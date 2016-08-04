Güncellenmiş Remix OS, Pixel C ve Nexus 9 için indirmeye sunuldu

Yılın başlarında kullanıma sunulan ve pencereli tarzdaki arayüzü ile kısa sürede beğeni toplayan modifiye Android işletim sistemi Remix OS, çekirdek kodlarını Android 6.0 sürümüne güncelledi. Ardından da, Pixel C ve Nexus 9 tablet modelleri için de indirmeye sunuldu.

Remix OS

Remix OS platformunun temeli geçen yıl CES 2015 fuarına kadar gidiyor. Jide, bu fuarda ilk kez Remix işletim sistemli bir tablet modeli sergilemişti. Sonrasında ise, Remix Mini adındaki HDMI adaptörü Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı.

Pencereli arayüz, fare işaretçisi, yenilikçi bir dosya sistemi ve tam ekran verimlilik uygulamaları gibi özelliklerle işletim sisteminin ilgi görmesi, girişimi farklı arayışlara yöneltti. Geçen yıl, Nexus 9 ve Nexus 10 tablet modellerinde test edilen platform, tam not almıştı. Jide, bir yandan mobil cihazlar için Remix OS işletim sistemini geliştirirken, diğer yandan da x86 tabanlı sistemlere yöneldi.

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Bu yılın başlarında, Remix OS 2.0 sürümü USB 3.0 bellekler üzerinde çalışabilecek şekle getirildi. Çin’de AOC, Acer gibi bazı ünlü firmalar, Remix OS işletim sistemini temel alan giriş seviyesinde bilgisayar sistemleri duyurdu. Son güncelleme ile birlikte, artık Remix OS 3.0 olarak adlandırılıyor.

Mobil Cihaz

Jide, mobil cihaz tarafında da oldukça hareketli. Pixel C ve Nexus 9 için indirmeye sunulan işletim sistemi, hali hazırda torrent üzerinden elde edilebiliyor. Firma, sunucu masraflarından kaçınmak için böyle bir yol tercih etmiş.

Android 6.0 sürümüne güncellendiği için, sistem her cihazla uyumlu değil. Örneğin Remix Ultra Tablet ve Remix Mini ürünleri, Remix OS 3.0 sürümüne güncellenemiyor. Bu bakımdan, hali hazırda Android 6.0 ile uyumlu olan mobil cihazların, Remix OS 3.0 sürümünü deneme şansı var. Önümüzdeki aylarda, daha fazla cihaz için Remix OS platformu indirmeye sunulacak.