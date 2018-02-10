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Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun

1 yıl
7,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu haftaki bölümünde Google'ın oyun konsolu planları ve RTÜK'e internet yayınlarını denetleme yetkisi getiren yasa tasarısı üzerinde durduğumuz konular oluyor.
Konu başlıkları:
Dakikalar
00:24 Google oyun işine giriyor
05:34 CD Projekt RED, E3 2018'e katılacak
06:02 Elon Musk kendi arabasını kendi roketiyle uzaya gönderdi
09:57 Netflix ve YouTube'a RTÜK denetlemesi geliyor
23:00 GTA V 90 milyon sattı
26:29 Geçtiğimiz haftanın tarım-ziraat haberine gelen yorumlar
28:34 Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek
31:07 Ses ile kontrol edilen güç kaynağı
33:32 Metro Exodus önceki oyundan 10 kat büyük
37:12 Fransa'da artık park halindeyken bile araçta telefonla konuşmak yasak
40:48 DRAM ve NAND bellek fiyatları bu yıl %20 artacak
42:42 Star Wars: Battlefront 2'ye Clone Wars DLC'si
43:15 Red Dead Redemption 2 ertelendi
46:55 Samsung kamera pazarına geri dönüyor
50:23 Spotify Türkiye ofisini kapatıyor
57:14 A Way Out yapımcısı oynanışı az, izlenen kısmı fazla oyunları sevmiyor
1:00:42 Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm
1:02:58 PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı
1:13:55 Katil balinaların insan sesini taklit edebildikleri keşfedildi
 

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_Athelas_ 1 yıl en beğenilen
Japonya'da sokakta sigara içme alanları belirli bu alanlar dışında sigara içilmiyor.Türkiye'de de böyle bir uygulama olmalı. Ben sokakta yürürken önümde sigara içip dumanını düşünmeden hayvan gibi havaya üfleyen bir adamın dumanına maruz kalmak zorunda değilim. Mesut Çevik'in 14. dakikada söyledikleri şey o kadar doğru ki.
Japonya'da sokakta sigara içme alanları belirli bu alanlar dışında sigara içilmiyor.Türkiye'de de böyle bir uygulama olmalı. Ben sokakta yürürken önümde sigara ...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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Speed-Step 1 yıl ssbrutality
ssbrutality
_Athelas_

Japonya'da sokakta sigara içme alanları belirli bu alanlar dışında sigara içilmiyor.Türkiye'de de böyle bir uygulama olmalı. Ben sokakta yürürken önümde sigara içip dumanını düşünmeden hayvan gibi havaya üfleyen bir adamın dumanına maruz kalmak zorunda değilim. Mesut Çevik'in 14. dakikada söyledikleri şey o kadar doğru ki.

Tabi doğrudur,yanından geçen hayvan gibi araçların egsoz dumanını ve karbonmonoksitlerini ve dahi kaldırdığı tozu dumanı görmezden gel,Fabrikandan çıkan zehiri görmezden gel,her an bunları soluyup dur...sonra gel deki önündeki adamın havaya üfürdüğü dumandan rahatsız ol..

Merhaba,
Sigaranın savunulacak hiç bir yanı yok :) Eğer bir otomobilin egzozuna veya bacaya yolda yürürken ya da durakta beklerken yanımda sigara için adam kadar yakınsam aynı şekilde rahatsız ediyor tabi ki.
Yolda yürürken baca gibi duman tüttürmeyi bir kenara bırakır da etrafınıza bakarsanız kaldırımlarda otomobiller değil insanlar yürüyor ve doğal olarak sigara için biri otomobil egzozundan daha fazla rahatsız ediyor.
Sigara içenler para verip kendilerini zehirledikleri yetmez gibi bir de dumandan şikayet edenlere türlü türlü bahaneler uydurup dumanı savunmuyorlar mı gerçekten anlam veremiyorum.
Sigara içenler kesinlikle sokakta bile sadece özel alanlarda sigara içmeliler. Çay bahçesi ve benzeri alanlarda ise ne olursa olsun sigara yasak olmalı. İçeceklerse kapalı bir bölmede içip gelmeliler.
Kimse kimsenin ağzından, burnundan çıkan zehirli dumanı solumak zorunda değil.
ssbrutality_Athelas_Japonya'da sokakta sigara içme alanları belirli bu alanlar dışında sigara içilmiyor.Türkiye'd...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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imhotep_of_grudge 1 yıl
çomarlar internet sansürünü nasıl savunacağını şaşırmış durumda... TRT Terminator filminde Sara Connor üstünü değiştirirken sahnede gölgesi kullanılmış adamlar gölgenin memelerini mozaikler içki şişeleri kadehler ve sigara mozaikler replikte bira derler trt meyve suyu diye dublaj yapar... saçmalıklar...
çomarlar internet sansürünü nasıl savunacağını şaşırmış durumda... TRT Terminator filminde Sara Connor üstünü değiştirirken sahnede gölgesi kullanılmış adamlar ...
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Exnuc 1 yıl
O dev roketlerin ölçüleri hakkında bilgi vermiş olsaydınız ne kadar zor bir iş olduğu daha iyi anlaşılırdı. Ateşliyici roketlerin ebatı 70 metre. Yani Boğaz köprüsünün tabanı ile deniz yüzeyi arası kadar. :)
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DH Misafiri 1 yıl
Ptt messenger ne %100 yerlisi neredeyse %100 yabancı :)
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DineİnValhalla 1 yıl
Google iyi iş yapar bence bu oyun sektöründe
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onbeştemmuz 1 yıl
Google nin oyun işinde ne işi var ya :D
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LeonX 1 yıl
Enes on numara adamsın paylaştığın oyun oynayış videoların bir çok arkadaştan daha keyif verici bir ortama dönüştürüyorsun...Başarıların devamını dilerim...keşke kendi kanalında daha çok oyun videoları yüklesen harika olur.
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Mion 1 yıl
Orjinalden alıntı: imhotep_of_grudge

çomarlar internet sansürünü nasıl savunacağını şaşırmış durumda... TRT Terminator filminde Sara Connor üstünü değiştirirken sahnede gölgesi kullanılmış adamlar gölgenin memelerini mozaikler içki şişeleri kadehler ve sigara mozaikler replikte bira derler trt meyve suyu diye dublaj yapar... saçmalıklar...

Kimse seni burada zorla tutmuyor, istediğin zaman defolup gidebilirsin!!!
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DineİnValhalla 1 yıl
Sigaranın övünülcek yanımı olur ya
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Hunter_Soldier 1 yıl
Ülkeyi saçma bir kapatma politika güden hükumet sonunda insanları sansür ile boğdu. Suudi Arabistan da sigaraya alkole sansür getirilmezken bizde blurun dibini gösteren hükumet din adı altında insanları kısıtlıyor Sırf Rtük yüzünden insanlar tv izlemiyor.
bir tane adam yerli milli diye olmadık şeylere (milli olmayan da) milli diyor, insanlar biz nasıl buradan birşey çıkarırız diye saçmalıyor, özgün olmaktan korkmalalı böyle birşeye sığınarak tutmayacak şeylerden para kazanmak fırsatçılıktır...
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gamerasi 1 yıl
Dini referans alan bir devletten özgürlük beklenmez.
Bilimi referans alan bir devlet olmadığımıza göre bu neyin tartışması.
Son 15 yıla bak ve geleceği gör.
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WB 1 yıl
Cocuklarin ve genclerin psikolojilerini etkileyecek goruntuler engellenmeli, bu ister Netflix olsun isterse de sosyal medya. Kendi keyfimiz icin bu tip iceriklere goz yumamayiz.
Sigara ve alkol konusu ise tabu halini almis, dokundugunuz an bir kisim zumre ayaga ziplayip Iran olacagiz diyor, yoksa bu tip bagimlilik yapan maddeler acik ortamlarda da yasaklanmali..
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Mihrali Bey 1 yıl WB
WB
Cocuklarin ve genclerin psikolojilerini etkileyecek goruntuler engellenmeli, bu ister Netflix olsun isterse de sosyal medya. Kendi keyfimiz icin bu tip iceriklere goz yumamayiz.
Sigara ve alkol konusu ise tabu halini almis, dokundugunuz an bir kisim zumre ayaga ziplayip Iran olacagiz diyor, yoksa bu tip bagimlilik yapan maddeler acik ortamlarda da yasaklanmali..

Allah Allah kim belirleyecekmiş o psikolojiyi etkileyecek içerikleri? Sen kendi çocuğuna izletmeyeceksen izletme fakat diğer insanlara karışamazsın.
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