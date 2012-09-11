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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gottfrid Svartholm Warg, İsveç'e teslim edildi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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İsveç mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılan The Pirate Bay'ın kurucularından Gottfrid Svartholm Warg, cezasının onanmasına rağmen teslim olmamış ve eylül ayının ilk günlerinde Kamboçya'da tutuklanmıştı.

Warg'ın iade edilmesini isteyen İsveçli yetkililerin bu talebi iki ülke arasındaki iade anlaşmasının olmaması nedeniyle bir süre belirsizliğini korumuştu. Tutuklamanın ardından 1 hafta geçmesinin ardından Warg, Tayland Havayollarına ait bir uçak ile Kamboçya'dan sınırdışı edilerek İsveç'e gönderildi. Söz konusu iade iki ülke arasında suçlu iade anlaşması olmamasından dolayı göçmenlik yasasının ihlali kapsamında gerçekleştirildi. Kamboçyalı güvenlik yetkilileri adına açıklama yapan Kirth Chantharith, tutuklamanın gerçekleşmesinin ardından İsveç'ten gerekli belgelerin gelmesinin ardından sürecin başlatıldığını dile getirdi. 

The Pirate Bay'ın kurucların ilk olarak 2009 yılında 3.6 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Bu kararın ardından kurucular 1'er yıl hapse mahkum edilmişti. Warg, diğer kurucular ile birlikte temyiz duruşmasına katılmadığı için ceza indiriminden faydalanamamıştı. 

http://www.washingtonpost.com/business/technology/cambodia-says-it-is-deporting-pirate-bay-co-founder-wanted-by-sweden/2012/09/10/4fcb32d6-fb48-11e1-98c6-ec0a0a93f8eb_story.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Ayıptır yaw!
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alpa07 6 yıl
hasan mezarcının oğlu lan bu.
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fittipaldi 6 yıl
Bu adamı seviyorum. Sayesinde dizileri anında izleyebiliyoruz.
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Gelseydi türkiye ye ömrünün sonuna kadar mutlu mesut yaşardı.
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