Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu

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Geçtiğimiz yıl Facebook üzerinde ayrımcı hatta ırkçı şekilde reklam önerileri geldiği iddiası ileri sürülmüştü ancak Facebook reklam verenlere, hedef kitleyi seçerken belirli kriterleri tercih etme imkanı tanıdığını bunun ayrımcılık ya da ırkçılık anlamına gelmediğini açıklamıştı. Uzun bir süre daha reklam politikasında herhangi bir değişiklik yapmayan Facebook dün yaptığı duyuru ile ayrımcı reklamlara karşı elinden geleni yapacağını açıkladı.

Yeni duyurusuyla ayrımcı reklamcılığın Facebook’ta yerinin olmadığı belirtilirken yeni reklam politikasının pek çok politikacı ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler düzenlendikten sonra oluşturulduğu açıklandı. İlk olarak reklam verenlere; yaş, renk, engellilik, etnik köken, aile statüsü, cinsiyet, cinsel kimlik, genetik veya tıbbi durum, ulusal köken, ırk veya din temelinde ayrımcılık yapmama konusunda eğitim verileceğini söyleyen şirket ayrıca yeni geliştirdiği sistem ile konut, istihdam veya kredi gibi alanlardaki reklamları denetleyerek gerekli şartları taşımadığı takdirde reklamı onaylamayacak

Tabi bu uygulamanın işe yarayıp yaramayacağı henüz belli değil zira Facebook halihazırda kullanıcıların bilgilerini kullanarak onlara en uygun reklamları gösteren bir algoritmaya da sahip ve bu algoritmanın da aslında ayrımcılığın farklı bir boyutunu gerçekleştirdiğini söylemek mümkün.

Facebook’un kendisine karşı açılacak ayrımcılık konulu bir dava veya soruşturmada için önceden kendisini güvence altına almak istediği için yaptığı iddialarının da var olduğu bu yeni reklam politikasının nasıl çalışacağını ve neler kazandıracağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

http://newsroom.fb.com/news/2017/02/improving-enforcement-and-promoting-diversity-updates-to-ads-policies-and-tools/