Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın başta Android olmak üzere oyun dünyası için geliştiricilere göstermek istediği tüm detayları ekranlarınıza getiriyor. Amerika'da gerçekeştirilen etkinliğin oyun kısmı şimdi ekranlarınızda.
Google'ın geliştiriciler için oluşturduğu oyun alanına girdik ve şirketin neleri ön plana çıkardığını yerinde izledik. Android için Vulkan desteğinden, Stadia'ya kadar tüm geliştirme alanlarını ekranlarınıza getiriyoruz.
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VHS, BETA kasetlerden çevrimiçi akışa. Bu dönüşümü sinema sektörü yaşadı. Sıra oyun sektöründe. Kasetli oyun makinelerinden çevrimiçi akışa neden olmasın. Öncelikle, doğrudan ağa bağlanan gamepad sayesinde gecikme sorunu kısmen aşılacaktır. Sonrasında her ülkeye bir kaç sunucu yerleştirerek gecikme sorunu tamamen aşılacaktır ve çevrimiçi akış ile kaliteli oyun oynamak mümkün olacaktır. Google'un bunu gerçekleştirecek bütçesi ve operasyon gücü var.
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