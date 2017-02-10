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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Görme engelli bireyler için umut verici gelişme!

Yeni geliştirilen beyin implantları sayesinde bazı engel türleri aşılabiliceğe benziyor. Ayrıca yeni implant mevcut çözümlere nazaran daha kalıcı bir sistem vadediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Görme engelli bireyler için umut verici gelişme!
 
Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının son yaptıkları deney beyne yerleştirilen yeni implantların engelli bireylere çare olabileceğini gösterdi. Şu ana dek kullanılan elektrotların implantasyonu sonucu meydana gelen yara dokusu elektrotun çalışmasını engelliyordu. Son bulunan sistem ise bu yara dokusundan etkilenmiyor ve bu sayede uzun vadeli bir çözüm haline geliyor.

İlk testlerde sonuç olumlu

Araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları denemelerde farenin bıyıklarını hareket ettirebilmesini sağlamışlar. Önümüzdeki ay görme engelli bir maymun üzerinde yapılacak çalışmada ise görme korteksine uygulanacak bobinler sayesinde korteksin uyarımı sağlanmaya çalışılacak. Bunun sonucunda ise bağlanacak bir kameranın sinyallarinin bobinler aracılığıyla beyinsel aktiviteye dönüştürülmesi sağlanarak maymunun yeniden görmesi sağlanmış olacak.
Görme engelli bireyler için umut verici gelişme!

Farklı kullanım alanları olabilir

Bununla birlikte Kaliforniya Üniversitesi’nden Doçent Doktor Todd Coleman çalışmanın ileride başka alanlarda da kullanılabileceğini belirtti. Örneğin sindirim sistemindeki nöronların aktivitesini düzenlemek ve bu sayede gıdanın gerektiği şekilde hareketini sağlama amaçlı kullanım mümkün. Ayrıca yeni implant TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) hastalığı yaşayan insanlarda  hastalığı kontrol altına alma amaçlı da uygulanabilir. Son olarak yöntem şu an hayvanlar üzerinde test edilmekte dolayısıyla tedavinin insanlarda uygulanmaya başlanması zaman alacağa benziyor.
http://www.techradar.com/news/new-technology-could-make-brain-implants-a-commonplace-reality Yorum Yaz
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carloska 2 yıl
imam hatip liselerimiz bunun altında kalır mı şimdi..
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kadirirdem 2 yıl
Bilimin gelişmesi gerçekten umut verici...
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_wise_ 2 yıl
Kamera mı? Kamera gecikmeli olur. Kamera işinden sıkıldık. Bu umut falan değil.
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Quard 2 yıl
Tıp,bilim alanındaki teknolojik icatları,haberleri yakından takip ediyorum.
İnşallah yakın zamanda görme,duyma,kanser,aids gibi çağın hastalıkları üzerine çok büyük gelişmelerin hayata geçtiğini görürüz.
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Batuist 2 yıl
evet bir kamerayla gözün ürettiği sinyaller aynı olduğu için beynimize kamera bağlayıp görebiliriz değil mi? Bu kadar basit ibr mantık safsatasına kör olmak için gerçekten aptal olmak gerekir.
Bırakın körleri umutlandırmayın! Neresi umut verici bir gelişme bunun? TVde babası ölen bir kadına mektupla bunu bildiren bir zihniyetten ne farkınız kaldı şimdi? Hangi çalışma körlere umut olacak? ajitasyon yaparak, duygu sömürüsü yaparak, olmayacak bir şeyle engelli insanlara umut vaad ederek tık almanın hiçbir etik değeri yok! Gerçi siz etik nedir onu bile bildiğinizden emin değilim artık!
1 Yanıt Yanıtla
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Hasan07-36 2 yıl Batuist
Batuist
evet bir kamerayla gözün ürettiği sinyaller aynı olduğu için beynimize kamera bağlayıp görebiliriz değil mi? Bu kadar basit ibr mantık safsatasına kör olmak için gerçekten aptal olmak gerekir.
Bırakın körleri umutlandırmayın! Neresi umut verici bir gelişme bunun? TVde babası ölen bir kadına mektupla bunu bildiren bir zihniyetten ne farkınız kaldı şimdi? Hangi çalışma körlere umut olacak? ajitasyon yaparak, duygu sömürüsü yaparak, olmayacak bir şeyle engelli insanlara umut vaad ederek tık almanın hiçbir etik değeri yok! Gerçi siz etik nedir onu bile bildiğinizden emin değilim artık!

Bence biraz fazla sert çıkmışsınız hocam. Haberi editörün doğrudan kafasından uydurduğunu hiç sanmıyorum. Mutlaka bir haberden çevirmiştir. Bir engelli olarak bu tür haberleri görmek beni biraz olsun umutlandırıyor. Belki bir kameranın görüntüsünü beyne aktarmak için çok yol katedilmesi lazım ama daha basit bazı şeyler çözülebilir. Örneğin omuriliğimdeki hasar nedeniyle idrar gelmesi hissine sahip değilim. Belki buna benzer bir teknolojiyle bu sorun çözülebilir. Yaşadığım şeyler sonrası tıpın yerinde saydığını düşünüyorum. Bunca yıldır kök hücreden bir şey çıkar mı diye bekledim ama anca fareleri iyileştiriyorlar. Elektronik ise çok hızlı ilerliyor. Tıpdaki tedavilere baktığımızda 10 yıl öncekiyle şimdiki teknikler arasında çok fark olmadığını düşünüyorum. Ama elektronik öyle değil. Şu an bu yorumu yaptığım telefon belki de 10 yıl önceki iyi bir bilgisayardan daha performanslı.
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SDLGranada 2 yıl
Güzel gelişmeler oluyor bilim dünyasında,devam edin bütün hastalıkları,sıkıntıları giderin.
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Vatikanli Mumin 2 yıl
Bu bolumdeki haberlerin kaynaklari neler? Neden hic kaynak belirtilmiyor?
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