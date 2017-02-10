Görme engelli bireyler için umut verici gelişme!

Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının son yaptıkları deney beyne yerleştirilen yeni implantların engelli bireylere çare olabileceğini gösterdi. Şu ana dek kullanılan elektrotların implantasyonu sonucu meydana gelen yara dokusu elektrotun çalışmasını engelliyordu. Son bulunan sistem ise bu yara dokusundan etkilenmiyor ve bu sayede uzun vadeli bir çözüm haline geliyor.

İlk testlerde sonuç olumlu

Araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları denemelerde farenin bıyıklarını hareket ettirebilmesini sağlamışlar. Önümüzdeki ay görme engelli bir maymun üzerinde yapılacak çalışmada ise görme korteksine uygulanacak bobinler sayesinde korteksin uyarımı sağlanmaya çalışılacak. Bunun sonucunda ise bağlanacak bir kameranın sinyallarinin bobinler aracılığıyla beyinsel aktiviteye dönüştürülmesi sağlanarak maymunun yeniden görmesi sağlanmış olacak.

Farklı kullanım alanları olabilir

http://www.techradar.com/news/new-technology-could-make-brain-implants-a-commonplace-reality

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Bununla birlikte’nden Doçent Doktorçalışmanın ileride başka alanlarda da kullanılabileceğini belirtti.nöronların aktivitesini düzenlemek ve bu sayedesağlama amaçlı kullanım mümkün. Ayrıca yeni implant(Travma Sonrası Stres Bozukluğu) hastalığı yaşayan insanlardaamaçlı da uygulanabilir. Son olarak yöntem şu an hayvanlar üzerinde test edilmekte dolayısıyla tedavinin insanlarda uygulanmaya başlanması zaman alacağa benziyor.