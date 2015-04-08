Google, "GMeet" isimli yeni bir iletişim platformu üzerinde çalışma gösteriyor

İnternet devi Google, Google+ kullanıcısı Florien Kiersch'in keşfettiği son bilgilere göre "GMeet" isimli yeni bir servis üzerinde çalışma gösteriyor.

Uzun zamandır görüntülü ve metin tabanlı sohbet ya da telekonferans işlemleri için Hangouts servisiyle hizmet veren Google, görünüşe göre yeni bir arayış içerisinde. GMeet olarak adlandırıldığı görülen ve iki adet görseli dışında hakkında detaylı bilgiler ya da resmi duyuru bulunmaya bu yeni servis, söylendiği kadarıyla daha çok ticari alana yönelik takım içi görüşmelere odaklanıyor ve ses ile görüntü temelli anlık iletişim için yeni bir toplu çözüm oluşturmaya hazırlanıyor. Florien Kiersch'in verdiği bilgilere göreyse GMeet şimdilik sadece Google çalışanları tarafından şirket içerisinde test ediliyor.

Hangouts'a göre farkları hakkında herhangi bir detaylı bilgi yer almayan GMeet'in daha çok profesyonellere yönelik hazırlandığının düşünülmesi, bu noktada Hangoust'un daha çok Google+ odaklı kalacağı tahminlerini ortaya çıkartıyor

http://www.ubergizmo.com/2015/04/gmeet-is-a-meeting-platform-google-is-reportedly-working-on/?utm_source=mainrss