Google'dan geliştiricilere : Uygulamalarınızı Android Ice Cream Sandwich ile uyumlu hale getirin

Akıllı telefon ve tablet üreticileri yeni ve iddialı Android ürünlerini yıl sonuna yetiştirmeye çalışırken Google da Android işletim sisteminin son sürümü Ice Cream Sandwich'i Ekim sonu Kasım başı olacak şekilde yayına hazır hale getirmek için hazırlıklarına devam ediyor.





Ice Cream Sandwich ile akıllı telefon için ayrı tablet için ayrı sürüm yerine tek sürüm altında iki segmenti toplamayı amaçlayan Google bu aşamada en büyük görevin düştüğü geliştiricileri uyarmaya başladı.





Bu amaçla Google resmi geliştirici blogunda Honeycomb uygulamaların nasıl Ice Cream Sandwich ile uyumlu hale getirileceğini anlattığı bir rehber yayınladı. Blogunda bir de duyuru yapan Google Honeycomb için tasarlanan uygulamaların büyük ekranlar için optimize edildiğini ve bunun doğru olduğunu ancak Ice Cream Sandwich ile durumun değişeceğini belirtti.





Çünkü Android uygulamaları daima ileriye uyumlu olmak zorunda. Bu yüzden Honeycomb uyumlu bir uygulamanın Ice Cream Sandwich ile de uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Geliştiricilerin önünde iki seçenek bulunuyor; uygulamalarını sadece tablet uyumlu yapmak veya her iki segment için de uyumlu hale getirmek.





Bu sayede geliştiriciler birden fazla apk dosyası üretmek yerine ortak bir apk dosyası kullanacak. Aynı sistemi iPod, iPhone ve iPad üzerinde çalışan tek bir ipa dosyasında görmek mümkün.