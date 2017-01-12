Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyun monitörü alanında rekabet artıyor. Acer'ın yeni modeli hem agresif tasarımı hem de kavisli yapısı ve göz takibi yapan teknolojisiyle birlikte oldukça iddialı geliyor. Tüm detaylar özel videomuzda
Acer'ın oyuncular için geliştirdiği yeni monitör gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu özellikler ve göz takibi yapan teknolojisiyle heyecan uyandırıyor. Tüm detayları bu videoda anlattık
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Bu mantığa sahip birisi den anca böyle bir yorum gelir mutfağa koyarsın diyor adam,Predator Acer ekibi duysa kahrolur haha, sen o parayı native 200HZ + G Sync mödülü (lisans) + 21:9 oranına veriyorsun. 21:9 TV almaya kalk 40.00TL minimum ayrıca alıcağın 55 UHDTV tv de paneli 60 hz 150 ms de input lag lı iyi oyun çakarsın