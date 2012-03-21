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Green House'dan ufak boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek serisi: PicoDrive Micro

7 yıl
2,2b
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8
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Green House'dan ufak boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek serisi: PicoDrive Micro
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Önemli dosyalarını devamlı olarak yanında taşımak durumunda kalanların en büyük yardımcısı konumundaki USB belleklere bir yenisi daha Green House tarafından eklendi. Green House'ın PicoDrive Micro olarak isimlendirdiği USB 2.0 destekli bellek ailesi ufak boyutlarıyla dikkat çekiyor.
22.6 x 14.9 x 8.5 mm boyutlarında ve yalnızca 3.1 gram ağırlığında tasarlanan PicoDrive Micro serisi USB bellekler, 4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Yeni USB belleklerin fiyatları ise sırasıyla şu şekilde: 17.7$, 35.6$ ve 59.5$
Green House'dan ufak boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek serisi: PicoDrive Micro
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selcuk20 7 yıl en beğenilen
Bence en ideali MicroSD kart alıp mikro kart okuyucuya yerleştirmek. Bu resimdeki ürünle aynı boyutta oluyor. Avantaj olarak aldığınız kartın sınıfından okuma-yazma hızını biliyorsunuz ve de ihtiyacınız olduğunda telefonunuza ya da başka bir cihazınıza takabilme imkanınız oluyor.
Bence en ideali MicroSD kart alıp mikro kart okuyucuya yerleştirmek. Bu resimdeki ürünle aynı boyutta oluyor. Avantaj olarak aldığınız kartın sınıfından okuma-y...
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E_Aydin35 7 yıl
Yani küçül olması iyi falanda o kadar küçültmeninde bir anlamı yok, bir cazibliği kalmıyor.. Ayrıca evet kaybolma riskide var..
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söny 7 yıl
kaybetmek istemeyen kaybetmezde bu fıyata ben 1tb harddısk alıyorum yahu
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mrufinus 7 yıl
Bu boyutlarda usb bellekler var zaten Türkiye'de. Emtec'in modelleri. F/P olarak da çok daha iyi. Tabi microSD alıp kart okuyucuyla kullanmak da iyi bir alternatif. Olmamış hocam, pahalı olmuş.
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Kyonhism 7 yıl
Güzel kazık :D
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selcuk20 7 yıl en beğenilen
Bence en ideali MicroSD kart alıp mikro kart okuyucuya yerleştirmek. Bu resimdeki ürünle aynı boyutta oluyor. Avantaj olarak aldığınız kartın sınıfından okuma-yazma hızını biliyorsunuz ve de ihtiyacınız olduğunda telefonunuza ya da başka bir cihazınıza takabilme imkanınız oluyor.
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createemir 7 yıl
F/P oranı berbat... Ayrıca kaybolma riski çok yüksek
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-Ege 7 yıl
Farklı kapasiteler arasında çok fiyat farkı var,USB 3.0 yok,bu kadar küçüğe gerek yok ben kaybederim bunu.
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artcraft35 7 yıl
çok pahalı değil mi yahu 16 gb 100 liraya denk geliyor. usb 3.0 da yok
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