Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü

2 yıl
32,6b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyun monitörü alanında rekabet artıyor. Acer'ın yeni modeli hem agresif tasarımı hem de kavisli yapısı ve göz takibi yapan teknolojisiyle birlikte oldukça iddialı geliyor. Tüm detaylar özel videomuzda
Acer'ın oyuncular için geliştirdiği yeni monitör gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu özellikler ve göz takibi yapan teknolojisiyle heyecan uyandırıyor. Tüm detayları bu videoda anlattık 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
StreamRolleR 2 yıl en beğenilen aycibin
aycibin
yahu 4000TL ediyor saçmalığa bak.55" UHDTV alırsın be akıl var mantık var.30" nedir mutfağa koyasın anca

Bu mantığa sahip birisi den anca böyle bir yorum gelir mutfağa koyarsın diyor adam,Predator Acer ekibi duysa kahrolur haha, sen o parayı native 200HZ + G Sync mödülü (lisans) + 21:9 oranına veriyorsun. 21:9 TV almaya kalk 40.00TL minimum ayrıca alıcağın 55 UHDTV tv de paneli 60 hz 150 ms de input lag lı iyi oyun çakarsın
aycibinyahu 4000TL ediyor saçmalığa bak.55" UHDTV alırsın be akıl var mantık var.30" nedir mutfağa koyasın ancaBu mantığa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lkma 2 yıl
Bu görmek iztediğiniz detay nedir çok merak ettim. Ne detaymış vaybe.
Eskiden monitörlrin TV den farkı hızı vardı şimdi yeni teknoloji tüm TV lerin hızı gayet yeterli.
Curved UHDTV Mönirörden kalitesizmi oluyormuş. Adamlar bir özellikten bahsediyor 3 kat fiyata monitor iteliyor. Hasta oyuncularıda biz oyuncuyuz oyun monitoru lazım dürtüsüne sokuyor hastalar sonra güdülenmek itiyor.
3000-4000 TL monitörmü olur. Ekran kartından gelen sinyalleri LED TV lerde gösteriyor hepsi aynı..
G-SYNC bile şimdiye kadar keşke olsaydı diye aklıma gelmedi. Olmasada olur.
Bu göz takibi saçmalığıda nedir. Ben ekranı köşesine bakarken görüntü açışı değişirse ozaman baktıkça ekran kayar. Nesnelere odaklanamam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General Darknes 2 yıl
Allah aşkına şu monitörlerle led tvleri kıyaslayanların yorumlarını direk silelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 2 yıl
çöp
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moffaka 2 yıl yenerbalcı
yenerbalcı

çöp

yorumun gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 2 yıl
göz takibi ne işe yarıyor ben onu anlamadım. ekrana bakmayınca uyku moduna falan mı geçiyor?
genel olarak beğendim. zaten 21:9 monitörlere bir zaafım var. param olsa alırdım. ayrıca bunun yanına gtx 1070 yakışır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UltrAslan_06 2 yıl
Oyuncu monitörlerinde rekabet artıyor doğru buna bağlı blb vs sorunlarda artıyor 4 bin tl monitör alıyorsun yok ışık sızması yok blb vs vs sorunlar adam akıllı monitörler çıkarın arkadaş kullanıcılar bunlarla uğraşmak zorunda mı ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kazuya58 2 yıl
21:9 un tadı başka oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biggest Star 2 yıl
Ben hala oyunları 4:3 oranına göre oynadığımdan 21:9 çok büyük geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmlr 2 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c36ab7c4 2 yıl
Bilmeyen biri "vuuuUUuuuu aman tanrım göz takibi felan yapıyor" diyebilir ama en azından oyunlar için tamamen gereksiz bir özellik diyebilirim. Göz takip özelliğini çıkarsınlar monitörün fiyatını düşürsünler diyecem ama yaparlar mı tabiki yapmazlar. Amaç böyle abuk subuk şeyler ekleyip şöyle acayip monitör yaptık böyle muhteşem monitör yaptık diyerek uçuk fiyatlara satmak.
Göz takip özelliğini görmezden gelirsek monitörün geriye kalan herşeyi gayet başarılı ona diyecek bir şey yok : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
teknoloji haddini aşıyor bence göz takibi falan derken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:26
Overclock uzmanı çılgın anakart: EVGA X299 Dark
17,8b izlenme · 2 yıl
05:12
AMD Ryzen işlemcilerde fiyat indirimi!
27,4b izlenme · 2 yıl
16:31
AMD'den sürpriz dev işlemci kutusu: Ryzen APU geliyor
32b izlenme · 1 yıl
03:58
MSI'dan çılgın oyun monitörü: 0.5ms tepki süresi
25,7b izlenme · 11 ay
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
04:25
Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor
33,4b izlenme · 2 yıl
06:51
Acer'dan çılgın dizüstü: Ryzen 7 ve Vega 56'nın gücü adına
9,4b izlenme · 11 ay
03:39
Acer Predator Orion oyuncu kasaları ilk izlenim
26,3b izlenme · 1 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
07:05
Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti
16,4b izlenme · 2 yıl
07:12
Efsane bilgisayar kasası yeniden: Cooler Master Cosmos 700p
15,2b izlenme · 2 yıl
03:32
Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü
37,2b izlenme · 1 yıl
05:46
Bu bilgisayarın 8 tane ekran kartı var: ASRock H110 Pro BTC+
28,3b izlenme · 2 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
07:12
Rüya bilgisayar l Alienware Area 51 Threadripper
10,4b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim