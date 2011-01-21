[Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik!

Nintendo'nun yeni nesil 3 boyutlu konsolu gözlüksüz 3 boyut deneyimi sunuyor. 3DS ön incelemesinde konsol ile gelecek olan yeni özellikleri aktarıyoruz.
Pritz21 3Ds'i Nintendoya postaliycam. Yemin ederim tozdan mahvoldu, oyun yok oynayacak. Tam bir fiyasko oldu 3DS...
Arkadasim oynayacak oyunmu yok. :D zelda,starfox,nintendogs,star wars,ssf4,pokemon rumble blast (dun cikti) kasimda bir suru guzel oyun cikacak :O onumuzdeki 3 ayda mari 3d land,mario kart7,sonic generation, ms olympic 2012 london,monster hunter 3g falan :D
bu şekilde kullanmak istediğiniz zaman açıldığında
kullanım alanı 2 kat daha büyük alana ulaşıyor ! :)
bunu PSP = Psp GO da sürgü klavye ile yapmaya çalıştı
ama malesef ekranı dışa doğru baktığı için
Psp kullanıcıları sanki barbi oyuncak bebek misali barbi gardolabını yanında taşır gibi
Psp için koruyucu Psp kılıfınıda yanında taşımak zorunda kalıyor olması kullanım kolaylığı için
eksi bir not bi bir şey olmaz diyerekten Psp sini cebinde taşıyanlar sadece o cepte Psp taşısa bile
bir çok Psp kullanıcısının kadife pantolon giymediği dahası kadife pantolon giye bile
çeplerin iç astarının kadife olmadığı için zamanla cebe koyarken ve cepten çıkartırken en başta gözle görülmeyecek seviyede sürtünme neticesinde zamanla aşınma özellikle ekranda hafif çiziklerinin ortaya çıkacağı inkar edilemez
tabi bu çizikleri sanki bir savaş madalyası misali ben bunu böyle seviyorum diyenler var
tabiki kullanılmış çizikler içinde duran bir ürün moda fotoğrafı çekenler ve profesyonel fotoğrafçılar için güzel bir atölye çalışması olsada uzun lafın kısası ben alacağım el konsolunda özellikle ekranda çizik istemiyorum
umarım bu konuda SONY de akıllınır ! ve bundan sonraki Psp lerde menteşeli 2 ye katlanır bir model geliştirir
umarım