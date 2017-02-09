Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu

Facebook reklam politikasını güncelleyerek ayrımcı ve ırkçı reklamların yayınlanmasına izin vermeyeceğini ve reklam yayıncılarına bu konuda eğitim vereceğini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,2b
1
1
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz yıl Facebook üzerinde ayrımcı hatta ırkçı şekilde reklam önerileri geldiği iddiası ileri sürülmüştü ancak Facebook reklam verenlere, hedef kitleyi seçerken belirli kriterleri tercih etme imkanı tanıdığını bunun ayrımcılık ya da ırkçılık anlamına gelmediğini açıklamıştı. Uzun bir süre daha reklam politikasında herhangi bir değişiklik yapmayan Facebook dün yaptığı duyuru ile ayrımcı reklamlara karşı elinden geleni yapacağını açıkladı.

Yeni duyurusuyla ayrımcı reklamcılığın Facebook’ta yerinin olmadığı belirtilirken yeni reklam politikasının pek çok politikacı ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler düzenlendikten sonra oluşturulduğu açıklandı. İlk olarak reklam verenlere; yaş, renk, engellilik, etnik köken, aile statüsü, cinsiyet, cinsel kimlik, genetik veya tıbbi durum, ulusal köken, ırk veya din temelinde ayrımcılık yapmama konusunda eğitim verileceğini söyleyen şirket ayrıca yeni geliştirdiği sistem ile konut, istihdam veya kredi gibi alanlardaki reklamları denetleyerek gerekli şartları taşımadığı takdirde reklamı onaylamayacak

Tabi bu uygulamanın işe yarayıp yaramayacağı henüz belli değil zira Facebook halihazırda kullanıcıların bilgilerini kullanarak onlara en uygun reklamları gösteren bir algoritmaya da sahip ve bu algoritmanın da aslında ayrımcılığın farklı bir boyutunu gerçekleştirdiğini söylemek mümkün.

Facebook’un kendisine karşı açılacak ayrımcılık konulu bir dava veya soruşturmada için önceden kendisini güvence altına almak istediği için yaptığı iddialarının da var olduğu bu yeni reklam politikasının nasıl çalışacağını ve neler kazandıracağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.


http://newsroom.fb.com/news/2017/02/improving-enforcement-and-promoting-diversity-updates-to-ads-policies-and-tools/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MustafaC53 2 yıl
Facebook ayrımcılığa karşıysa kendisine çeki düzen vermesi lazım ilk başta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi 2 yıl Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı 2 yıl WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor 2 yıl LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı 2 yıl Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı 2 yıl Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti 2 yıl Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı 2 yıl Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? 2 yıl Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu 2 yıl Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı 2 yıl Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif 2 yıl Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c" 2 yıl Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak 2 yıl Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu Sonraki Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı 2 yıl Yeni bir Mac zararlısı ortaya çıkarıldı 2 yıl Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama 2 yıl Fransa’da nükleer santral patlaması! 2 yıl Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor 2 yıl Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu 2 yıl NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti 2 yıl Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı 2 yıl E3 2017, halka kapılarını açan ilk E3 etkinliği olacak 2 yıl Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı 2 yıl Yeni LG Watch akıllı saatleri resmiyet kazandı 2 yıl Tesla Model S yeni bir hız rekoru kırdı 2 yıl Xiaomi Mi Note 2'yi kullandık: En iyi Note 7 alternatifi ? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim