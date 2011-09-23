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Google'dan geliştiricilere : Uygulamalarınızı Android Ice Cream Sandwich ile uyumlu hale getirin

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tablet üreticileri yeni ve iddialı Android ürünlerini yıl sonuna yetiştirmeye çalışırken Google da Android işletim sisteminin son sürümü Ice Cream Sandwich'i Ekim sonu Kasım başı olacak şekilde yayına hazır hale getirmek için hazırlıklarına devam ediyor. 

Ice Cream Sandwich ile akıllı telefon için ayrı tablet için ayrı sürüm yerine tek sürüm altında iki segmenti toplamayı amaçlayan Google bu aşamada en büyük görevin düştüğü geliştiricileri uyarmaya başladı. 

Bu amaçla Google resmi geliştirici blogunda Honeycomb uygulamaların nasıl Ice Cream Sandwich ile uyumlu hale getirileceğini anlattığı bir rehber yayınladı. Blogunda bir de duyuru yapan Google Honeycomb için tasarlanan uygulamaların büyük ekranlar için optimize edildiğini ve bunun doğru olduğunu ancak Ice Cream Sandwich ile durumun değişeceğini belirtti. 

Çünkü Android uygulamaları daima ileriye uyumlu olmak zorunda. Bu yüzden Honeycomb uyumlu bir uygulamanın Ice Cream Sandwich ile de uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Geliştiricilerin önünde iki seçenek bulunuyor; uygulamalarını sadece tablet uyumlu yapmak veya her iki segment için de uyumlu hale getirmek. 

Bu sayede geliştiriciler birden fazla apk dosyası üretmek yerine ortak bir apk dosyası kullanacak. Aynı sistemi iPod, iPhone ve iPad üzerinde çalışan tek bir ipa dosyasında görmek mümkün. 

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cp1369 8 yıl
DeLiCe_DoLuCa
zaten üst düzey cihazları galaxy s, galaxy s 2, galaxy tab 10.1, galaxy tab 8.9 ve çıktıysa galaxy tab 7.7 ... orta sınıfta galaxy sl, gaalxy ace, galaxy pro var, galaxy tab 7 alt sınıfta da galaxy gio, galaxy mini, galaxy fit burada şaşırtıcı olan galaxy sl in üst sınıf olmaması, galaxy s e göre düşük bir ekran kartı ve işlemciye sahip.. halbuki htc nin üst düzey kategorisindeki cihazlarla yarışıyor.. bu arada ben de şimdi farkettim, yüzlerce telefon çıkardı denilen samsunun aslında 8 telefonu ve 4 tableti var ve bu listeden de anlaşılacağı gibi her biri farklı kullanıcıya hitap ediyor.. bir de galaxy 5 wifi var, ancak o sanırım ülkemizde henüz yok..

Galaxy Tab 7 galaxy s ile aynı gpu cpu kullanıyor hatta ram ve sd miktarı daha fazla
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl cp1369
cp1369

DeLiCe_DoLuCa

zaten üst düzey cihazları galaxy s, galaxy s 2, galaxy tab 10.1, galaxy tab 8.9 ve çıktıysa galaxy tab 7.7 ... orta sınıfta galaxy sl, gaalxy ace, galaxy pro var, galaxy tab 7 alt sınıfta da galaxy gio, galaxy mini, galaxy fit burada şaşırtıcı olan galaxy sl in üst sınıf olmaması, galaxy s e göre düşük bir ekran kartı ve işlemciye sahip.. halbuki htc nin üst düzey kategorisindeki cihazlarla yarışıyor.. bu arada ben de şimdi farkettim, yüzlerce telefon çıkardı denilen samsunun aslında 8 telefonu ve 4 tableti var ve bu listeden de anlaşılacağı gibi her biri farklı kullanıcıya hitap ediyor.. bir de galaxy 5 wifi var, ancak o sanırım ülkemizde henüz yok..


Galaxy Tab 7 galaxy s ile aynı gpu cpu kullanıyor hatta ram ve sd miktarı daha fazla


evet ancak kaynak çipinden dolayı farklı yazılım desteği alıyor.. üstelik galaxy tab wifi modelinde hummingbird yerine daha güçsüz bir cpu ve gpu kullanılıyor.. üstelik ekran çözünürlüğünü de ele alınca tablet standartlarında ve galaxy s e nazaran daha güçsüz gibi kabul görüyor.. (her ne kadar ben bunu kabul etmesem de, ne yazık ki öyle) .. dolayısıyla tab 2.3.3 e ancak alışıyorken galaxy s 2.3.5 e geçti bile ..
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BlessedSoul 8 yıl
carnador
HTC bu konuda beni yanıltmayacağını düşünüyorum. En azından haftada bir birbirinin aynısı samsung telefon çıkarmıyor :)

Komik olmuş. Samsung yılda bir üst seviye telefon çıkarıyor, HTC 4-5 ayda bir. İkisinin de kendine göre avantajları var tabii ki fakat fanboyluk yapmaya gerek yok.
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engurlu 8 yıl
Samsung resmi güncelleme çıkarmazsa ki bu imkansız ,hic sorun değil çünkü galaxy serisi için çalışan o kadar çok bu isin piri var ki daha haftasın da 4.0 ı önümüze koyarlar :)
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OvernightSensation 8 yıl
carnador
HTC bu konuda beni yanıltmayacağını düşünüyorum. En azından haftada bir birbirinin aynısı samsung telefon çıkarmıyor :)

hahaha güldürdün htc de çift çekirdekli dahi a8 bir de öyle böyle övüyor ki sanki a9 cortex overclock yapmış gibi.
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swat882 8 yıl
iyi "android 4.0" 2-3 aya çıkacak yani
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manyakurt 8 yıl
OvernightSensation
GurkanE
sonicc34Güzel de ice cream galaxy s e de gelirse daha da güzel olur.
İş samsungda bitiyor bu konuda. SE 2011 çıkışlı xperia serisi telefonlarına bu güncellemeyi yayınlayacağının sözünü verdi. Samsung verir mi bilemem. 2010 çıkışlı bir cihaz sonuçta.
merak etme 18 aylık cihazların hepsi destekleyecek yani galaxy se kesinlikle gelecek google bütün firmalar ile anlaştı.

"Üretici firmanın vereceği karar ile donanım desteklerse" ibaresi ile evet bir antlaşma yaptı. Olay gene firmada bitiyor, isterse çıkartmayada bilir malesef...
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Guest-F8946C419 8 yıl
HTC bu konuda beni yanıltmayacağını düşünüyorum. En azından haftada bir birbirinin aynısı samsung telefon çıkarmıyor :)
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NDS 8 yıl manyakurt
manyakurt
OvernightSensation
Orijinalden alıntı: GurkanE
Orijinalden alıntı: sonicc34Güzel de ice cream galaxy s e de gelirse daha da güzel olur.
İş samsungda bitiyor bu konuda. SE 2011 çıkışlı xperia serisi telefonlarına bu güncellemeyi yayınlayacağının sözünü verdi. Samsung verir mi bilemem. 2010 çıkışlı bir cihaz sonuçta.
merak etme 18 aylık cihazların hepsi destekleyecek yani galaxy se kesinlikle gelecek google bütün firmalar ile anlaştı.

"Üretici firmanın vereceği karar ile donanım desteklerse" ibaresi ile evet bir antlaşma yaptı. Olay gene firmada bitiyor, isterse çıkartmayada bilir malesef...

donanım desteklerse konusu doğru fakat galaxy s için android 4.0 geleceğinden eminim çünkü kardeşi nexus s ile aynı ram miktarına ve aynı işlemciye sahip (ve galiba aynı gpu) buda demek oluyorki google kesinlikle nexus s için android 4.0 güncellemesi çıkaracağı için samsungun bunun donanımı yetersiz diye bir mazereti kalmıyor...

zaten çıkmasa bile 1 ay içinde xda da görülür "android 4.0 for galaxy s"
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OvernightSensation 8 yıl
GurkanE
sonicc34Güzel de ice cream galaxy s e de gelirse daha da güzel olur.
İş samsungda bitiyor bu konuda. SE 2011 çıkışlı xperia serisi telefonlarına bu güncellemeyi yayınlayacağının sözünü verdi. Samsung verir mi bilemem. 2010 çıkışlı bir cihaz sonuçta.

merak etme 18 aylık cihazların hepsi destekleyecek yani galaxy s'e kesinlikle gelecek google bütün firmalar ile anlaştı.
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neXXen 8 yıl
sonicc34
Güzel de ice cream galaxy s e de gelirse daha da güzel olur.

İş samsungda bitiyor bu konuda. SE 2011 çıkışlı xperia serisi telefonlarına bu güncellemeyi yayınlayacağının sözünü verdi. Samsung verir mi bilemem. 2010 çıkışlı bir cihaz sonuçta.
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sonicc34 8 yıl
Güzel de ice cream galaxy s e de gelirse daha da güzel olur.
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