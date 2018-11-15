Google Glass küllerinden doğuyor

2013 yılında tanıtıldığında büyük ilgi gören ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi isimlerin yerinde deneme şansı bulduğu Google Glass akıllı gözlük ne yazık ki beklenen başarıyı gösteremedi. Önemli bir dönemin ilk örneği olsa da bazı eksiklikler ve fiyat stratejisi nedeniyle son kullanıcıya ulaşamadı.

Google Glass 2 neler sunacak?

Akıllı telefonları gözlüğe taşıyacak bir projenin ürünü olan Google Glass ne yazık ki bunu gerçekleştirecek potansiyeli sunamadı. Sesli kontrol edilen asistan ve cama yansıtılan ekran sayesinde kullanıcılar hareket halinde her türlü işlemi gerçekleştirebiliyordu ancak özellikle batarya ömrü tarafında çok zayıf kaldı. Ayrıca 1000$ üzeri fiyatlandırma da gözlüğün ana akıma inmesine engel oldu.

Google uzun bir süre projeyi rafa kaldırdıktan sonra geçen yıl kurumsal tarafta yeni bir çalışma başlatmıştı. Pek çok önemli üretici, tesislerinde Google Glass kullanmaya başladı. Tesis içerisinde kalındığı için şarj etme konusunda sıkıntı yaşanmadan işçiler Google Glass yardımı ile farklı görevleri yerine getirebildi.

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Aslında son gelişme de bu paralelde anlam kazanıyor. Google Glass 2 Enterprise Edition adıyla yeni bir akıllı gözlük haberleşme komisyonu tarafından onaylandı. Donanım net olarak bilinmese de WiFi ve Bleutooth bağlantıları bulunuyor. Tasarım ise çok fazla değişmemiş.

Google muhtemelen kurumsal tarafta daha verimli olacak yeni bir gözlük hazırlığında. Google Assistant özelliği, Nesnelerin İnterneti sektörüne kadar inen daha hafif Android sürümleri, daha az enerji harcayan yonga setleri, RAM bellekler ve depolama bellekleri beklentileri karşılayabilecek bir akıllı gözlük ortaya çıkarabilir.

Henüz Google Glass 2 son kullanıcı tarafında satışa çıkacak mı bilinmiyor. Bunun için önce iyi bir fiyatlandırma gerekiyor. Kaynaklar kurumsal sürümün en erken 2019 yılında piyasaya çıkacağını tahmin ediyor.