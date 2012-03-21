Green House'dan ufak boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek serisi: PicoDrive Micro

Önemli dosyalarını devamlı olarak yanında taşımak durumunda kalanların en büyük yardımcısı konumundaki USB belleklere bir yenisi daha Green House tarafından eklendi. Green House'ın PicoDrive Micro olarak isimlendirdiği USB 2.0 destekli bellek ailesi ufak boyutlarıyla dikkat çekiyor.



22.6 x 14.9 x 8.5 mm boyutlarında ve yalnızca 3.1 gram ağırlığında tasarlanan PicoDrive Micro serisi USB bellekler, 4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Yeni USB belleklerin fiyatları ise sırasıyla şu şekilde: 17.7$, 35.6$ ve 59.5$

