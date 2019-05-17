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Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar

3 hf.
2,7b
1
android
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın başta Android olmak üzere oyun dünyası için geliştiricilere göstermek istediği tüm detayları ekranlarınıza getiriyor. Amerika'da gerçekeştirilen etkinliğin oyun kısmı şimdi ekranlarınızda.
Google'ın geliştiriciler için oluşturduğu oyun alanına girdik ve şirketin neleri ön plana çıkardığını yerinde izledik. Android için Vulkan desteğinden, Stadia'ya kadar tüm geliştirme alanlarını ekranlarınıza getiriyoruz. 

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DH Misafiri 2 hf.
Çok kaliteli Erdi bey...
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Japonya 3 hf.
2027-28 den sonra sektörün sahibi..
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Seyrim 3 hf.
Gelecek google de..
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The Hollow 3 hf.
Google abonelik fiyatlarını düşük tutan bir şirket. Heyecanla Stadia'yı bekliyorum. Açılsa da bir an önce abone olsak.
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DH Misafiri 3 hf.
Google'ın web tabanlı oyun projesi hangi uygulamalarla geliştiriliyor? Mesela Adobe Flash Player yasaklanmıştı en son google tarafından.
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muratcan1981 3 hf.
stadia tam oturursa ekran kartı piyasası silinir gibime geliyor
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Virtual Reality 3 hf.
Video kaseti - CD - DVD - Blu-ray - Dijital mağaza - Çevrimiçi akış

VHS, BETA kasetlerden çevrimiçi akışa. Bu dönüşümü sinema sektörü yaşadı. Sıra oyun sektöründe. Kasetli oyun makinelerinden çevrimiçi akışa neden olmasın. Öncelikle, doğrudan ağa bağlanan gamepad sayesinde gecikme sorunu kısmen aşılacaktır. Sonrasında her ülkeye bir kaç sunucu yerleştirerek gecikme sorunu tamamen aşılacaktır ve çevrimiçi akış ile kaliteli oyun oynamak mümkün olacaktır. Google'un bunu gerçekleştirecek bütçesi ve operasyon gücü var.

Oyun kaseti - CD - DVD - Blu-ray - Dijital mağaza - ?
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Google Stadia konusunda son derece ciddi ve bu konuda hem bilgilendirme hem de bu platformla oyun yapmaya hevesli gençleri kendine çekmeye başladı bile. Ama sanırım oyun bulmakta sorun yaşayabilir çünkü Sony ve Microsoft kendi Stadiasını kurmak için anlaşmaya başladı bile, bu iki firma oyunlarını vermez ise bağımsız oyuncuları kendine çekmek isteyebilir Google.
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