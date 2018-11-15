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Google Glass küllerinden doğuyor

Teknoloji dünyasının hayal kırıklıkları arasında yerini alan Google Glass en azından kurumsal pazarda hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Google ikinci nesil için başvuruyu yaptı.
6 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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2013 yılında tanıtıldığında büyük ilgi gören ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi isimlerin yerinde deneme şansı bulduğu Google Glass akıllı gözlük ne yazık ki beklenen başarıyı gösteremedi. Önemli bir dönemin ilk örneği olsa da bazı eksiklikler ve fiyat stratejisi nedeniyle son kullanıcıya ulaşamadı.

Google Glass 2 neler sunacak?

Akıllı telefonları gözlüğe taşıyacak bir projenin ürünü olan Google Glass ne yazık ki bunu gerçekleştirecek potansiyeli sunamadı. Sesli kontrol edilen asistan ve cama yansıtılan ekran sayesinde kullanıcılar hareket halinde her türlü işlemi gerçekleştirebiliyordu ancak özellikle batarya ömrü tarafında çok zayıf kaldı. Ayrıca 1000$ üzeri fiyatlandırma da gözlüğün ana akıma inmesine engel oldu.

Google uzun bir süre projeyi rafa kaldırdıktan sonra geçen yıl kurumsal tarafta yeni bir çalışma başlatmıştı. Pek çok önemli üretici, tesislerinde Google Glass kullanmaya başladı. Tesis içerisinde kalındığı için şarj etme konusunda sıkıntı yaşanmadan işçiler Google Glass yardımı ile farklı görevleri yerine getirebildi.

Ayrıca Bkz. "Spotify Apple Watch uygulaması yayınlandı"

Aslında son gelişme de bu paralelde anlam kazanıyor. Google Glass 2 Enterprise Edition adıyla yeni bir akıllı gözlük haberleşme komisyonu tarafından onaylandı. Donanım net olarak bilinmese de WiFi ve Bleutooth bağlantıları bulunuyor. Tasarım ise çok fazla değişmemiş.

Google muhtemelen kurumsal tarafta daha verimli olacak yeni bir gözlük hazırlığında. Google Assistant özelliği, Nesnelerin İnterneti sektörüne kadar inen daha hafif Android sürümleri, daha az enerji harcayan yonga setleri, RAM bellekler ve depolama bellekleri beklentileri karşılayabilecek bir akıllı gözlük ortaya çıkarabilir.

Henüz Google Glass 2 son kullanıcı tarafında satışa çıkacak mı bilinmiyor. Bunun için önce iyi bir fiyatlandırma gerekiyor. Kaynaklar kurumsal sürümün en erken 2019 yılında piyasaya çıkacağını tahmin ediyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-Glass-2-coming-soon_id111003 Yorum Yaz
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hopeyoung 6 ay
Mahremiyet elden gidiyeaa
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OverClocK1ng 6 ay
Esasında bir motosiklet kullanıcısı olarak fiyatı uygun, navigasyonu camına yansıtan bir gözlük olsa almak isterim. Bir yere giderken ha bre kadrandaki telefona bakmak zorunda kalmam. Yola bakarım. Tabi fiyat uygun olmalı. Yoksa ekranlı kask var ve fiyatı çok yüksek.
Nolan N44 EVO kaskım 1700 lira. Üzerinde takılı Nolan B5L interkom da 2600 lira falan. Ekranlı, navigasyonu görebileceğim bir gözlük 200-250 Dolar olsa havada karada alırım tabi ama bu fiyat hayal.
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Y-ZiyA 6 ay
Deus Ex teki gibi gezecek insanlar yakında
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WB 6 ay
Google projeyi hic bir zaman askiya almadi, oncelik son kullanicidan ziyade askeri amacli kullanimi olabilirdi..
Amerikan sirketleri satacaklari teknolojinin kontrolu kendi ellerinde olmadan, yada cin vb rakiplerden 2-3 hatta 5 kusak onde olmadan dunyaya acmazlar..
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Emin KOÇ 6 ay
Zamanında duygularımızla az oynamadılar.
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Emin KOÇ 6 ay
Fikri bile mükemmel birde satışa sunsalar yok satar.
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