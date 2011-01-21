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[Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik!

8 yıl
151,5b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nintendo'nun yeni nesil 3 boyutlu konsolu gözlüksüz 3 boyut deneyimi sunuyor. 3DS ön incelemesinde konsol ile gelecek olan yeni özellikleri aktarıyoruz.


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1 Avatar
marfoglu 7 yıl
Mario gercekten uc ile yarisabilir gotyde:)Nintendo nasal bir firmadir bir marka bu kadar somurulur yuz senedir ayni oyunlar ozellikle marionun temasi degismiyor bile.
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Bowser Zeki 7 yıl
Kardeşim ama milyonlarca satıyor hala :D
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gamefry 7 yıl
3Ds'i Nintendoya postaliycam. Yemin ederim tozdan mahvoldu, oyun yok oynayacak. Tam bir fiyasko oldu 3DS...
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Bowser Zeki 7 yıl gamefry
Pritz21
3Ds'i Nintendoya postaliycam. Yemin ederim tozdan mahvoldu, oyun yok oynayacak. Tam bir fiyasko oldu 3DS...

Arkadasim oynayacak oyunmu yok. :D zelda,starfox,nintendogs,star wars,ssf4,pokemon rumble blast (dun cikti) kasimda bir suru guzel oyun cikacak :O onumuzdeki 3 ayda mari 3d land,mario kart7,sonic generation, ms olympic 2012 london,monster hunter 3g falan :D
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elektroman91 7 yıl
arkadaşlar dışa doğruda 3d gösteriyo helede gece karanlıkta düzgün açıyla oynayın 3dnin allahı yani accaip bişey ama her oyunda 3d okadar iyi değil en iyi 3d bence starfoxda sonra zelda skylanders fln diye gider.
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dr_house_md 8 yıl
çok çok iyi ama grafikleri biraz daha geliştirlerse daha iyi olabileceğini sanıyorum. O yüzden şimdilik psp2 daha iyi.
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NarutoMania 8 yıl
Valla bence süper konsol olmuş fakat bu konsolun yaygınlaşması gerek bu yüzden önce kelepir fiyattan sunulmalı..Kullanıcı olmazsa bu özelliklerin hiç bir anlamı kalmaz.Önce ucuzdan sunulmalı ki yaygınlaşsın herkes alsın sonra artırılır zaten.
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By_Çağrı 8 yıl
PSP2'yi tercih ederim..
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konsoldede 8 yıl
ne bu nintendo nun son icadini nede sony nin psp 2 sini yolda bulsam almam ilgimi cekmiyor cocukca
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kabuto 8 yıl
insanlar neden surekli birseyleri kiyaslama geregi duyarlar bir turlu anlamam herkes biliyorki para olsa hepsini aliriz. kendi alaninda basarili bir calisma olmus . tasinabilir konsol acisindan psp i tercih ediyorum sahsen gel gorki son noktada xbox knect ds3 oyun alaninda yeni cigirlar acmak uzere saniyorum 3-5 yila kalmaz cok daha farkli seyler olucak. heycanla bekliyoruz. ayni sekilde genis bir inceleme videosu istesek fazla olmaz sanirim
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Ak Ejderha 8 yıl
Güzel cihaz olmuş.
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NarutoTR 8 yıl
psp2 diyip duruyorsunuz ps3 grafikleri olucaksa bütçe sıkıntısı olur sony herşeyi pahalıdan çıkarıyor psp2de kesin öyle olur ama tabiki benimki bir teori bekleyip görmek lazım
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fleischman 8 yıl
Tamam sen psp2 y, bekle o zaman....
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SEO-Uzmanı 8 yıl
aletin en sevdiğim özelliği 2 ye katlanıyor olması !
bu şekilde kullanmak istediğiniz zaman açıldığında
kullanım alanı 2 kat daha büyük alana ulaşıyor ! :)
bunu PSP = Psp GO da sürgü klavye ile yapmaya çalıştı
ama malesef ekranı dışa doğru baktığı için
Psp kullanıcıları sanki barbi oyuncak bebek misali barbi gardolabını yanında taşır gibi
Psp için koruyucu Psp kılıfınıda yanında taşımak zorunda kalıyor olması kullanım kolaylığı için
eksi bir not bi bir şey olmaz diyerekten Psp sini cebinde taşıyanlar sadece o cepte Psp taşısa bile
bir çok Psp kullanıcısının kadife pantolon giymediği dahası kadife pantolon giye bile
çeplerin iç astarının kadife olmadığı için zamanla cebe koyarken ve cepten çıkartırken en başta gözle görülmeyecek seviyede sürtünme neticesinde zamanla aşınma özellikle ekranda hafif çiziklerinin ortaya çıkacağı inkar edilemez
tabi bu çizikleri sanki bir savaş madalyası misali ben bunu böyle seviyorum diyenler var
tabiki kullanılmış çizikler içinde duran bir ürün moda fotoğrafı çekenler ve profesyonel fotoğrafçılar için güzel bir atölye çalışması olsada uzun lafın kısası ben alacağım el konsolunda özellikle ekranda çizik istemiyorum
umarım bu konuda SONY de akıllınır ! ve bundan sonraki Psp lerde menteşeli 2 ye katlanır bir model geliştirir
umarım
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