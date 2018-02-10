Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu haftaki bölümünde Google'ın oyun konsolu planları ve RTÜK'e internet yayınlarını denetleme yetkisi getiren yasa tasarısı üzerinde durduğumuz konular oluyor.
Konu başlıkları:
Dakikalar
00:24 Google oyun işine giriyor
05:34 CD Projekt RED, E3 2018'e katılacak
06:02 Elon Musk kendi arabasını kendi roketiyle uzaya gönderdi
09:57 Netflix ve YouTube'a RTÜK denetlemesi geliyor
23:00 GTA V 90 milyon sattı
26:29 Geçtiğimiz haftanın tarım-ziraat haberine gelen yorumlar
28:34 Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek
31:07 Ses ile kontrol edilen güç kaynağı
33:32 Metro Exodus önceki oyundan 10 kat büyük
37:12 Fransa'da artık park halindeyken bile araçta telefonla konuşmak yasak
40:48 DRAM ve NAND bellek fiyatları bu yıl %20 artacak
42:42 Star Wars: Battlefront 2'ye Clone Wars DLC'si
43:15 Red Dead Redemption 2 ertelendi
46:55 Samsung kamera pazarına geri dönüyor
50:23 Spotify Türkiye ofisini kapatıyor
57:14 A Way Out yapımcısı oynanışı az, izlenen kısmı fazla oyunları sevmiyor
1:00:42 Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm
1:02:58 PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı
1:13:55 Katil balinaların insan sesini taklit edebildikleri keşfedildi
00:24 Google oyun işine giriyor
05:34 CD Projekt RED, E3 2018'e katılacak
06:02 Elon Musk kendi arabasını kendi roketiyle uzaya gönderdi
09:57 Netflix ve YouTube'a RTÜK denetlemesi geliyor
23:00 GTA V 90 milyon sattı
26:29 Geçtiğimiz haftanın tarım-ziraat haberine gelen yorumlar
28:34 Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek
31:07 Ses ile kontrol edilen güç kaynağı
33:32 Metro Exodus önceki oyundan 10 kat büyük
37:12 Fransa'da artık park halindeyken bile araçta telefonla konuşmak yasak
40:48 DRAM ve NAND bellek fiyatları bu yıl %20 artacak
42:42 Star Wars: Battlefront 2'ye Clone Wars DLC'si
43:15 Red Dead Redemption 2 ertelendi
46:55 Samsung kamera pazarına geri dönüyor
50:23 Spotify Türkiye ofisini kapatıyor
57:14 A Way Out yapımcısı oynanışı az, izlenen kısmı fazla oyunları sevmiyor
1:00:42 Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm
1:02:58 PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı
1:13:55 Katil balinaların insan sesini taklit edebildikleri keşfedildi
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Merhaba,
Sigaranın savunulacak hiç bir yanı yok :) Eğer bir otomobilin egzozuna veya bacaya yolda yürürken ya da durakta beklerken yanımda sigara için adam kadar yakınsam aynı şekilde rahatsız ediyor tabi ki.
Yolda yürürken baca gibi duman tüttürmeyi bir kenara bırakır da etrafınıza bakarsanız kaldırımlarda otomobiller değil insanlar yürüyor ve doğal olarak sigara için biri otomobil egzozundan daha fazla rahatsız ediyor.
Sigara içenler para verip kendilerini zehirledikleri yetmez gibi bir de dumandan şikayet edenlere türlü türlü bahaneler uydurup dumanı savunmuyorlar mı gerçekten anlam veremiyorum.
Sigara içenler kesinlikle sokakta bile sadece özel alanlarda sigara içmeliler. Çay bahçesi ve benzeri alanlarda ise ne olursa olsun sigara yasak olmalı. İçeceklerse kapalı bir bölmede içip gelmeliler.
Kimse kimsenin ağzından, burnundan çıkan zehirli dumanı solumak zorunda değil.