Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü

Oyun monitörü alanında rekabet artıyor. Acer'ın yeni modeli hem agresif tasarımı hem de kavisli yapısı ve göz takibi yapan teknolojisiyle birlikte oldukça iddialı geliyor. Tüm detaylar özel videomuzda

Acer'ın oyuncular için geliştirdiği yeni monitör gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu özellikler ve göz takibi yapan teknolojisiyle heyecan uyandırıyor. Tüm detayları bu videoda anlattık