bu videomuzda sizlerle beraber..."
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
2 dolar bu kurda az para değil

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DH Misafiri 3 yıl
Samsung galaxy note 4 için yok (yani 5.7 inçlik yok) 5.5 inç olur mu bazı sitelerde de 3.5 ten 6 inçe kadar her telefonla uyumlu diyor onlar olur mu? Cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
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DH Misafiri 3 yıl
Kılıf marketim diye bir siteden sipariş ettim denedim gerçekten videoda anlatıldığı gibi arkadaşlar ürünün linkini aşağıya ekliyorum. Lenslerle ile biraz oynayıp daha farklı şeyler yapılabilir.
kilifmarketim.com/...
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Seyrim 3 yıl
google işi biliyor.. Dalga geçmişler sanal gözlükler ile..
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RushEpicsTR 3 yıl
Karton VR deneyimi. Her şey bir yana gerçekten çok güzel bir reklam çeşidi bulmuş Google
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aLLge SS 3 yıl
sırf denemek için alınacak ise gearbest'te 1.39 dolar şuan
search alanına "vr" yazın
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MahalleAndroidi 3 yıl
6 inch telefonum olmasayi bende alacaktim
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DH Misafiri 3 yıl
Linkteki eski version
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DH Misafiri 3 yıl
2 Dolara bulamayan arkadaşlar için link vereyim .. Muhtemelen aynı satıcı hatta ..
5 Lira 60 Kuruşa geliyor ..
tr.aliexpress.com/...
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gcb1903 3 yıl
Arkada " Hasır Şapka " bana göz kırptı. Videoyu izlemeden verdim şukunuzu.
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alemburda34 3 yıl
yine çok güzel bir video gelmiş böyle sıradışı incelemelere devam.
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