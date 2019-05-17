Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar

Google'ın başta Android olmak üzere oyun dünyası için geliştiricilere göstermek istediği tüm detayları ekranlarınıza getiriyor. Amerika'da gerçekeştirilen etkinliğin oyun kısmı şimdi ekranlarınızda.

Google'ın geliştiriciler için oluşturduğu oyun alanına girdik ve şirketin neleri ön plana çıkardığını yerinde izledik. Android için Vulkan desteğinden, Stadia'ya kadar tüm geliştirme alanlarını ekranlarınıza getiriyoruz.